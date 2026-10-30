Il portoghese rompe il digiuno dopo nove partite, mentre il nigeriano festeggia la nascita della seconda figlia con una rete e una prestazione da protagonista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Galatasaray cala il poker sul campo del Konyaspor e si gode la serata magica di Rafa Leao e Victor Osimhen. Il portoghese ha trovato il suo primo gol con la maglia giallorossa, sbloccandosi dal dischetto dopo l’intervento del Var. Il nigeriano, invece, è riuscito a ritagliarsi un posto da protagonista nonostante una notte speciale trascorsa in ospedale per la nascita del suo secondo figlio.

Leao, il primo gol con il Galatasaray arriva grazie al Var

Dopo aver sfiorato la rete nei primi minuti dell’incontro valido per la decima giornata della Super Lig turca, Leao è riuscito finalmente a sbloccarsi con la maglia del Galatasaray. L’ex attaccante del Milan ha trovato il primo centro della sua avventura turca grazie a un calcio di rigore assegnato in seguito all’intervento decisivo del Var.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al 55’ il portoghese è entrato in area dalla corsia sinistra e, proprio mentre si preparava alla conclusione, è finito a terra reclamando un penalty. Inizialmente l’arbitro Cihan Aydin ha lasciato proseguire, concedendo soltanto un corner. Dopo essere stato richiamato al monitor, però, il direttore di gara ha cambiato decisione indicando il dischetto. Dagli undici metri il portoghese non ha sbagliato: conclusione di sinistro e palla in rete per il poker giallorosso.

Fine della maledizione per l’ex Milan

Ci sono volute nove partite per vedere Leao festeggiare il primo gol con il Galatasaray. Poco importa che il primo acuto sia arrivato dagli undici metri. L’attesa aveva iniziato a spazientire anche una parte della tifoseria, con diversi sostenitori che sui social avevano manifestato insoddisfazione per le prestazioni del lusitano, arrivato in estate dal Milan.

Le aspettative nei confronti dell’ex rossonero erano alte, soprattutto per la cifra investita dal club di Istanbul. Rafa aveva tremendamente bisogno di una rete per sbloccarsi, togliersi di dosso un po’ di pressione e guardare ai prossimi impegni con rinnovata fiducia. Il rigore trasformato contro il Konyaspor, dunque, può rappresentare il punto di svolta per la sua avventura a Istanbul. Adesso l’obiettivo è trovare continuità e dimostrare di poter fare la differenza anche nel campionato turco.

Osimhen papà felice: in gol dopo la notte in ospedale

Osimhen è diventato papà per la seconda volta: la moglie ha dato alla luce una bambina nella giornata di ieri e il centravanti ha trascorso la notte in ospedale accanto alla famiglia. Per questo motivo non era partito con il resto della squadra alla volta di Konya. L’attaccante mascherato ha raggiunto i compagni soltanto nel pomeriggio, viaggiando con un aereo privato, e Okan Buruk ha deciso comunque di schierarlo dal primo minuto.

Una scelta ripagata immediatamente: al 12’ il nigeriano ha sbloccato la partita con un colpo di testa sul cross di Gabriel Sara da calcio piazzato. Una rete speciale dopo una notte indimenticabile. Con questo centro, Osimhen ha raggiunto quota 10 gol e 3 assist nelle prime 10 partite stagionali.

Il Galatasaray manda un messaggio alle rivali: vetta a quota 25

Il 4-0 al Konyaspor è un chiaro messaggio alle rivali nella corsa al titolo. Il Galatasaray era arrivato alla decima giornata da capolista con 22 punti e, grazie a questo successo, sale a quota 25, consolidando il primato. Il Besiktas di Italiano e Vlahovic, fermo a 18 punti prima della partita, e il Fenerbahce di Lukaku, a quota 16, sono chiamati a rispondere per non rischiare di perdere altro terreno dai campioni di Turchia.