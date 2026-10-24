Lazio-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Lazio-Parma, 8ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 24 ottobre alle 20:45 all’Olimpico. Probabili formazioni, assenze, arbitro e statistiche.

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Ambizioni di vertice contro urgenza salvezza: Lazio-Parma, 8ª giornata della Serie A 2026-27, si gioca il 24 ottobre 2026 alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti sono secondi con 19 punti: 6 vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta, 14 gol segnati e 4 subiti. I crociati, penultimi a quota 4, contano una vittoria, un pari e 5 sconfitte, con 4 reti realizzate e 13 incassate. Un test da non fallire per i padroni di casa, un’occasione di riscatto per gli emiliani.

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Probabili formazioni Lazio–Parma

La Lazio dovrebbe disporsi con il 4-3-3: senza Marušić, a destra potrebbe toccare a Floriani Mussolini, con Šutalo e Provstgaard al centro. L’assenza di Rovella aprirebbe la regia a Belahyane, affiancato da Frattesi e Dele-Bashiru. Davanti si va verso Noslin, sostenuto da Isaksen e Zaccagni, mentre Pinamonti resterebbe un’opzione. Il Parma potrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Britschgi e Valeri avrebbero il compito di dare ampiezza, con Bernabé e Keita in mezzo, complice l’indisponibilità di Nicolussi Caviglia. Alle spalle di Romero dovrebbero agire Fabbian e Touré: una soluzione per cercare spazi tra le linee, con le alternative offensive ridotte dalle assenze di Almqvist ed Elphege.

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Šutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

V:Sport

Parma (3-4-2-1): Corvi; Troilo, Santos Silva, Delprato; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Fabbian, Touré; Romero.

V:Sport

Gli indisponibili

Le assenze potrebbero incidere soprattutto sulla costruzione del gioco e sulle rotazioni. La Lazio deve fare i conti con i problemi fisici di Marušić e Rovella, che limitano le scelte sulla fascia destra e in regia; resta indisponibile anche Furlanetto. Nel Parma, lo stop di Nicolussi Caviglia sottrae un’alternativa in mezzo, mentre quelli di Almqvist ed Elphege restringono le soluzioni offensive a gara in corso. Nei dati disponibili non sono segnalati squalificati.

Lazio : Marušić (infortunio alla coscia), Rovella (infortunio al polpaccio), Furlanetto (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio).

: (infortunio alla coscia), (infortunio al polpaccio), (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio). Parma: Nicolussi Caviglia (infortunio all’inguine), Almqvist (infortunio al polpaccio), Elphege (appendicite).

Le ultime partite giocate

Il quadro dei cinque risultati forniti evidenzia una Lazio imbattuta, capace di raccogliere quattro vittorie e un pareggio, per un totale di 13 punti. Il Parma presenta invece un successo, un pari e tre sconfitte: quattro punti e una continuità ancora da trovare. Attenzione al confronto con i totali stagionali: il dettaglio delle ultime gare restituito dalla fonte non è pienamente coerente con i dati aggregati di classifica e viene quindi riportato separatamente, senza utilizzarlo per ricalcolare il bilancio del campionato.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti nelle cinque gare Lazio 4 1 0 13 Parma 1 1 3 4

Il dettaglio delle cinque partite per squadra, nell’ordine restituito dalla fonte:

Udinese-Lazio 1-2: vittoria della Lazio .

1-2: vittoria della . Lazio-Milan 2-2: pareggio.

2-2: pareggio. Venezia-Lazio 0-2: vittoria della Lazio .

0-2: vittoria della . Lazio-Monza 3-1: vittoria della Lazio .

3-1: vittoria della . Juventus-Lazio 0-3: vittoria della Lazio .

0-3: vittoria della . Parma-Monza 1-1: pareggio.

1-1: pareggio. Como-Parma 2-1: sconfitta del Parma .

2-1: sconfitta del . Parma-Genoa 2-1: vittoria del Parma .

2-1: vittoria del . Inter-Parma 3-0: sconfitta del Parma .

3-0: sconfitta del . Parma-Torino 0-3: sconfitta del Parma.

L’arbitro di Lazio-Parma

A dirigere Lazio-Parma sarà Alberto Ruben Arena, assistito da Ceccon e Ceolin. Doveri ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, mentre Santoro sarà al VAR con Mazzoleni come AVAR. Nella Serie A 2026-27, le statistiche disponibili di Arena riguardano due incontri: 41 falli fischiati, un rigore assegnato, tre ammonizioni e nessuna espulsione. La media è di 1,5 cartellini a partita: un campione ancora ristretto, che suggerisce prudenza nel delinearne il metro arbitrale.

Statistiche interessanti e pillole su Lazio-Parma

La classifica racconta una sfida sbilanciata, ma sono soprattutto i precedenti a rendere impegnativa la missione del Parma. La Lazio ha evitato la sconfitta in 15 degli ultimi 16 confronti di Serie A e all’Olimpico non perde contro i crociati da dieci incroci. A rafforzare il quadro c’è la continuità offensiva biancoceleste: almeno una rete nelle ultime 14 sfide di campionato contro gli emiliani. L’avvio da 19 punti in sette giornate alimenta le ambizioni della squadra di Gattuso, mentre gli ospiti devono reagire a cinque sconfitte nelle prime sette gare e a una serie negativa lontano da casa. Anche l’approccio potrebbe pesare: i padroni di casa non hanno ancora subito gol prima dell’intervallo, i crociati ne hanno segnato appena uno. Tra i possibili protagonisti spiccano Noslin, già due volte a bersaglio contro il Parma, e Delprato, che proprio all’Olimpico ha firmato il suo ultimo gol in A. Numeri che indicano una favorita, senza cancellare le insidie della partita.

Un confronto storicamente favorevole alla Lazio : nelle ultime 16 sfide di Serie A contro il Parma sono arrivati 11 successi biancocelesti e quattro pareggi. L’unica eccezione è il 3-1 crociato del 1° dicembre 2024 al Tardini.

: nelle ultime 16 sfide di Serie A contro il sono arrivati 11 successi biancocelesti e quattro pareggi. L’unica eccezione è il 3-1 crociato del 1° dicembre 2024 al Tardini. Contro il Parma la Lazio trova regolarmente la porta: segna da 14 confronti consecutivi in campionato, la sua serie aperta più lunga contro una singola avversaria. L’ultimo digiuno risale allo 0-0 dell’aprile 2013.

la trova regolarmente la porta: segna da 14 confronti consecutivi in campionato, la sua serie aperta più lunga contro una singola avversaria. L’ultimo digiuno risale allo 0-0 dell’aprile 2013. L’Olimpico è un ostacolo particolarmente alto per gli emiliani: la Lazio è imbattuta negli ultimi dieci precedenti interni, con otto vittorie e due pareggi. Tra le attuali squadre di A, soltanto contro Cagliari e Venezia vanta serie casalinghe senza sconfitte più lunghe, rispettivamente di 14 e 12 partite.

è imbattuta negli ultimi dieci precedenti interni, con otto vittorie e due pareggi. Tra le attuali squadre di A, soltanto contro e vanta serie casalinghe senza sconfitte più lunghe, rispettivamente di 14 e 12 partite. Partenza da record per la Lazio : i 19 punti nelle prime sette giornate rappresentano il miglior avvio della sua storia in Serie A. Gattuso è inoltre il primo allenatore biancoceleste a vincere sei delle prime sette partite sulla panchina del club nel massimo campionato.

: i 19 punti nelle prime sette giornate rappresentano il miglior avvio della sua storia in Serie A. Gattuso è inoltre il primo allenatore biancoceleste a vincere sei delle prime sette partite sulla panchina del club nel massimo campionato. Il Parma ha già perso cinque volte in sette giornate. Soltanto in due stagioni di Serie A ha fatto peggio dopo otto incontri: sei sconfitte nel 2006-07 e sette nel 2014-15.

ha già perso cinque volte in sette giornate. Soltanto in due stagioni di Serie A ha fatto peggio dopo otto incontri: sei sconfitte nel 2006-07 e sette nel 2014-15. Trasferte da invertire di rotta per il Parma , reduce da cinque sconfitte esterne consecutive in A. Nella sua storia è arrivato almeno a sei soltanto tre volte: sei tra aprile 2021 e agosto 2024, otto tra settembre 2014 e febbraio 2015, sette tra settembre e dicembre 2005.

, reduce da cinque sconfitte esterne consecutive in A. Nella sua storia è arrivato almeno a sei soltanto tre volte: sei tra aprile 2021 e agosto 2024, otto tra settembre 2014 e febbraio 2015, sette tra settembre e dicembre 2005. Primi tempi agli opposti: Lazio e Roma sono le uniche formazioni ancora senza gol subiti prima dell’intervallo in questo torneo. Il Parma ha invece segnato una sola rete nella prima frazione, con Romero contro il Genoa , il minimo del campionato.

e sono le uniche formazioni ancora senza gol subiti prima dell’intervallo in questo torneo. Il ha invece segnato una sola rete nella prima frazione, con contro il , il minimo del campionato. Il rendimento della Lazio non passa necessariamente dal recupero alto: i biancocelesti ne contano 33, più soltanto del Napoli a quota 30. Appena tre i tiri prodotti dopo queste azioni, minimo condiviso con Torino , Lecce e Genoa .

non passa necessariamente dal recupero alto: i biancocelesti ne contano 33, più soltanto del a quota 30. Appena tre i tiri prodotti dopo queste azioni, minimo condiviso con , e . Noslin ha già segnato due gol contro il Parma in Serie A, suo massimo contro una singola avversaria insieme al Milan . Con Thuram è inoltre uno dei due soli giocatori capaci di raggiungere almeno due gol e due assist in ciascuna delle ultime quattro stagioni di A.

ha già segnato due gol contro il in Serie A, suo massimo contro una singola avversaria insieme al . Con è inoltre uno dei due soli giocatori capaci di raggiungere almeno due gol e due assist in ciascuna delle ultime quattro stagioni di A. Delprato ritrova un’avversaria che gli porta bene: il suo ultimo gol in Serie A con il Parma è arrivato contro la Lazio il 4 aprile 2026 all’Olimpico. Soltanto contro i biancocelesti e il Milan ha segnato due volte nella competizione.

Le statistiche stagionali di Lazio e Parma

Il divario più evidente è nell’efficacia delle due squadre. La Lazio ha segnato 14 gol contro i quattro del Parma, pur contando 69 tiri contro 62: la conversione delle conclusioni è del 20,29% per i biancocelesti e del 6,45% per i crociati. Anche la tenuta difensiva premia i padroni di casa, con quattro reti incassate contro 13 e quattro partite a porta inviolata contro nessuna. Il possesso medio è del 48,6% contro il 43,7%, mentre la precisione nei passaggi raggiunge l’85,38% contro l’82,33%. Gli emiliani vantano però una migliore percentuale di successo nei contrasti, 63,16% contro 54,74%, e nei cross, 23,15% contro 18,63%: aspetti su cui provare a costruire una partita competitiva.

Tra i singoli, Frattesi guida i marcatori della Lazio con tre gol, seguito da Isaksen e Noslin a due; una rete ciascuno per Cancellieri, Dele-Bashiru, Gudmundsson, Tavares, Pinamonti, Provstgaard e Zaccagni. Nel Parma comanda Romero con due centri, davanti ad Almqvist e Lontani, entrambi a uno. Gli assist premiano Tavares e Zaccagni, tre a testa; tra i crociati sono appaiati Almqvist, Elphege e Touré, con uno ciascuno. I più ammoniti sono Zaccagni e Troilo, entrambi a tre gialli nelle rispettive squadre; nei dati forniti non risultano espulsioni. Tra i portieri, Mandas conta quattro gare a porta inviolata, 28 parate e un rigore respinto; Corvi è ancora senza clean sheet e ha effettuato 25 parate.

Statistica Lazio Parma Posizione in classifica 2ª 19ª Punti 19 4 Partite giocate 7 7 Vittorie 6 1 Pareggi 1 1 Sconfitte 0 5 Gol segnati 14 4 Gol subiti 4 13 Media gol segnati 2,00 0,57 Media gol subiti 0,57 1,86 Partite a porta inviolata 4 0 Possesso palla medio 48,6% 43,7% Tiri totali 69 62 Tiri nello specchio 29 24 Precisione al tiro 42,03% 38,71% Conversione dei tiri in gol 20,29% 6,45% Tiri concessi 88 120 Precisione nei passaggi 85,38% 82,33% Calci d’angolo 36 24 Assist 12 3 Pali e traverse colpiti 5 1 Falli commessi 86 71 Cartellini gialli 13 11 Espulsioni registrate Nessuna Nessuna Capocannoniere Frattesi, 3 Romero, 2 Giocatori con più assist Tavares e Zaccagni, 3 Almqvist, Elphege e Touré, 1 Giocatore più ammonito Zaccagni, 3 Troilo, 3 Clean sheet del portiere Mandas, 4 Corvi, 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Lazio-Parma? Lazio-Parma si gioca il 24 ottobre 2026 alle ore 20:45 italiane, per l’8ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Lazio-Parma? Lazio-Parma si disputa allo Stadio Olimpico di Roma. Chi è l’arbitro di Lazio-Parma? L’arbitro è Alberto Ruben Arena, con Ceccon e Ceolin assistenti. Il quarto ufficiale è Doveri; al VAR ci sarà Santoro, affiancato dall’AVAR Mazzoleni.