Due squadre prime in classifica e un presidente che sogna in grande: i biancocelesti e la favola Leicester, gli amaranto sono in vetta al Girone I di Serie D

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

E ora non sono più soltanto i tifosi a crederci. Il risultato tennistico che la Lazio ha imposto al Sassuolo, per giunta in trasferta, consolida ed eleva lo status dei biancocelesti. Che continuano a impressionare per mole di gioco, sintonia e ultimamente anche per capacità realizzativa. Tre gol alla Juventus, sei al Sassuolo: esame superato a pieni voti e quel sogno scudetto che piano piano muta in obiettivo. C’è chi ritiene che Gattuso possa essere il nuovo Ranieri. E la Lazio il Leicester d’Italia. Esagerato? Chissà. Intanto Claudio Lotito pensa al doppio colpo. Perché le aquile volano così come la Reggina, che, nonostante l’ultimo pareggio non proprio esaltante, è pur sempre prima in Serie D.

Lazio da scudetto? I numeri dicono di sì

Nove giornate senza sconfitte e una partenza che ha già riscritto la storia del club. La Lazio di Gattuso ha raccolto 25 punti, frutto di otto vittorie e un pareggio, segnando 22 gol e incassandone appena 7. Il successo per 6-2 sul campo del Sassuolo, arrivato dopo il 3-0 rifilato alla Juventus, ha confermato i biancocelesti in testa alla classifica.

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Un rendimento che va oltre le aspettative: dopo sette turni, con 19 punti, la squadra aveva già stabilito il miglior avvio della sua storia nell’era dei 3 punti a vittoria, facendo meglio anche delle Lazio scudettate. L’exploit della squadra capitolina è ancora più impressionante se si considerano i paletti imposti sul mercato, con l’obbligo di operare a saldo zero, e le contestazioni della piazza nei confronti di Lotito. Nonostante le difficoltà e un Olimpico semideserto, Gattuso è riuscito a compiere un autentico capolavoro.

Anche la Reggina è prima: Lotito punta al doppio colpo

Non c’è soltanto la Lazio nei pensieri di Claudio Lotito. In estate il presidente biancoceleste ha rilevato anche la Reggina, con l’obiettivo di riportare rapidamente il club amaranto tra i professionisti. La strada, però, è ancora lunga e il pareggio per 2-2 sul campo del CastrumFavara lo dimostra.

La squadra di Marco Marchionni ha rimontato lo svantaggio iniziale con Alma e Abonckelet, ma nel finale si è fatta raggiungere da Deiana Testoni, sprecando l’occasione di conquistare la vetta solitaria. Gli amaranto restano comunque al primo posto nel Girone I di Serie D, appaiati al Sambiase. Così il vulcanico Lotito sogna un doppio colpo clamoroso: lo scudetto con la Lazio e il ritorno della Reggina in Serie C.

Gattuso come Ranieri: il grande ex crede nella favola Leicester-bis

C’è chi sulle sponde biancocelesti del Tevere paragona la Lazio di Gattuso al Leicester di Ranieri. Forse è solo una suggestione romantica dettata dall’entusiasmo dei risultati, ma un grande ex come Giuseppe Pancaro, terzino della squadra campione d’Italia nel 2000, ci crede. E lo ha detto a Tuttomercatoweb.com: “Nella speranza che la Lazio possa ripetere la favola del Leicester di Ranieri…”.

Secondo Pancaro, il segreto dei biancocelesti è proprio Gattuso, che, “con grande umiltà e dedizione”, è stato capace di costruire un gruppo che crede nelle proprie possibilità, proprio come fece Ranieri in Premier League nel 2015-16. “È la Lazio più entusiasmante dai tempi di quella del mio scudetto”, ha sentenziato l’ex difensore. Sì, Gattuso ha conquistato proprio tutti.