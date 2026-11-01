Lazio-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Lazio-Cagliari, 10ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, precedenti e statistiche.

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La capolista Lazio cerca un altro allungo contro il Cagliari: si gioca domenica 1 novembre 2026 alle 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma, per la 10ª giornata di Serie A 2026-27. Biancocelesti primi con 25 punti: 8 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, 22 gol segnati e 7 subiti. I rossoblù sono undicesimi a quota 13: 4 successi, un pari e 4 ko, con 8 reti realizzate e 13 incassate. Una prova di forza per i padroni di casa, un esame di rilancio per i sardi dopo tre sconfitte consecutive.

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Probabili formazioni di Lazio-Cagliari

La Lazio dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Mandas tra i pali e Floriani Mussolini favorito a destra, complice l’assenza di Marusic. Al centro potrebbero partire Doekhi e Provstgaard, con Tavares sulla sinistra. Senza Rovella, la regia dovrebbe toccare a Belahyane, affiancato da Frattesi e Taylor. Davanti si va verso Isaksen, Noslin e Zaccagni. Il Cagliari potrebbe rispondere con il 4-3-2-1: Mina e Rodríguez sarebbero i centrali davanti a Caprile. Il dubbio Winks orienterebbe il centrocampo verso Romano, Adopo e Deiola. Tra le linee, Massolin e Maldini dovrebbero sostenere Nzola, con Fazzini possibile alternativa.

Lazio (4-3-3): Mandas ; Floriani Mussolini , Doekhi , Provstgaard , Tavares ; Frattesi , Belahyane , Taylor ; Isaksen , Noslin , Zaccagni .

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Freitas, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Adopo, Deiola; Massolin, Maldini; Nzola.

Gli indisponibili di Lazio-Cagliari

Le assenze della Lazio incidono soprattutto sulla costruzione del gioco e sulle rotazioni difensive: il forfait di Rovella toglie un riferimento in regia, quello di Marusic riduce le opzioni sulle corsie. Fuori anche Furlanetto. Nel Cagliari restano indisponibili Felici e Idrissi, mentre Winks è in dubbio: il problema alla schiena impone prudenza e la sua assenza non va ancora considerata definitiva. Nei dati disponibili non sono segnalati squalificati.

Lazio – Indisponibili: Marusic (infortunio alla coscia), Rovella (infortunio al polpaccio), Furlanetto (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato.

– Indisponibili: (infortunio alla coscia), (infortunio al polpaccio), (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato. Cagliari – Indisponibili: Felici (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio), Idrissi (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio). In dubbio: Winks (infortunio alla schiena). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate da Lazio e Cagliari

La Lazio arriva con il vento in poppa: cinque vittorie nelle ultime cinque giornate, 16 reti segnate e appena 4 subite. Il 6-2 sul campo del Sassuolo ha ulteriormente alimentato l’entusiasmo della capolista. Ben diverso il momento del Cagliari, che nello stesso arco di gare ha raccolto 4 punti, segnando 4 gol e incassandone 11. Dopo il successo sull’Udinese e il pareggio con la Juventus, sono arrivate tre sconfitte consecutive. Il confronto dello stato di forma premia nettamente i biancocelesti.

Squadra Vittorie nelle ultime 5 Pareggi Sconfitte Punti Sequenza dalla meno recente Lazio 5 0 0 15 V-V-V-V-V Cagliari 1 1 3 4 V-P-S-S-S

Il dettaglio delle ultime cinque partite di campionato, dalla meno recente alla più recente:

Lazio : Venezia – Lazio 0-2; Lazio – Monza 3-1; Juventus – Lazio 0-3; Lazio – Parma 2-1; Sassuolo – Lazio 2-6.

: – 0-2; – 3-1; – 0-3; – 2-1; – 2-6. Cagliari: Udinese–Cagliari 0-1; Cagliari–Juventus 1-1; Monza–Cagliari 4-0; Cagliari–Bologna 0-2; Roma–Cagliari 4-2.

L’arbitro di Lazio-Cagliari

A dirigere Lazio–Cagliari sarà Andrea Colombo, con Palermo e Mastrodonato come assistenti. Abisso ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, mentre al VAR ci sarà Pezzuto, affiancato dall’AVAR Dionisi. Nella Serie A 2026-27 Colombo ha finora arbitrato 2 incontri, assegnando 6 cartellini gialli e un rosso, senza concedere rigori. Il bilancio disponibile comprende 36 falli fischiati e 9 fuorigioco: la media complessiva è di 3,5 cartellini a partita, con 3 ammonizioni e 0,5 espulsioni per gara.

Lazio-Cagliari: precedenti, curiosità e pillole sul match

La storia recente indica nella Lazio un ostacolo particolarmente duro per il Cagliari: i biancocelesti sono imbattuti da 22 confronti di Serie A e all’Olimpico hanno vinto 13 delle ultime 14 sfide. Eppure l’ultimo incrocio, chiuso sullo 0-0, offre ai sardi un appiglio per provare a ribaltare il pronostico. La capolista insegue la sesta vittoria consecutiva, traguardo raggiunto per l’ultima volta nel febbraio 2021 proprio contro i rossoblù. Il motore è un attacco capace di segnare almeno due reti da sette giornate, con Zaccagni prezioso anche nella rifinitura. Dall’altra parte, il ritorno di Maldini aggiunge una storia nella storia: dopo due gol con la maglia biancoceleste nello scorso torneo, il trequartista ne ha già firmati cinque con i sardi. Il Cagliari deve inoltre affrontare la seconda trasferta consecutiva all’Olimpico in pochi giorni, dopo il ko contro la Roma. Per interrompere la serie negativa serviranno compattezza, attenzione sulle fasce e maggiore protezione dell’area.

Un’avversaria che porta bene: la Lazio non perde contro il Cagliari da 22 partite di Serie A, con 18 vittorie e 4 pareggi. È la sua striscia d’imbattibilità più lunga contro una singola squadra nella competizione.

non perde contro il da 22 partite di Serie A, con 18 vittorie e 4 pareggi. È la sua striscia d’imbattibilità più lunga contro una singola squadra nella competizione. Lo 0-0 dello scorso 21 febbraio ha consentito al Cagliari di fermare una sequenza di sei sconfitte contro i biancocelesti. Per ritrovare due confronti consecutivi senza perdere contro la Lazio bisogna risalire al 2009, quando i sardi ottennero due successi.

di fermare una sequenza di sei sconfitte contro i biancocelesti. Per ritrovare due confronti consecutivi senza perdere contro la bisogna risalire al 2009, quando i sardi ottennero due successi. L’Olimpico è un fortino nei precedenti: la Lazio ha conquistato 13 vittorie e un pareggio nelle ultime 14 gare interne contro il Cagliari , segnando 31 reti, circa 2,2 a incontro. Dalla stagione 2010-11 nessun’altra avversaria è stata battuta altrettante volte dai biancocelesti in casa in Serie A.

ha conquistato 13 vittorie e un pareggio nelle ultime 14 gare interne contro il , segnando 31 reti, circa 2,2 a incontro. Dalla stagione 2010-11 nessun’altra avversaria è stata battuta altrettante volte dai biancocelesti in casa in Serie A. Un doppio appuntamento romano quasi senza respiro: il Cagliari sarà la terza squadra a disputare due trasferte all’Olimpico contro Roma e Lazio nell’arco di non più di cinque giorni. I precedenti riguardano il Parma nell’aprile 2014 e l’ Udinese nell’aprile 2019: entrambe persero tutte e due le partite.

sarà la terza squadra a disputare due trasferte all’Olimpico contro e nell’arco di non più di cinque giorni. I precedenti riguardano il nell’aprile 2014 e l’ nell’aprile 2019: entrambe persero tutte e due le partite. La Lazio va a caccia della sesta vittoria consecutiva: l’ultima serie di sei successi risale al febbraio 2021 e fu completata proprio contro il Cagliari all’Olimpico. Dopo il 6-2 al Sassuolo , i gol stagionali sono già 22: soltanto nel 1942-43 e nel 1999-2000, con 24 reti, e nel 2017-18, con 26, i biancocelesti avevano superato questa quota nelle prime dieci gare di Serie A.

va a caccia della sesta vittoria consecutiva: l’ultima serie di sei successi risale al febbraio 2021 e fu completata proprio contro il all’Olimpico. Dopo il 6-2 al , i gol stagionali sono già 22: soltanto nel 1942-43 e nel 1999-2000, con 24 reti, e nel 2017-18, con 26, i biancocelesti avevano superato questa quota nelle prime dieci gare di Serie A. Il Cagliari cerca di frenare la caduta: dopo essere rimasto imbattuto in cinque delle prime sei giornate, con 4 vittorie e un pareggio, ha perso tre gare consecutive. Dall’inizio del 2025 soltanto una volta ha attraversato una serie peggiore, con quattro ko tra marzo e aprile.

cerca di frenare la caduta: dopo essere rimasto imbattuto in cinque delle prime sei giornate, con 4 vittorie e un pareggio, ha perso tre gare consecutive. Dall’inizio del 2025 soltanto una volta ha attraversato una serie peggiore, con quattro ko tra marzo e aprile. Continuità offensiva da grande squadra: la Lazio segna almeno due gol da sette partite di campionato. Nella sua storia è arrivata ad almeno otto gare consecutive soltanto nel gennaio 1937, quando raggiunse quota otto, e nel gennaio 2020, quando la serie toccò dodici incontri.

segna almeno due gol da sette partite di campionato. Nella sua storia è arrivata ad almeno otto gare consecutive soltanto nel gennaio 1937, quando raggiunse quota otto, e nel gennaio 2020, quando la serie toccò dodici incontri. La precisione sotto porta proietta la Lazio tra le migliori d’Europa: il dato di percentuale realizzativa riportato nelle statistiche di presentazione è del 17,3%, alle spalle soltanto di Barcellona , al 19,1%, e Marsiglia , al 17,4%, nei cinque maggiori campionati. È anche il valore più alto per un club di Serie A nelle ultime venti stagioni, superiore al 17% della stessa squadra biancoceleste nel 2021-22.

tra le migliori d’Europa: il dato di percentuale realizzativa riportato nelle statistiche di presentazione è del 17,3%, alle spalle soltanto di , al 19,1%, e , al 17,4%, nei cinque maggiori campionati. È anche il valore più alto per un club di Serie A nelle ultime venti stagioni, superiore al 17% della stessa squadra biancoceleste nel 2021-22. Non soltanto gol per Zaccagni : ai due centri personali ha aggiunto cinque assist nelle prime nove giornate. Il suo riferimento da avvicinare è quota sei passaggi vincenti, raggiunta nei campionati 2022-23 e 2024-25 con la Lazio .

: ai due centri personali ha aggiunto cinque assist nelle prime nove giornate. Il suo riferimento da avvicinare è quota sei passaggi vincenti, raggiunta nei campionati 2022-23 e 2024-25 con la . Maldini torna da protagonista: dopo le due reti in dodici presenze con la Lazio nello scorso campionato, ha già segnato cinque volte nelle prime nove apparizioni con il Cagliari. Nell’era dei tre punti soltanto Muzzi e Pinilla, entrambi con sette gol, hanno fatto meglio nelle prime dieci presenze in rossoblù in Serie A.

Le statistiche stagionali di Lazio e Cagliari

Il divario in classifica trova riscontro soprattutto nella produzione offensiva: la Lazio ha segnato 22 gol contro gli 8 del Cagliari e ne ha subiti 7 contro 13. La media delle reti incassate è di 0,78 per i biancocelesti e 1,44 per i rossoblù. I padroni di casa gestiscono più pallone, con il 51,9% di possesso medio contro il 42,3%, e mostrano una precisione nei passaggi superiore: 86,78% contro 84,30%. Il Cagliari centra lo specchio con una percentuale maggiore, 46,25% contro 42,42%, ma produce meno conclusioni e concede molto di più: 168 tiri avversari contro 107. Interessante il rendimento esterno dei sardi, che hanno raccolto 9 dei loro 13 punti lontano da casa; la Lazio, però, è ancora imbattuta anche all’Olimpico.

Tra i singoli, Noslin guida i marcatori della Lazio con 4 gol, seguito da Frattesi e Isaksen a 3; Taylor e Zaccagni sono a 2, mentre Cancellieri, Dele-Bashiru, Floriani Mussolini, Gudmundsson, Tavares, Pinamonti e Provstgaard hanno segnato una rete ciascuno. Nel Cagliari spiccano i 5 gol di Maldini, con Nzola, Mendy e Romano a quota uno. I migliori assistman sono Zaccagni, con 5 passaggi vincenti, e Adopo, con 2. Sul piano disciplinare, i più ammoniti tra i biancocelesti sono Provstgaard e Zaccagni, entrambi con 3 gialli; tra i sardi è Deiola, con 4. Nei dati stagionali disponibili non risultano espulsioni per nessuna delle due squadre, quindi non emerge un primatista per cartellini rossi. Tra i portieri, Mandas ha ottenuto 4 clean sheet e compiuto 31 parate, compreso un rigore neutralizzato; Caprile conta 3 gare senza subire gol e 37 interventi.

Statistica Lazio Cagliari Posizione in classifica 1ª 11ª Punti 25 13 Partite giocate 9 9 Vittorie 8 4 Pareggi 1 1 Sconfitte 0 4 Gol segnati 22 8 Gol subiti 7 13 Differenza reti +15 -5 Media gol segnati a partita 2,44 0,89 Media gol subiti a partita 0,78 1,44 Possesso palla medio 51,9% 42,3% Precisione nei passaggi 86,78% 84,30% Tiri totali, esclusi quelli bloccati 99 80 Tiri nello specchio 42 37 Precisione al tiro 42,42% 46,25% Tiri complessivi concessi 107 168 Calci d’angolo 45 37 Assist 17 5 Gol di testa 5 1 Pali e traverse colpiti 6 4 Falli commessi 104 106 Cartellini gialli 15 13 Cartellini rossi registrati 0 0 Clean sheet 4 3 Capocannoniere Noslin (4) Maldini (5) Miglior assistman Zaccagni (5) Adopo (2) Giocatori con più ammonizioni Provstgaard e Zaccagni (3) Deiola (4) Portiere: clean sheet Mandas (4) Caprile (3) Portiere: parate Mandas (31) Caprile (37)

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FAQ Quando e a che ora si gioca Lazio-Cagliari? Lazio-Cagliari si gioca domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00 italiane, per la 10ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Lazio-Cagliari? La partita Lazio-Cagliari si disputa allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Lazio-Cagliari? L’arbitro è Andrea Colombo. Gli assistenti sono Palermo e Mastrodonato, il quarto ufficiale è Abisso. Al VAR c’è Pezzuto, con Dionisi come AVAR.