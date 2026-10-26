Il derby di Istanbul chiude la nona giornata della Super Lig: Osimhen vuole confermarsi imbattuto, mentre Italiano si affida a Vlahovic per rilanciare il Besiktas.

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È il giorno del derby di Istanbul. Galatasaray contro Fenerbahce, spettacolo e scintille assicurate tra la seconda e la terza forza del massimo campionato turco. Rafa Leao ha infiammato la vigilia del posticipo della 9ª giornata evocando Tyson, mentre lo scatenato Osimhen punta a mantenere inviolato il suo record. Oggi scenderà in campo anche il Besiktas di Italiano e Vlahovic, chiamato a riscattare il ko subito nel precedente turno contro il Trabzonspor di Salah.

Leao infiamma Galatasaray-Fenerbahce: la speranza dell’ex Milan

In una storia su Instagram, Leao ha condiviso la foto del leggendario pugile Mike Tyson, alimentando la già forte rivalità tra i due club di Istanbul. L’attaccante portoghese, arrivato in estate dal Milan, non è al meglio per un problema all’inguine che lo ha costretto a saltare gli ultimi impegni del Galatasaray. Tuttavia, Rafa, che di derby ne sa qualcosa, non vuole perdersi la partita dell’anno e stringerà i denti per essere almeno in panchina. L’ultima parola spetterà però all’allenatore Okan Buruk.

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Il record di Osimhen contro l’esperienza di Lukaku: ex Napoli a confronto

L’appuntamento è fissato per le 19:30 al Rams Park. Sarà il derby numero 139 nella storia della Super Lig e il Fenerbahce è avanti 59-39 negli scontri diretti di campionato, con 46 pareggi. C’è però un dato che lascia ben sperare i padroni di casa: con Osimhen in campo, il Galatasaray non ha mai perso contro i rivali cittadini. Il bilancio del centravanti nigeriano è di tre vittorie, compresa una in coppa, e due pareggi.

L’ex Lille ha ritrovato il gol in Champions League contro il Lille di Ancelotti e ora non vuole più fermarsi. In una partita del genere, però, può fare la differenza anche l’esperienza. Per questo motivo, Kartal sembra intenzionato a puntare su Lukaku, in un confronto tra due bomber protagonisti del terzo e del quarto scudetto del Napoli.

Anche il Besiktas in campo: Italiano e Vlahovic devono approfittarne

Oggi scenderà in campo anche il Besiktas, che ospita il Basaksehir con l’obiettivo di riscattare le ultime prove opache. Italiano ha bisogno dei tre punti per rilanciarsi nella corsa al titolo e si affiderà a Vlahovic, a secco nelle ultime due uscite. L’ex allenatore del Bologna, però, dovrà rinunciare a due pedine importanti: Miretti resterà fuori per un mese e mezzo e non sarà a disposizione neppure il capitano Kocku.