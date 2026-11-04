Ringhio ha conquistato la fiducia del patron biancoceleste con un avvio di stagione straordinario. Domenica torna al Maradona: ritrova il suo passato, con ADL è finita male

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La Gattuso-mania ha contagiato proprio tutti in casa Lazio. A partire dal vulcanico patron Lotito, intenzionato a blindare l’allenatore che ha riportato le aquile in vetta alla classifica a suon di risultati da record. Un feeling sbocciato in pochi mesi e destinato a tradursi in un progetto più ambizioso, con il rinnovo del contratto all’orizzonte. Domenica, intanto, per il lunch match dell’11ª giornata di Serie A, Ringhio ritroverà il Napoli, la squadra con cui ha conquistato una Coppa Italia prima della rottura con De Laurentiis. Al Maradona il tecnico calabrese avrà quindi una doppia motivazione: difendere il primato della Lazio e prendersi una rivincita sul suo ex presidente.

Lazio, Lotito vuole blindare Gattuso: le novità sul rinnovo

Quando in estate era stato annunciato l’ingaggio di Gattuso, non erano mancate le perplessità tra i tifosi della Lazio. Non tanto per la scelta dell’allenatore, quanto per la durata del contratto: un accordo annuale, da 1,2 milioni di euro netti a stagione, con rinnovo fino al 2028 in caso di dodicesimo posto. Una formula che una buona fetta di sostenitori biancocelesti aveva interpretato come un segnale di scarso investimento da parte di Lotito, quasi a voler rinunciare alla costruzione di un progetto serio e duraturo.

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A distanza di pochi mesi, però, è cambiato tutto. Dopo dieci giornate di campionato, la Lazio è in vetta alla classifica con nove vittorie e un pareggio, 3 punti di vantaggio sull’Inter e un entusiasmo ritrovato. Il rendimento delle aquile ha conquistato anche il presidente, sempre più convinto della scelta fatta in estate. Come riportato da La Repubblica, Lotito apprezza il lavoro del tecnico calabrese e non esclude di anticipare il confronto sul rinnovo per pianificare subito il futuro.

Gattuso ritrova De Laurentiis: dal trionfo in Coppa Italia alla rottura

Gattuso era l’allenatore su cui De Laurentiis aveva deciso di scommettere nel dicembre 2019, dopo la frattura tra la squadra e la società culminata nell’ammutinamento dei calciatori e nell’addio a Carlo Ancelotti. Rino ha ripagato la fiducia conquistando la Coppa Italia nella finale spettrale contro la Juventus, segnata dal Covid e, dunque, dall’assenza dei tifosi. Nell’ottobre 2020, dopo la vittoria contro l’Atalanta, sembravano persino aver raggiunto un’intesa verbale per il rinnovo fino al 2023, suggellata da una stretta di mano.

La firma, però, non è mai arrivata e i contatti del club con altri allenatori, tra cui proprio Allegri, contribuirono ad alimentare la delusione di Gattuso. A gennaio 2021 il tecnico sbottò pubblicamente: “Questa cosa è stata gestita male”. La separazione si consumò al termine del campionato, quando il Napoli si suicidò in casa contro il Verona, mancando la qualificazione alla Champions League. Cinque anni dopo quella stretta di mano rimasta senza firma, le strade di Gattuso e De Laurentiis si incrociano di nuovo da avversari. Allora Rino si sentì tradito dal presidente del Napoli; oggi, da primo in classifica, può prendersi la sua rivincita.

Napoli-Lazio, Gattuso contro Allegri: il tabù da sfatare

Se c’è un avversario contro cui Gattuso non è mai riuscito a imporsi, quello è proprio Max Allegri. I due allenatori si sono incrociati cinque volte e Ringhio non è mai riuscito a battere il collega. Il bilancio è impietoso: zero vittorie e un solo padrone dei confronti diretti, il tecnico livornese, che ha fatto bottino pieno vincendo tutte e cinque le sfide.

Allegri spera di allungare la striscia positiva al Maradona, anche per dare una scossa alla propria squadra e soprattutto salvare la sua panchina. Gattuso, invece, torna a Napoli due obiettivi ben precisi: difendere il primato e sfatare finalmente il tabù Allegri.