- Nome: Las Vegas Grand Prix
- Località: Las Vegas (Nevada, USA). Circuito cittadino non permanente
- Coordinate geografiche: 36°10′09″N 115°08′41″W
- Lunghezza del circuito: 6,116 km
- Giri previsti: 50
- Lunghezza gran premio 2026: 305,775 km
- Curve totali: 17
- Curve a destra: 6
- Curve a sinistra: 11
- Senso di marcia: antiorario
- Anno di costruzione: 2023
- Record della pista: 1’33″365 stabilito da Max Verstappen (McLaren) nel 2024
- Competizioni per cui è usato: F1
- Note: la pitlane è stata ricavata in un parcheggio dismesso
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Las Vegas?
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6,116 km
- Quanti giri sono previsti al Gp di Las Vegas?
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50
- Quanti km è lungo il Gp di Las Vegas di F1?
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305,775 km