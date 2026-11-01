Lecce-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Lecce-Genoa, 10ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 1° novembre alle 18. Probabili formazioni, assenti, arbitro, precedenti e statistiche.

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Il Via del Mare accende la corsa salvezza: Lecce–Genoa, 10ª giornata di Serie A 2026-27, si gioca il 1° novembre 2026 alle 18 allo stadio Ettore Giardiniero di Lecce. I salentini sono 14° con 9 punti: 3 vittorie, nessun pareggio, 6 sconfitte, 10 gol segnati e 19 subiti. I liguri, 13° a quota 10, contano 3 successi, un pari e 5 ko, con 8 reti realizzate e 13 incassate. Un confronto diretto delicato: i padroni di casa cercano solidità, gli ospiti vogliono sbloccarsi in trasferta.

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Probabili formazioni di Lecce–Genoa

Il Lecce dovrebbe affidarsi al 4-3-3, ma le assenze restringerebbero soprattutto le alternative offensive. Senza Geubbels, N’Dri e Pierotti, si va verso il tridente con Esteban Sánchez a destra, Štulić al centro e Fatah a sinistra. La squalifica di Gaspar potrebbe favorire la coppia Siebert–Coelho Oliveira; in mezzo, viste le indisponibilità di Coulibaly e Berisha, spazio a Kaba, Ngom e Maleh. Il Genoa risponderebbe con il 3-4-2-1: Ehizibue e Mitaj sulle corsie, Frendrup e Wiafe nel cuore del gioco. Davanti, Messias ed El Shaarawy dovrebbero sostenere Osmajić, con Baldanzi possibile alternativa tra le linee.

Lecce (4-3-3): Falcone ; Veiga , Siebert , Coelho Oliveira , Gallo ; Kaba , Ngom , Maleh ; Esteban Sánchez , Štulić , Fatah .

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Frendrup, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajić.

Gli indisponibili di Lecce–Genoa

È il Lecce a presentare il quadro più complicato: cinque infortunati e un difensore squalificato obbligano a ridisegnare gli equilibri. L’assenza di Coulibaly sottrae anche un contributo importante negli inserimenti, mentre i tre forfait offensivi riducono le possibilità di cambiare passo a gara in corso. Nel Genoa pesa lo stop di Ellertsson, sempre impiegato nelle prime nove giornate; restano fuori anche Havel, Nuredini e Venturino. Non risultano squalificati tra i rossoblù.

Lecce : Coulibaly (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), Geubbels (infortunio all’inguine), N’Dri (infortunio al piede), Pierotti (infortunio alla caviglia), Berisha (infortunio alla coscia), Gaspar (squalifica per espulsione).

: (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio all’inguine), (infortunio al piede), (infortunio alla caviglia), (infortunio alla coscia), (squalifica per espulsione). Genoa: Ellertsson (infortunio alla caviglia), Havel (infortunio alla caviglia), Nuredini (problema fisico di natura non specificata), Venturino (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Il rendimento recente racconta due momenti differenti. Il Lecce ha raccolto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare: 3 punti, 5 gol fatti e 12 subiti. Il Genoa, invece, ha conquistato 9 punti grazie a tre successi, chiudendo le due partite più recenti senza incassare reti. Resta però da superare il problema delle trasferte, finora tutte perse in questo campionato.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Lecce 1 0 4 3 5 12 Genoa 3 0 2 9 6 5

Il dettaglio delle ultime cinque partite, dalla meno recente alla più recente:

Lecce : Milan – Lecce 3-0 (sconfitta); Lecce – Bologna 1-2 (sconfitta); Udinese – Lecce 0-3 (vittoria); Lecce – Juventus 0-2 (sconfitta); Frosinone – Lecce 5-1 (sconfitta).

: – 3-0 (sconfitta); – 1-2 (sconfitta); – 0-3 (vittoria); – 0-2 (sconfitta); – 5-1 (sconfitta). Genoa: Parma–Genoa 2-1 (sconfitta); Genoa–Fiorentina 2-1 (vittoria); Roma–Genoa 2-0 (sconfitta); Genoa–Venezia 1-0 (vittoria); Genoa–Juventus 2-0 (vittoria).

L’arbitro di Lecce–Genoa

A dirigere la sfida sarà Matteo Marchetti, nato a Ostia. Nel campionato 2026-27 ha arbitrato finora 2 incontri, rilevando 36 falli e 9 fuorigioco: il bilancio disciplinare è di 2 ammonizioni, una a partita, senza espulsioni né rigori concessi. Un campione ancora ridotto, da leggere quindi con prudenza. Gli assistenti saranno Bahri e Cecconi, con Feliciani quarto ufficiale; al VAR ci sarà Maggioni, affiancato da Rutella come AVAR.

Precedenti e pillole su Lecce–Genoa

La storia premia il Genoa, ma gli incroci più recenti offrono al Lecce motivi per crederci. I rossoblù sono rimasti imbattuti in 16 degli ultimi 18 confronti di Serie A, eppure hanno perso l’ultimo: per i salentini si apre così la possibilità di batterli due volte consecutive, un traguardo mai raggiunto nel torneo. Il Via del Mare aggiunge un elemento interessante, perché nelle ultime tre visite dei liguri i padroni di casa hanno ottenuto due vittorie e un pareggio senza subire gol. Stavolta, però, la tenuta difensiva giallorossa rappresenta un interrogativo: 19 reti incassate nelle ultime otto gare e difficoltà soprattutto nelle partenze. Dall’altra parte c’è una squadra rilanciata da tre successi in quattro giornate, ma ancora fragile lontano da casa. La partita mette dunque a confronto due esigenze: il Lecce deve ritrovare sicurezza davanti al proprio pubblico, il Genoa vuole trasferire anche fuori casa la fiducia costruita negli ultimi impegni.

Tradizione rossoblù, ultimo acuto giallorosso: il Genoa ha perso soltanto due degli ultimi 18 precedenti di Serie A contro il Lecce , con 9 vittorie e 7 pareggi. L’ultimo incrocio, però, è finito 1-0 per i pugliesi il 24 maggio: due successi salentini consecutivi sarebbero una prima assoluta nel confronto.

ha perso soltanto due degli ultimi 18 precedenti di Serie A contro il , con 9 vittorie e 7 pareggi. L’ultimo incrocio, però, è finito 1-0 per i pugliesi il 24 maggio: due successi salentini consecutivi sarebbero una prima assoluta nel confronto. La porta del Lecce si è chiusa sempre più spesso contro questo avversario: quattro clean sheet negli ultimi sei confronti di Serie A, comprese le due sfide più recenti, contro appena tre nelle prime 14 partite.

si è chiusa sempre più spesso contro questo avversario: quattro clean sheet negli ultimi sei confronti di Serie A, comprese le due sfide più recenti, contro appena tre nelle prime 14 partite. Il fattore Via del Mare ha cambiato segno: il Lecce ha ottenuto due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare interne contro il Genoa , senza incassare reti. Nei primi sette confronti casalinghi erano arrivati un solo successo e una sola porta inviolata.

ha ottenuto due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare interne contro il , senza incassare reti. Nei primi sette confronti casalinghi erano arrivati un solo successo e una sola porta inviolata. Trasferte da invertire per il Genoa : un solo gol esterno in campionato dall’inizio di maggio e quattro sconfitte consecutive fuori casa in Serie A. Una serie più lunga di ko lontano dal proprio stadio manca dal dicembre 2018, quando furono cinque.

: un solo gol esterno in campionato dall’inizio di maggio e quattro sconfitte consecutive fuori casa in Serie A. Una serie più lunga di ko lontano dal proprio stadio manca dal dicembre 2018, quando furono cinque. Il Lecce ha già perso tre delle prime quattro gare casalinghe di questo campionato. Nella sua storia in Serie A soltanto nel 2011-12 aveva incassato quattro sconfitte nelle prime cinque partite interne, con un pareggio a completare il bilancio.

ha già perso tre delle prime quattro gare casalinghe di questo campionato. Nella sua storia in Serie A soltanto nel 2011-12 aveva incassato quattro sconfitte nelle prime cinque partite interne, con un pareggio a completare il bilancio. Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro giornate, tanti successi quanti nelle precedenti 15 partite di Serie A. Dopo aver superato Venezia e Juventus , cerca un tris consecutivo che manca dal periodo tra gennaio e febbraio 2021.

ha vinto tre delle ultime quattro giornate, tanti successi quanti nelle precedenti 15 partite di Serie A. Dopo aver superato e , cerca un tris consecutivo che manca dal periodo tra gennaio e febbraio 2021. La priorità del Lecce è ritrovare equilibrio: sei sconfitte nelle ultime otto gare di Serie A, con 19 gol subiti, circa 2,4 a partita, e una sola porta inviolata.

è ritrovare equilibrio: sei sconfitte nelle ultime otto gare di Serie A, con 19 gol subiti, circa 2,4 a partita, e una sola porta inviolata. Partenze in salita per i salentini: il Lecce ha subito 9 reti nella prima mezz’ora, più di qualsiasi altra squadra del torneo. Sono 11 quelle incassate nei primi tempi, dato peggiore a pari merito con il Monza .

ha subito 9 reti nella prima mezz’ora, più di qualsiasi altra squadra del torneo. Sono 11 quelle incassate nei primi tempi, dato peggiore a pari merito con il . Monteiro ha ritrovato il gol dopo sei partite di campionato senza segnare. L’attaccante aveva già mostrato continuità ad agosto, andando a bersaglio per due incontri consecutivi. Il riepilogo statistico della Serie A 2026-27 gli attribuisce una rete; il riferimento della scheda di approfondimento a un bottino stagionale di quattro gol non coincide con questo dato e richiede verifica.

ha ritrovato il gol dopo sei partite di campionato senza segnare. L’attaccante aveva già mostrato continuità ad agosto, andando a bersaglio per due incontri consecutivi. Il riepilogo statistico della Serie A 2026-27 gli attribuisce una rete; il riferimento della scheda di approfondimento a un bottino stagionale di quattro gol non coincide con questo dato e richiede verifica. Baldanzi arriva da una giornata con gol e assist e conta 9 reti complessive in Serie A. Tra gli italiani nati dal 2003 in avanti, soltanto Fabbian ha già raggiunto la doppia cifra, a quota 10; anche Esposito è fermo a 9.

Le statistiche stagionali di Lecce e Genoa

Il Lecce produce più conclusioni e segna di più, ma paga una maggiore vulnerabilità difensiva. I salentini hanno realizzato 10 gol contro gli 8 del Genoa, centrando lo specchio 43 volte contro 26; le reti subite, però, sono 19 contro 13, per una media rispettivamente di 2,11 e 1,44 a partita. I liguri mantengono maggiormente il pallone, con il 43,6% di possesso contro il 40,3%, e vantano una precisione nei passaggi superiore: 80,92% contro 76,57%. Interessante il peso del gioco aereo giallorosso, capace di produrre cinque gol di testa. Due le porte inviolate per entrambe, mentre i rossoblù hanno raccolto più ammonizioni: 19 contro 17.

Tra i singoli, i migliori marcatori del Lecce sono Coulibaly e Coelho Oliveira, entrambi a quota 2; seguono Fatah, Gorter, Gaspar, Monteiro, N’Dri e Siebert, con una rete ciascuno. Nel Genoa guida Osmajić con 3 gol, davanti a Baldanzi, Ehizibue, Ellertsson, Messias e Vásquez, tutti a 1. Negli assist primeggiano Veiga e Ilic per i salentini, con 2 ciascuno, e Colombo per i liguri, sempre con 2. I più ammoniti sono Veiga e Gaspar, con 3 gialli, e Østigård, con 4. Le uniche espulsioni delle due squadre appartengono a Gaspar e Vásquez. Equilibrio nei clean sheet dei portieri: 2 per Falcone e 2 per Bijlow, autori rispettivamente di 36 e 28 parate.

Statistica Lecce Genoa Posizione in classifica 14ª 13ª Punti 9 10 Partite giocate 9 9 Vittorie 3 3 Pareggi 0 1 Sconfitte 6 5 Gol segnati 10 8 Gol subiti 19 13 Media gol segnati 1,11 0,89 Media gol subiti 2,11 1,44 Possesso palla medio 40,3% 43,6% Precisione nei passaggi 76,57% 80,92% Tiri nello specchio 43 26 Precisione di tiro 49,43% 39,39% Calci d’angolo 39 39 Falli commessi 118 85 Cartellini gialli 17 19 Cartellini rossi 1 1 Migliori marcatori Coulibaly e Coelho Oliveira: 2 Osmajić: 3 Leader negli assist Veiga e Ilic: 2 Colombo: 2 Più ammoniti Veiga e Gaspar: 3 Østigård: 4 Più espulsi Gaspar: 1 Vásquez: 1 Clean sheet dei portieri Falcone: 2 Bijlow: 2 Parate dei portieri Falcone: 36 Bijlow: 28

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FAQ Quando e a che ora si gioca Lecce-Genoa? Lecce-Genoa, valida per la 10ª giornata della Serie A 2026-27, si gioca il 1° novembre 2026 alle ore 18:00 italiane. Dove si gioca Lecce-Genoa? La partita si disputa allo stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Chi è l'arbitro di Lecce-Genoa? L'arbitro è Matteo Marchetti. Gli assistenti sono Bahri e Cecconi, il quarto ufficiale è Feliciani. Al VAR opera Maggioni, con Rutella come AVAR.