I biancocelesti continuano a volare e scoppia il paragone tra Gattuso e Bagnoli: i motivi che legano la Lazio al Verona e come il tecnico sta facendo un miracolo

Nel calcio, come nella vita, non sempre vincono quelli che partono con i favori del pronostico. A volte il talento ha bisogno soltanto di qualcuno che sappia riconoscerlo, di un ambiente capace di restituirgli fiducia e di un allenatore disposto a scommetterci contro tutto e tutti. Un po’ come succedeva nel Verona di Osvaldo Bagnoli, quello scudetto costruito con uomini che altrove non avevano trovato fortuna. Oggi, a distanza di quarant’anni, a Formello sembra andare in scena una storia con qualche somiglianza. La Lazio di Gattuso corre, diverte e soprattutto rivaluta. Taylor inventa, Noslin fa gol a raffica, Isaksen ha cambiato marcia e Frattesi sembra un altro giocatore. Non sarà ancora tempo di paragoni ingombranti, ma una cosa è certa: questa squadra ha trovato una formula che funziona. Dieci vittorie in dodici giornate, imbattibilità conservata e una sensazione sempre più evidente: quella biancoceleste non è una squadra costruita attorno a una o due stelle, ma un collettivo nel quale praticamente tutti sembrano aver trovato il proprio posto.

Taylor, il colpo alla Rui Costa che ha fatto innamorare anche Gattuso

Partiamo da una giocata, perché a volte bastano pochi secondi per raccontare un’intera filosofia calcistica. Minuto 68 di Lazio-Lecce. Floriani Mussolini mette il pallone in area, Taylor lo controlla e, invece di cercare la conclusione o la soluzione più semplice, inventa un assist di tacco che manda in porta Noslin. L’olandese deve soltanto accompagnare il pallone in rete. Una giocata di classe purissima, di quelle che fanno alzare il pubblico e soprattutto fanno perdere momentaneamente la pazienza agli allenatori. Sì, perché Gattuso, dalla panchina, aveva inizialmente tutt’altro pensiero.

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Nel post partita, il tecnico ha raccontato con la consueta spontaneità il proprio stupore, regalando al centrocampista olandese un paragone pesantissimo: Rui Costa. «Taylor vede cose che gli altri non vedono», ha spiegato Gattuso, aggiungendo che il 90% dei calciatori avrebbe probabilmente scelto il piattone, trovando un difensore sulla traiettoria. Lui, invece, aveva già pensato di mandarlo a quel paese. Poi la sorpresa: «Forse Rui Costa poteva fare una giocata del genere». Un’investitura importante, soprattutto considerando la provenienza del complimento. Gattuso ha condiviso lo spogliatoio con campioni straordinari e sa perfettamente riconoscere il talento quando gli passa davanti agli occhi. Taylor, del resto, non è soltanto il giocatore dell’assist spettacolare. È il centrocampista che dà qualità alla manovra, che sa verticalizzare, che accompagna l’azione e che permette alla Lazio di cambiare ritmo senza perdere equilibrio.

La sua intelligenza calcistica rappresenta una delle chiavi del sistema di Gattuso: non un semplice interprete, ma un giocatore capace di leggere situazioni che ancora non si sono manifestate. E se l’allenatore, che ha fatto dell’intensità e della concretezza il proprio marchio di fabbrica, comincia a scomodare Rui Costa, significa che a Formello hanno trovato qualcosa di speciale.

Noslin è diventato immarcabile: da alternativa a uomo copertina

Se Taylor mette la fantasia, Noslin ci mette il veleno. L’attaccante olandese sta vivendo una stagione straordinaria e contro il Lecce ha aggiunto un’altra pagina alla propria rinascita. Due gol, movimenti continui, capacità di attaccare gli spazi e una presenza offensiva che mette costantemente in difficoltà le difese avversarie. Il dato più significativo è probabilmente quello realizzativo: con sei reti in campionato ha già superato il proprio precedente record in Serie A, quando vestiva la maglia del Verona e si era fermato a cinque. Ma il vero cambiamento non riguarda soltanto i numeri. Noslin sembra aver ritrovato quella leggerezza che permette a un attaccante di giocare senza il peso delle aspettative. Non è più soltanto un’alternativa da utilizzare quando serve cambiare qualcosa: è diventato un protagonista, un giocatore che Gattuso può schierare in più posizioni e dal quale sa di poter ottenere risposte.

Contro il Lecce ha dimostrato di saper essere letale sia nell’attacco dell’area, sfruttando il cross di Isaksen, sia nel dialogo ravvicinato con i compagni, come dimostra la rete arrivata dopo il colpo di tacco di Taylor. La sua forza è proprio questa: non dà punti di riferimento. Si muove, attacca la profondità, si allarga e torna dentro al campo. Per i difensori è una specie di incubo con la maglia biancoceleste. Gattuso, probabilmente, ha capito che il modo migliore per valorizzarlo non è chiedergli di essere qualcosa che non è, ma liberarne le caratteristiche migliori. E i risultati si vedono.

Isaksen, la sesta marcia è finalmente inserita

C’è poi Isaksen, altro protagonista di una trasformazione che merita attenzione. Il danese sembra aver finalmente trovato continuità, brillantezza e soprattutto quella fiducia necessaria per trasformare le sue qualità in giocate concrete. Non più soltanto accelerazioni e dribbling fini a sé stessi, ma una partecipazione sempre più incisiva alla produzione offensiva della Lazio. Contro il Lecce ha confezionato il cross per il primo gol di Noslin, mettendo in mostra una qualità tecnica che sta diventando una costante. Gattuso ha parlato apertamente dei progressi del ragazzo, ricordando anche i problemi fisici che ne avevano condizionato il rendimento e la decisione estiva di operarsi per risolvere la pubalgia. Adesso, invece, Isaksen sembra aver ritrovato la condizione e, soprattutto, una nuova consapevolezza. Il tecnico ha sottolineato come abbia migliorato anche la qualità balistica, prendendo gusto a segnare e servire assist.

Il risultato è un esterno che non si limita più a puntare l’uomo, ma che sa quando accelerare, quando servire il compagno e quando cercare direttamente la porta. La combinazione con Noslin sta diventando una delle armi più interessanti della squadra. I due si cercano, si alternano e occupano gli spazi con una naturalezza che rende la Lazio imprevedibile. E pensare che, fino a qualche tempo fa, Isaksen era ancora alla ricerca della propria dimensione definitiva.

Come il Verona di Bagnoli: la Lazio degli scarti che diventano campioni

È qui che il discorso si fa particolarmente interessante. Perché questa Lazio, per caratteristiche e filosofia, ricorda sempre più il Verona di Osvaldo Bagnoli, quello capace di conquistare uno storico scudetto nella stagione 1984-85. Una squadra che non aveva bisogno di acquistare necessariamente i calciatori più celebrati, ma che sapeva riconoscere il valore di chi altrove non aveva trovato spazio, fiducia o condizioni favorevoli per esprimersi. Il Verona di Bagnoli era stato definito, anche in maniera poco elegante, una squadra di scarti. C’erano giocatori arrivati dopo esperienze complicate nelle grandi società: Fanna e Galderisi erano stati accantonati dalla Juventus, Tricella non aveva trovato spazio nell’Inter, Di Gennaro aveva vissuto un percorso complicato alla Fiorentina. E poi Garella, Volpati e tanti altri protagonisti di un gruppo diventato leggendario. Bagnoli non aveva trasformato degli sconosciuti in campioni dal nulla. Aveva restituito valore a calciatori che il sistema aveva, in qualche modo, sottovalutato.

La Lazio di Gattuso sembra muoversi lungo una strada simile. Non necessariamente attraverso giocatori finiti o da ricostruire completamente, ma attraverso profili che avevano bisogno di una nuova opportunità per dimostrare quanto potessero ancora dare. Il caso più evidente è quello di Frattesi. Arrivato dopo una parentesi complicata all’Inter, dove aveva trovato meno spazio e continuità di quanto desiderasse, il centrocampista ha ritrovato centralità e fiducia. A Roma sembra essersi riaccesa la scintilla. Il suo gol contro il Lecce, con un elegante pallonetto, è soltanto l’ultimo episodio di una stagione nella quale sta dimostrando di poter essere molto più di un semplice incursore da utilizzare a partita in corso. E Gattuso, nel post partita, ha raccontato anche il lato caratteriale del giocatore con la sua consueta schiettezza. «È un capoccione», ha scherzato il tecnico, spiegando che Frattesi ha bisogno di affetto, ma anche di qualche sonora strigliata. Ma il merito della rinascita, ha precisato Gattuso, è soprattutto suo. Ecco, il punto è proprio questo: l’allenatore non sta semplicemente recuperando giocatori, sta creando le condizioni perché ognuno possa sentirsi importante. Proprio come accadeva a Verona.

Il segreto di Gattuso: prima il gruppo, poi i singoli

Naturalmente, ridurre tutto alle rinascite individuali sarebbe un errore. La vera differenza della Lazio sembra essere soprattutto mentale. Gattuso ha costruito un ambiente nel quale il senso di appartenenza viene prima di qualsiasi gerarchia e nel quale anche chi gioca meno può sentirsi parte integrante del progetto. Non è un caso che, dopo il successo contro il Lecce, l’allenatore abbia individuato proprio in questo aspetto il suo principale merito. «Se devo prendermi un merito è quello di aver fatto diventare questa squadra una famiglia», ha raccontato. Una frase che vale quasi quanto il risultato del campo.

La Lazio corre, pressa, attacca e difende insieme. Non si scompone quando le cose non funzionano immediatamente e ha imparato a gestire i momenti difficili delle partite. Anche contro il Lecce, dopo un primo quarto d’ora complicato, la squadra ha saputo cambiare marcia e prendere definitivamente il controllo. C’è poi un altro elemento: la disponibilità al sacrificio. Gattuso chiede intensità, applicazione e partecipazione da parte di tutti. Non esistono soltanto i titolari e le riserve, ma un gruppo di calciatori che deve farsi trovare pronto. È una filosofia che ricorda proprio il lavoro di Bagnoli, capace di creare un’identità fortissima senza avere a disposizione una collezione di fuoriclasse. La qualità individuale, naturalmente, serve. Ma è il collettivo a fare la differenza.

La Lazio può sognare? Per ora Gattuso tiene tutti con i piedi per terra

Dieci vittorie in dodici giornate, zero sconfitte e primo posto solitario. I numeri raccontano una realtà che ormai non può essere liquidata come una semplice sorpresa. Eppure Gattuso continua a predicare prudenza. Dopo il 3-0 al Lecce ha ricordato che mancano otto punti per la prima festa, senza volersi sbilanciare sugli obiettivi finali. Un modo per mantenere alta la concentrazione e impedire che l’entusiasmo si trasformi in presunzione. La stagione è ancora lunga, le difficoltà arriveranno e sarà proprio nei momenti complicati che si misurerà la consistenza del progetto. Ma una cosa è già evidente: questa Lazio ha trovato un’identità, ha recuperato giocatori importanti e ha costruito un’alchimia che va oltre i singoli risultati.

Taylor inventa come un numero dieci d’altri tempi, Noslin ha scoperto di poter essere un attaccante da doppia cifra, Isaksen ha finalmente inserito la terza marcia e Frattesi si è ripreso il palcoscenico. Gattuso, nel frattempo, fa quello che gli riesce meglio: tiene tutti sulla corda, distribuisce affetto e qualche legnata e trasforma il gruppo in una squadra vera. Il paragone con il Verona di Bagnoli è certamente ambizioso, perché quello scudetto resta un’impresa irripetibile. Ma il principio che accomuna le due realtà è affascinante: non sempre per costruire una grande squadra servono i grandi nomi. A volte basta saper guardare dove gli altri hanno smesso di guardare. E forse è proprio questo il capolavoro di Gattuso: aver convinto una squadra di giocatori in cerca di consacrazione che, insieme, possono diventare molto più della somma delle loro individualità. Il campionato è avvisato. La Lazio non ha nessuna intenzione di fare la comparsa.