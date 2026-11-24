I gruppi organizzati hanno annunciato che torneranno a popolare lo stadio per un’altra gara oltre al derby: a dicembre i biancocelesti potranno contare sulla spinta del loro pubblico

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La contestazione a Claudio Lotito continua, ma gli ultrà della Lazio hanno deciso di mettere in pausa la protesta per il mese di dicembre: oltre al derby con la Roma, l’Olimpico si popolerà anche per un’altra partita. La svolta, annunciata con una lettera aperta, farà felice il tecnico Rino Gattuso, che aveva chiesto ai tifosi di tornare a seguire i biancocelesti.

Lazio, tifosi all’Olimpico per due partite

Gli ultrà della Lazio avevano già annunciato da tempo che sarebbero tornati all’Olimpico, seguiti dagli altri tifosi, per il derby contro la Roma in programma il 13 dicembre. Oggi, però, i gruppi organizzati hanno comunicato di aver esteso, anzi anticipato la tregua alla contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito: il tifo biancoceleste tornerà a popolare lo stadio della Capitale già la settimana prima del derby, nel prossimo impegno interno della Lazio contro l’Atalanta dell’ex Maurizio Sarri, in calendario il 6 dicembre.

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La mano tesa degli ultrà a Gattuso

Le motivazioni dietro l’estensione delle tregua sono state diffuse in una lettera aperta nella quale gli ultrà della Lazio da un lato ribadiscono di non aver cambiato atteggiamento nei confronti di Lotito e della dirigenza (“i vertici di questa società non hanno fatto assolutamente nulla per riavvicinare la tifoseria”, si legge nella nota), ma dall’altro spiegano di aver voluto tendere la mano a Rino Gattuso e alla squadra capolista a sorpresa in serie A.

Il tecnico viene definito “un’eccezione” all’interno della Lazio perché “più volte ha ribadito di capire ed accettare la nostra decisione esprimendo però il sogno di vedere lo stadio Olimpico pieno della sua gente”. “Per lui, per la squadra, ma soprattutto per tutti quei bambini che hanno aderito alla protesta – continua la lettera degli ultrà – abbiamo deciso di rendere omaggio entrando il 6 dicembre alla partita con l’Atalanta”.

Guerra Lotito-ultrà: un dicembre di tregua

Nel comunicato gli ultrà della Lazio chiariscono che il ritorno allo stadio per le gare con Atalanta e Roma non rappresenta un segnale che prelude alla fine della contestazione, dal 2027 l’Olimpico tornerà vuoto: “La protesta proseguirà con le stesse modalità di inizio anno, si continuerà a presenziare solo in trasferta e ai derby e poi, se e quando lo vogliamo tutti noi, sceglieremo (forse) qualche altra giornata di lazialità”, conclude la nota.

Tuttavia la svolta odierna regalerà alla Lazio un intero mese di apparente normalità: i tifosi, infatti, sono già tornati a supportare i biancocelesti in trasferta e lo faranno anche nelle prossime settimane, nelle gare in casa di Torino e Frosinone in campionato e, soprattutto, nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter in programma il 22 dicembre a San Siro.