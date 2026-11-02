Lecce-Genoa, moviola: prima il Var e poi l’arbitro frenano i pugliesi, panchine bollenti, Di Francesco ce l'ha con tutti

La prova dell’arbitro Marchetti al via del Mare nella decima giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto ostiense ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Luci e ombre per Marchetti che viene salvato dal Var solo in parte, resta un grosso dubbio per un episodio nel finale. Tre gli ammoniti, vediamo cosa è successo al via del Mare nella decima giornata di serie A.

Lecce-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare all’11’ il gol di Osmajic così come il raddoppio di Junior Messias al 28′. Al 40′ Maleh batte bene il calcio di punizione e Osmajic devia con l’anca la sfera – che si insacca alle spalle di Bijlow. Tensioni in campo e ne fa le spese un componente dello staff di De Rossi che viene espulso. Prima del riposo il gol del pari: percussione di Gallo, cross basso per Stulic che insacca sul primo palo dopo un rimpallo con Biljow. Interviene però il VAR che annulla per il tocco di mano della punta.

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Pugno duro dell’arbitro

Ammonito al 59′ Kaba, che era appena entrato in campo, che entra male in scivolata su Frendrup. Si infuria con il suo giocatore Di Francesco. Al 62′ ammonito anche Traorè che ferma la ripartenza di Maleh. C’è tanta confusione in campo: errori sia da una parte che dall’altra. Al 70′ ammonito Siebert per fallo su Junior Messias.

Le proteste del Lecce

Al 77′ scatta in piedi la panchina del Lecce quando viene atterrato ai limiti dell’area Fatah su cui frana Ellertson ma per l’arbitro non c’è nulla. Il fallo era iniziato fuori area e forse si è concluso dentro ma in ogni caso era da fischiare. All’87’ anche Di Francesco becca il giallo per proteste e dopo 4′ di recupero finisce 1-2.

Chi è l’arbitro Marchetti

Classe 1989 l’arbitro Marchetti di Ostia Lido, la scelta per Lecce-Genoa. è ormai un punto fermo nella Can A.B. Consulente informatico di professione, la sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Ultima uscita in A in Frosinone-Sassuolo.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bahri e Cecconi con Abisso IV uomo, Maggioni al Var e Rutella all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Kaba, Traorè, Siebert.