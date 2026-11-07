Il tecnico biancoceleste non crede alla crisi del Napoli e avvisa la squadra per la trasferta del Maradona. "L'obiettivo resta la salvezza, a 40 punti festeggeremo".

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La classifica spalanca un sorriso radioso, ma l’emoticon di Gattuso è diametralmente opposto in vista del match di domani alle ore 12.30 al Maradona. Il tecnico della Lazio avverte la squadra del pericolo, non crede alla crisi del Napoli e non vuole sentire parlare di primato. Insomma, il Ringhio che ti aspetti esattamente in un momento di esaltazione ma anche di pressione. Più la Lazio cresce, più crescono apprensione e attenzione dinanzi ad un’altra partita chiave per l’escalation in classifica. Nove vittorie e un pareggio su dieci partite in campionato sono un patrimonio inaspettato, ma proprio per quello va tutelato e blindato. Gattuso se lo gode, ma continua a predicare, fors’anche per convincere se stesso, che prima o poi il bello potrebbe finire. “Sappiamo che prima o poi quel giorno dovrò arrivare, quando capiterà ci rimetteremo al lavoro e proseguiremo con la stessa determinazione il nostro lavoro. Di certo non potremo essere delusi”. Occhio, non pronuncia mai la parola “sconfitta”, quando la scaramanzia si fonde con la psicologia.

Andavo a mille all’ora

Come nella famosa canzone di Gianni Morandi che andava a cento all’ora, Gattuso moltiplica la cifra per 10 e mette il tachimetro ai suoi uomini sulla strada che porta a Napoli. “Domani dovremo giocare con la massima velocità, i ragazzi sanno che per giocare partite di questo livello devono andare a mille all’ora. Abbiamo visto i primi 70 minuti del Napoli a Porto e sono stati ottimi. Poi sono calati ma solo perchè avevano pochi cambi”. Veloci ma spensierati come Easy Raider. “La pressione non deve cadere sulle nostre spalle, dobbiamo avere massimo rispetto per il Napoli ma conservando la nostra spensieratezza. Siamo consapevoli di giocare in uno Stadio molto caldo e contro una squadra forte che sta attraversando un periodo difficile ma con in rosa giocatori che hanno vinto scudetti e trofei in carriera”.

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Max è un amico, meglio non fidarsi

Ma cos’è questa crisi? Ecco per Gattuso quella del Napoli non esiste. Anche perché conosce Allegri e le sue buone intenzioni nel messaggio d’affetto verso l’amico Max, nascondono contestuamente tra le righe un monito di allerta alla sua squadra. “Allegri è stato il mio capitano a Perugia quando siamo stati promossi in Serie A ed è stato il mio allenatore al Milan. La storia dice che insieme a lui ho vinto sempre e spero in carriera di fare un quarto di quello che ha fatto Max”. Ai nemici ci penso io, ma dagli amici mi guardi Dio. “Conoscendolo vi dico che Allegri non muore mai. Non mi fido di Max, anzi so bene che proprio nei momenti di difficoltà trova le risorse e la lucidità per far quadrare i conti. Bisogna essere pronti domani”. Vatti a fidare degli amici…

Tutti gli invitati alla festa

Appena ha sentito la parola “primato”, Gattuso ha alzato per la prima volta la voce abbandonando il tono pacato e distensivo della sua conferenza. “Noi non c’entriamo nulla lì sopra, non è il nostro campionato questo. Viviamola senza tensione o aspettative, ma giocando sempre con isentità e mentalità. Quello che ci interessa sono le prestazioni non la classifica”. E tanto per passare inosservati, Gattuso fissa il traguardo e organizza un party in famiglia. “Appena arriviamo ai 40 che servono per la salvezza, ho già detto alla squadra che organizzeremo una bella festa perché il primo obiettivo sarà raggiunto”. Andando avanti come le tre scimmiette che non vedono, non parlano e non sentono. “Ho visto che i miei ragazzi smanettano e leggono i complimenti che arrivano. Io ho detto loro di non ascoltare e leggere nulla. Noi abbiamo una sola strada, lavorare partita dopo partita con la stessa indentica mentalità”

Amarcord Napoli, nostalgia canaglia

Domani Gattuso torna a Napoli in uno Stadio che lo ha visto protagonista da tecnico sei stagioni fa. Un ricorso e un rammarico per Ringhio che sente intimamente da anni di non aver raccolto il riconoscimento adeguato. Ma le sue sono solo parole di riconoscenza: “Sono stato benissimo a Napoli, è stato uno onore allenare in una Club così importante. Abbiamo vinto anche la Coppa Italia e ho lavorato con persone fantastiche che ancora sento e che mi assomigliano molto come modo di intendere il lavoro”. Stretta di mano fatta. Adesso però nemici come prima. “Il Napoli fa bene a ritenere questa partita una finale, vuol dire che sarà una finale anche per noi. Giocare al Maradona ha sempre un grande fascino, ma pensare di andare a fare una passeggiata sarebbe folle, anche se non abbiamo nulla da perdere. Bisogna andare al massimo senza guardare troppo all’avversario ma pensando soprattutto a mostare ancora la nostra identità di gioco”

Zaccagni e l’eredità del nuovo capitano

Mattia Zaccagni starà fuori per alcune settimane per un colpo alla coscia che Gattuso chiama più volte “vecchietta” ovvero una ginocchiata nel muscolo. Però il centrocampista starà vicino alla squadra. “Zaccagni mangerà con noi, accompagnerà il gruppo alla stazione, poi tornerà a casa ma domani ci raggiungerà con la macchina per stare negli spogliatoi con noi. L’ha voluto lui e questo fa capire lo spirito che c’è nel gruppo”. Chi porterà domani la fascia di capitano? Il dubbio viene svelato subito: “Sarà Isaksen, i numeri dicono che è giusto che sia lui a indossare la fascia”. Infine un indizio sul sostituto di Zaccagni: “Potrebbe essere il momento di Pinamonti, vedremo, anche perché si è sempre fatto trovare pronto. Sembra che sia un ragazzo che è in questo gruppo da anni, per lo spirito e la dedizione che sta dimostrando sia fuori che dentro il campo”.