Lazio, Fabiani sfrutta il mercato per flirtare con i tifosi: il derby dopo la sosta può favorire la tregua con Lotito

Il d.s. continua a lanciare messaggi distensivi nel tentativo di rendere meno dura la contestazione al presidente: la svolta può arrivare nella gara con la Roma

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Angelo Fabiani non ha ancora rinunciato all’idea di poter ricomporre la frattura tra i tifosi della Lazio e Claudio Lotito e di riportare il popolo biancoceleste all’Olimpico: il d.s. è tornato a lanciare messaggi distensivi ai gruppi organizzati protagonisti della protesta contro il presidente. Una svolta potrebbe arrivare col derby di dicembre contro la Roma.

Lazio, Fabiani non si rassegna all’Olimpico vuoto

Coerenza per alcuni, ottusità per altri: i tifosi della Lazio continuano a disertare l’Olimpico in segno di protesta verso Claudio Lotito nonostante la squadra biancoceleste, sotto la guida di Rino Gattuso, si stia rendendo protagonista della migliore stagione degli ultimi anni. Mentre il presidente sembra ormai rassegnato a vedere lo stadio deserto, in società c’è ancora chi sta provando a ricomporre la frattura tra la Lazio e i suoi tifosi: si tratta del d.s. Angelo Fabiani che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport è tornato a lanciare messaggi distensivi ai sostenitori biancocelesti.

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Fabiani flirta con i tifosi sul mercato

Fabiani, che negli ultimi mesi ha ripetutamente provato a ricucire almeno parzialmente lo strappo tra i tifosi e Lotito, ha in primo luogo provato a rassicurare i laziali riguardo al mercato di gennaio: la società, infatti, non ha alcuna intenzione di cedere alcuno dei giocatori che hanno portato la Lazio al vertice della classifica. “Che il valore dei giocatori sia cresciuto tanto è un dato di fatto – ha dichiarato Fabiani nell’intervista – Ma nel mercato invernale non andrà via nessuno, questo lo posso garantire”.

Interpellato poi esplicitamente sulla contestazione dei tifosi, Fabiani ha ribadito la sua posizione di apertura nei confronti degli ultrà: “I tifosi sanno ciò che penso. Non aggiungo altro. Saranno loro a decidere se e quando tornare”.

Protesta anti-Lotito, l’eccezione del derby

Anche nei mesi scorsi Fabiani aveva provato a smuovere le acque nel tentativo di riportare i tifosi all’Olimpico. Vani, finora, i suoi tentativi, ma qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane: la svolta potrebbe arrivare col derby con la Roma del 13 dicembre, partita speciale per la quale i gruppi ultrà della Lazio hanno annunciato la volontà di sospendere la contestazione nei confronti di Lotito. I tifosi biancocelesti riempiranno dunque l’Olimpico per la stracittadina d’alta classifica con i giallorossi e la stessa decisione è stata presa per la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter del 22 dicembre.

E chissà che un successo (o anche due) della squadra di Gattuso non spinga i tifosi quantomeno a prolungare la sospensione della protesta, assicurando alla Lazio quella spinta che serve per continuare a viaggiare ai vertici della classifica anche nella seconda parte della stagione.