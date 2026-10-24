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Lazio-Parma 2-1, pagelle: Mandas salva Gattuso (7), Taylor rompe l’equilibrio (7). Diego Carlos rovina tutto (5)

Altro successo per la formazione biancoceleste: il portiere decisivo più volte sullo 0-0, il centrocampista è dappertutto e firma il gol che sblocca l'incontro

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Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Lazio supera il Parma per 2-1 all’Olimpico e conquista una vittoria costruita dopo un primo tempo più complicato di quanto racconti il risultato finale. Gli ospiti riescono a rendersi pericolosi in diverse occasioni, ma trovano sulla loro strada un Mandas decisivo, capace di neutralizzare le conclusioni di Romero e Touré. Dall’altra parte, i biancocelesti spingono soprattutto sulla corsia sinistra e vanno vicini al vantaggio con Isaksen, che colpisce anche una traversa di testa prima di vedersi annullare un gol per fuorigioco. La svolta arriva al 50′, quando Taylor trova il sinistro vincente dalla distanza e porta avanti la squadra di Gattuso. Il centrocampista si rivela determinante in una gara che fino a quel momento non aveva avuto un padrone assoluto.

Il Parma prova a reagire, ma fatica a trovare gli spazi per impensierire nuovamente la retroguardia laziale. Al 58′ arriva anche il raddoppio, con Diego Carlos che devia nella propria porta un cross di Nuno Tavares. Il difensore vive così una serata da dimenticare, mentre il terzino portoghese si distingue per la spinta costante sulla fascia. Tra i biancocelesti brillano anche le iniziative di Isaksen, mentre sul fronte ospite Romero è uno dei più attivi soprattutto nel primo tempo. Nel finale Lontani rende meno amaro il ko quando però è troppo tardi. La differenza la fanno la maggiore concretezza della Lazio e gli episodi, che condannano un Parma capace di creare qualche problema ma troppo fragile nei momenti decisivi.

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Top e flop della Lazio: Mandas tieni in piedi i suoi nel primo tempo

  • Mandas 7 Decisivo nel primo tempo, quando neutralizza le conclusioni di Romero e Touré e tiene in piedi la Lazio nei momenti di maggiore pressione del Parma.
  • Isaksen 6,5 È una minaccia costante per la difesa ospite. Colpisce una traversa di testa e trova anche la via del gol, annullato per fuorigioco. Tra i più vivaci in attacco.
  • Nuno Tavares 6,5 Spinge con continuità sulla fascia sinistra, mette in mezzo palloni pericolosi e propizia il raddoppio con il cross che Diego Carlos devia nella propria porta.
  • Belahyane 6,5 Prova a dare qualità alla manovra e cerca la conclusione dal limite senza creare particolari problemi a Corvi. Prestazione ordinata.
  • Noslin 6 Gioca per la squadra aprendo spazi per i compagni e muovendosi lungo tutto il fronte offensivo. Nel primo tempo aveva sofferto la marcatura dei centrali parmensi.
  • Floriani Mussolini 6 - Nella prima frazione era stato fin troppo timido. Nella ripresa migliora, come tutta la squadra.

 

 

Top e flop del Parma: Diego Carlos compromette tutto

  • Lontani 6,5 Rende meno amaro il ko e un po' più avvincente il finale.
  • Romero 6 È tra i più pericolosi del Parma nella prima frazione, costringendo Mandas a un intervento importante e cercando altre volte la conclusione. Gli manca soltanto la precisione per concretizzare le occasioni.
  • Valeri 6 Si distingue per alcuni interventi difensivi importanti, tra cui la chiusura sul colpo di testa di Isaksen. Prova anche a rendersi utile in fase offensiva con cross interessanti.
  • Corvi 5,5 Non ha particolari responsabilità sul sinistro di Taylor, preciso e angolato. Il raddoppio, però, nasce da un suo errore in impostazione.
  • Diego Carlos 5 Soffre le iniziative offensive della Lazio e chiude nel modo peggiore, deviando nella propria porta il cross di Tavares. Un episodio pesante che compromette ulteriormente la serata.

Il migliore in campo: Taylor sblocca il match

  • Taylor 7 Il suo gol è la svolta di una gara rimasta in equilibrio per tutto il primo tempo. Trova la soluzione giusta con una conclusione di grande qualità e contribuisce a dare ordine alla mediana della Lazio. Il suo impatto sulla partita merita il riconoscimento di migliore in campo.

Il giudizio sull'arbitro: Arena criticato dai laziali

  • Arena 6 Ci sono proteste veementi della Lazio per il mancato rigore concesso su Frattesi, arrivate anche via social. In realtà il centrocampista ex Inter sembra accentuare la caduta. Il Var non interviene come da protocollo. Non ci sono altri episodi da segnalare.
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