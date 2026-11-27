Il 19 dicembre squadra, staff e dipendenti biancocelesti si ritroveranno a messa a San Lorenzo: salta la cena di gala, ecco cosa ha deciso il presidente

La Lazio sceglie un tono sobrio per il Natale. Niente cena di gala e niente brindisi. Il club biancoceleste quest’anno si ritroverà in chiesa per una messa e per uno scambio di auguri, e la decisione è arrivata direttamente da Claudio Lotito. Il presidente l’ha annunciata con il comunicato del 26 novembre “Il nostro Natale, insieme”. Per gli auguri la società vuole un modo diverso, più semplice, e vuole accompagnarli con un gesto concreto verso chi in città vive un momento difficile.

Lazio, appuntamento il 19 dicembre a San Lorenzo

Il ritrovo è fissato per sabato 19 dicembre alle 15 nella parrocchia di San Tommaso Moro, guidata da don Gabriele, nel quartiere di San Lorenzo. L’invito riguarda tutta la società: giocatori, staff tecnico, dipendenti e collaboratori. Nel comunicato Lotito spiega di non volerlo vivere come un appuntamento formale, ma come un’occasione per guardarsi negli occhi e scambiarsi gli auguri.

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Il presidente insiste su un concetto preciso, cioè che la Lazio è fatta di persone, una comunità che ogni giorno condivide lavoro, impegno e anche difficoltà. Quest’anno non ci sarà nessuna cena di gala, né a Roma né a Milano, l’ipotesi alternativa di cui si era parlato nelle ultime settimane.

I motivi: meno festa, più solidarietà

Il comunicato non spiega in modo esplicito perché sia stata cancellata la cena, ma il senso della scelta si capisce dalla seconda parte del messaggio. La Lazio destinerà infatti risorse a realtà del territorio romano che sostengono persone e famiglie in difficoltà. Lotito lo presenta senza esagerare: il gesto non risolverà ogni problema, ma è un modo concreto per esserci. La società avrebbe ritenuto più giusto investire nell’aiuto diretto alla comunità anziché nelle spese di una serata di rappresentanza.

Al momento non sono stati comunicati né i nomi delle associazioni che riceveranno i fondi né l’importo stanziato. La scelta richiama anche un pezzo di storia del club. Durante la Prima guerra mondiale, la Lazio si mise al servizio della popolazione con gli “orti di guerra”, un impegno sociale che contribuì al riconoscimento della società come Ente Morale nel 1921. Un precedente che viene citato nel comunicato per inquadrare la decisione dentro una linea coerente con l’identità biancoceleste.

La capolista non si distrae

Intanto il campo continua a sorridere alla squadra. Dopo dodici giornate la Lazio comanda la classifica in solitaria con 32 punti, due in più della Roma e tre più dell’Inter. L’ultimo turno ha portato un netto 3-0 casalingo contro il Lecce. Ora c’è la trasferta di Torino, in programma sabato 28 novembre alle 18, per allungare la serie positiva e arrivare a dicembre ancora davanti a tutti.