La Lazio sfida la Roma per il figlio d’arte che ha bisogno di lasciare la Premier League per ritrovare la Nazionale. I bianconeri all’assalto al centrocampista olandese

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Lazio capolista della Serie A guarda al mercato di gennaio per rinforzare la rosa di Gattuso e pensa a un’operazione ambiziosa: riportare Federico Chiesa in Italia. L’esterno del Liverpool, finito ai margini del progetto inglese, piace anche alla Roma di Gasperini: si profila, dunque, un avvincente derby di mercato. Non ci sono solo buone notizie, però: a Formello cresce la preoccupazione per la stella Taylor. La Juventus è pronta a uscire allo scoperto con una maxi offerta.

Lazio, derby di mercato con la Roma per Federico Chiesa

I tempi sono maturi: Chiesa potrebbe tornare in Serie A già a gennaio. Il figlio d’arte sta vivendo un’altra stagione da dimenticare al Liverpool: dopo essere rimasto ai box per un problema alla schiena fino a ottobre, il giocatore non è riuscito a trovare spazio neppure con il tecnico spagnolo Iraola.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Continuare la sua esperienza in Inghilterra significa compromettere seriamente le possibilità di tornare in Nazionale. Mancini è stato chiaro: per rientrare nel giro azzurro è fondamentale trovare continuità e giocare con regolarità. Un assist è in arrivo dalla Capitale, visto che sulle sue tracce ci sono Roma e Lazio. Gasperini vorrebbe portarlo in giallorosso con un’operazione a condizioni vantaggiose, ma Gattuso è pronto a inserirsi nella trattativa. Per i biancocelesti sarebbe un colpo importante, in stile Frattesi per intenderci, oltre che un’occasione per anticipare i rivali cittadini.

Gattuso ci riprova con Chiesa dopo la Nazionale

Quando sedeva sulla panchina della Nazionale, l’attuale allenatore della Lazio aveva provato più volte a convincere l’esterno ligure a tornare nel gruppo azzurro, senza però ottenere le risposte sperate. L’ex Juventus aveva infatti declinato le chiamate di Gattuso, preferendo concentrarsi sulla propria situazione al Liverpool.

Successivamente era arrivata la convocazione per i playoff mondiali, ma anche in quel caso l’esperienza si era conclusa prima del previsto: il giocatore aveva lasciato il ritiro, rinunciando a prendere parte ai due impegni decisivi contro Irlanda del Nord e Bosnia ed Erzegovina. Adesso le strade dei due potrebbero incrociarsi nuovamente a Formello.

Juventus all’assalto di Taylor: l’offerta che fa tremare Rino

L’entusiasmo per il primo posto in classifica è smorzato dalle notizie di mercato che riguardano Taylor. Già, la Lazio rischia di perdere uno dei suoi gioielli. Secondo quanto riportato dal Messaggero, la Juventus si appresta a presentare un’offerta da 40 milioni di euro per bruciare la concorrenza della Premier League e portare l’olandese a Torino già a gennaio.

Lotito e Fabiani hanno già rassicurato il tecnico calabrese: nessun big lascerà Formello nella finestra invernale. Ma bisognerà fare i conti anche con la volontà del giocatore, che potrebbe essere ingolosito dalla ricca offerta dei bianconeri.