Lazio, Gattuso e il rinnovo: c’è una condizione per restare. Frattesi incorona Rino: “Mi ha salvato la vita”

Il club biancoceleste vuole prolungare il contratto dell'allenatore italiano, che però prende tempo e ha una richiesta particolare: ora la passa passa a Lotito

Quello che la Lazio sta riuscendo a fare ha dell’incredibile. Arrivati alla pausa nazionali di novembre, infatti, i biancocelesti sono primi in solitaria in Serie A, con 29 punti conquistati, la miglior difesa e il terzo migliore attacco. La squadra di Gattuso gioca con forza e aggressività, difende e attacca utilizzando tutti e undici gli uomini in campo. L’allenatore italiano è riuscito a dare un’identità forte alla sua formazione, che scende in campo con la stessa grinta che Ringhio ha messo per anni sul terreno di gioco. Proprio per questo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste si è già messa al lavoro per cercare l’accordo per il rinnovo di contratto dell’allenatore italiano.

Lazio-Gattuso, si lavora per il rinnovo: i dettagli

Nonostante le difficoltà economiche del club e le contestazioni dei tifosi contro Lotito, Gattuso sta facendo benissimo alla Lazio, convincendo giornata dopo giornata. Per questo diverse squadre in giro per l’Europa hanno cominciato a seguirlo con grande interesse ma i biancocelesti vogliono provare a blindarlo. L’attuale contratto di Gattuso lo lega alla Lazio fino al 2027 a 1,2 milioni di euro, con opzione di rinnovo al 2028 legata al dodicesimo posto. Ora la dirigenza sta provando a trattare per allungare la scadenza al 2029 e allontanare le altre squadre.

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La speciale richiesta dell’allenatore

Per il momento Gattuso ha deciso di prendere tempo. Prima di tutto l’allenatore italiano vuole capire cosa succederà a gennaio, quando riaprirà il mercato. La Lazio in estate ha avuto grosse limitazioni sui colpi in entrata e ci sarà da capire se questo problema persisterà ancora e soprattutto se la dirigenza dovrà fare delle cessioni. Il presidente Lotito ha promesso a Gattuso che non ci saranno addii nel corso della sessione di calciomercato invernale ma, come dice il proverbio, tra il dire e il fare c’è di mezzo un mare. Inoltre, Gattuso ha una richiesta particolare da fare in fase di trattativa per il rinnovo: un aumento per il suo staff di nove persone, che al momento guadagnano circa 700mila euro in totale. In media poco più di 77mila euro a testa, una cifra che secondo Ringhio non è sufficiente e non rende giustizia al lavoro svolto in allenamento e ai risultati raggiunti in campo.

Frattesi ringrazia Gattuso: “Importante sentire fiducia”

Risultati che sono chiari e sotto gli occhi di tutti, non solo per i punti guadagnati ma anche per i miglioramenti evidenti dei singoli giocatori. Uno su tutto Davide Frattesi, che è passato da riserva all’Inter a bomber della Lazio. Dopo l’importantissima rete segnata in Italia-Francia, il centrocampista italiano ha voluto ringraziare proprio Gattuso: “Il calcio è fatto di momenti. A me serviva giocare e avere fiducia per tornare il giocatore che tutti si ricordano. Non glielo dico mai, ma Gattuso, fra virgolette, mi ha salvato la vita. Anche se non glielo dico lo sa, per un giocatore sentire fiducia è importante. E poi anche Mancio che avevo già avuto. Siamo tutti contenti che sia ritornato, ha creato un bel gruppo”.