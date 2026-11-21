La giovanissima sciatrice di Torino, per molti un talento generazionale, ha scelto da anni di gareggiare con la bandiera albanese: dopo Brignone e Goggia, poteva essere l’erede della valanga rosa, ma non è andata così

Era solo questione di tempo, non di se ma di quando. Lara Colturi conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo con il successo nello slalom speciale di Gurgl. La ragazza che gareggia per l’Albania da tempo ha dimostrato il suo incredibile talento e ora a coronarlo ci pensa anche quello che sarà il primo di tanti trionfi. Per l’Italia che nella disciplina più tecnica manca il podio dal 2011 e la vittoria da quasi 20 anni.

Lara Colturi, la predestinata…dell’Albania

I “passaporti” nel mondo dello sport possono cambiare, è sempre stata una realtà e lo è di più ancora adesso. Lara Colturi da tanti viene giudicata come una predestinata e i numeri sono lì a dimostrarlo. I primi punti di Coppa del Mondo risalgono al 2022 quando Lara chiude al 17esimo posto nel gigante di Killington. A complicare o rallentare la sua crescita c’è stato un infortunio, quello del 2023 quando si rompe il crociato del ginocchio destro. Al rientro però nel 2024 comincia la sua scelta con il primo podio conquistato a soli 18 anni proprio a Gurgl. Con il successo proprio sulla pista austriaca chiude il cerchio e apre quella che sarà una carriera in cui le vittorie saranno tantissime.

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La decisione di lasciare l’Italia

La storia si conosce da tempo e la sensazione è che più passa il tempo meno si può tornare indietro. Nel 2022 Lara Colturi e la sua famiglia decidono di cominciare a gareggiare sotto la bandiera albanese. Alla base c’è una scelta dei genitori, l’ex campionessa Daniela Ceccarelli e il papà allenatore Alessandro, di mantenere il totale controllo su staff, programmazione e preparazione atletica di Lara. Se la sciatrice, infatti, fosse rientrare nei programmi della FISI avrebbe dovuto seguire i protocolli relativi alle squadre nazionali, rinunciando alla possibilità di avere un team privato. Un’opzione che secondo la famiglia avrebbe rallentato il suo piano di crescita, mamma Daniela che già ricopriva un incarico con la federazione albanese ha velocizzato il percorso di naturalizzazione con Lara che ha debutto in Coppa del Mondo già a 16 anni.

La chance persa dall’Italia

Federica Brignone e Sofia Goggia (ma non solo) per oltre un decennio sono state le bandiere della nazionale azzurre. Le loro vittorie hanno fatto da punto di riferimento per una squadra (che a eccezione dello slalom) era sempre protagonista. Anche in questo momento l’Italia vanta un team di altissimo livello, con tante atlete giovane che si stanno affacciando sul grande palcoscenico. Ma non c’è dubbio che quello di Lara Colturi sia un rimpianto difficile da dimenticare. La ragazza di Torino poteva diventare il simbolo del movimento azzurro e raccogliere proprio il testimone dalle due veterane. Ora invece l’Italia vede un talento generazionale festeggiare sotto un’altra bandiera, in una disciplina in cui la vittoria manca dal 29 dicembre 2007 (Chiara Costazza). Sui social è già ricominciate la corsa alle accuse, ma ormai è troppo tardi. Ora si può solo dire: “Brava Lara”.