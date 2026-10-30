Lara Gut-Behrami, uno stop è per sempre. "Tornare per i mondiali? Nemmeno se vincessi l'oro ne varrebbe la pena"

Tre mesi dopo aver annunciato il ritiro la svizzera ribadisce di essere felice così. "Mi alleno e faccio sempre una vita sana, ma perché mi piace sentirmi bene con me stessa"

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non ci sono solo Federica Brignone e Sofia Goggia ai box in questa prima parte di stagione dello sci alpino. Dove si avverte forte anche l’assenza di altre due grandi interpreti delle discipline tecniche e veloci, che pure nel caso di Lara Gut-Beharmi (l’altra è Lindsey Vonn, che è tornata a lavorare in palestra, lasciando intendere di voler tentare un clamoroso ritorno nella stagione 2028-29) non è un’assenza temporanea: la ticinese ad agosto ha detto stop, ritirandosi dall’attività agonistica a 35 anni, dopo che un infortunio rimediato a Copper Mountain nel novembre del 2025 (rottura del crociato sinistro) gli ha impedito di gareggiare nella stagione olimpica.

Lara e il “sollievo” di non dover essere più atleta

Avrebbe potuto però tornare sugli sci quest’anno, l’elvetica, pensando che a febbraio a Crans Montana si disputerà il mondiale sulle nevi di casa. Ma a differenza di quanto sostenuto da Brignone nel percorso che l’ha portata a recuperare in tempo per le gare olimpiche di Milano-Cortina, Gut-Beharmi all’ipotesi di tornare a gareggiare ha sempre preferito quella del ritiro.

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“Sinceramente ne avevo anche abbastanza di tutto quel mondo che ruota attorno all’essere atleta, specie di alto livello”, ha spiegato a un media locale. “Non devo più studiare costantemente le previsioni del tempo, guardare dove c’è la neve e tenere una valigia pronta per partire, in qualunque momento della giornata. Non ho più bisogno di restare attaccata al telefono a parlare con le persone del mio staff per decidere se e quando partire, e questa è la parte che non mi manca di tutto ciò che facevo durante il mio percorso agonistico.

Altri aspetti invece continuano a essere parte integrante del mio vissuto quotidiano: il mio ritmo del sonno e le mie abitudini alimentari sono rimaste intatte, però con una libertà molto maggiore, se penso che adesso posso guardare un film fino a mezzanotte senza pensare all’allenamento del mattino successivo. Insomma, ci sono anche lati positivi che mi spingono a pensare di aver preso la decisione giusta”.

Allenamenti, alimentazione e free social

Gut-Behrami da quasi 10 anni è assente dai social per una sua scelta ben precisa e continua a portarla avanti. “Può sembrare qualcosa di spaventoso: occuparsi della propria vita e non condividerla con gli altri… ma a me va benissimo così. Cosa cambia? Chiaro, se prima dopo una gara andata male andavo in TV e mi vedevano piangere, era bello avere tante persone accanto pronte a tirarti su di morale. Adesso se hai un problema non lo puoi condividere con gli altri, se non con le persone a te più vicine, e questo rende i rapporti ancora più difficili, perché basati unicamente su interazione, fiducia e comprensione della persona”.

Nonostante non ci siano gare da affrontare, la ticinese ha fatto sapere di trascorrere ancora tanto tempo in palestra, dedicandolo agli allenamenti. “Certo che mi alleno ancora, perché è importante stare bene con se stessi e questo mi aiuta a esserlo. Non faccio più i pesi come una volta, ma mi tengo in forma e cerco di non trascurare nulla. Insomma, anche se non sono più atleta professionista, non per questo mi abbuffo di cioccolata… cerco sempre di mantenermi in linea e di fare una vita sana”.

Nessun ripensamento, insomma, neppure dettato dalla vicinanza con i mondiali di Crans Montana. “Nemmeno una medaglia d’oro sarebbe valsa i mesi che avrei dovuto sacrificare per rincorrerla”, ha concluso Lara. Felice e contenta di essere stata ciò che è stata, ma senza dover più dimostrare nulla a nessuno. Forse nemmeno a se stessa.