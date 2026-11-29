Il centrocampista diverte tutti su Dazn mostrando il “cane salvezza”. Gattuso rivendica il lavoro svolto e applaude la squadra dopo il successo sul Torino.

E’ una Lazio on-fire e Davide Frattesi continua a essere uno dei grandi protagonisti della sorprendente stagione. Dopo il successo conquistato anche sul campo del Torino, il centrocampista si è reso protagonista di un momento divertente durante l’intervista ai microfoni di Dazn. Un episodio che ha immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi e degli utenti sui social, confermando ancora una volta la sua simpatia.

Il siparietto di Frattesi: spunta il “cane salvezza”

Nel corso dell’intervista post-partita, Frattesi ha preso il proprio smartphone e lo ha mostrato davanti alle telecamere, soffermandosi sull’ultima Instagram Story pubblicata sul suo profilo ufficiale.

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“Ho appena postato il “cane salvezza”, lo devo fare subito sennò mi scrivono tutti”, ha raccontato sorridendo, facendo riferimento al tormentone legato all’obiettivo dichiarato da Gattuso per questa stagione.

Il centrocampista ha poi commentato il percorso della squadra, sottolineando quanto siano andati oltre le aspettative iniziali: “Non pensavamo di stare già -5 a novembre. Va oltre le più rosee aspettative, soprattutto pensando alla partita con il Mantova. Ci siamo ripresi e le vittorie aiutano a lavorare bene, danno entusiasmo. Non ci vogliamo fermare! Mentalità vincente? Sicuramente frutto di quello che mi porto dietro, nella mia vita ho incontrato persone come il mister che sanno cosa vuol dire vincere, io cerco di essere d’esempio come sono stati altri giocatori con me”.

Il derby può attendere: prima c’è l’Atalanta

Inevitabile anche un riferimento ai prossimi impegni, con il derby contro la Roma del 13 dicembre che inizia ad avvicinarsi. Frattesi, tuttavia, ha voluto riportare immediatamente l’attenzione sulla prossima sfida di campionato: “Non ci siamo abbassati negli ultimi 5 minuti? Perché non siamo capaci a gestire, non abbiamo la struttura per farlo. Anche in allenamento non lo proviamo, quando facciamo il torneino andiamo tutti avanti, forse è meglio così, è più divertente, tutti dietro non è il nostro stile né quello del mister. Anche quando non pagherà dobbiamo continuare, è la strada giusta. Il -5 si può levare al derby? Non inizia pure te con sto derby per favore… C’è l’Atalanta prima, non si scappa”.

Ai microfoni post Torino-Lazio è arriva poi anche il tecnico biancoceleste che si è tolto qualche sassolino: “Mi davano dell’incapace”. E ancora riferisce Gattuso: “Non dimentico quello che si diceva a inizio stagione – puntualizza un Gattuso che qualche sassolino dalle scarpe comincia a toglierselo -. Tutti sostenevano che questa squadra non fosse all’altezza della situazione e che io fossi un incapace come allenatore.”

E infine: “E che appunto la salvezza fosse l’unico obiettivo possibile. E invece siamo lì. Abbiamo lavorato sodo e creato una mentalità che ci ha portato a fare quello che stiamo facendo. Ma questo non significa che non dobbiamo restare umili. Pensiamo a una partita per volta e non guardiamo la classifica”.

Gattuso pensa all’Atalanta e applaude Sarri

Il calendario propone adesso due appuntamenti particolarmente delicati: prima l’Atalanta e successivamente il derby contro la Roma. Due partite che potrebbero dire molto sulle ambizioni della formazione biancoceleste.

Gattuso, però, non vuole sentire parlare di stracittadina in anticipo: “So che a Roma tutti cominciano già a pensare al derby, ma noi dobbiamo essere concentrati unicamente sull’Atalanta. Ritroviamo il pubblico che è una cosa bellissima, ma vedremo anche come la squadra reagirà a questa nuova situazione. Sarri? È giusto che venga applaudito per quello che ha fatto alla Lazio. Lo applaudirò anch’io”.

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