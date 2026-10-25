Lecce-Juventus, formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti su Woltemade, Sarr e Kolo Muani

La Juventus cerca il riscatto. Spalletti punta sulla coppia Woltemade-Kolo Muani, mentre Di Francesco conferma il 4-3-3 dopo il successo sull'Udinese.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Lecce-Juventus mette in palio punti importanti nell’ottava giornata di Serie A. I bianconeri arrivano dalla sconfitta per 3-0 contro la Lazio in campionato e dal pareggio per 2-2 con il Rennes in Europa League, risultati che rendono necessario un cambio di passo. Luciano Spalletti deve fare i conti con diverse assenze e punta su una soluzione offensiva con due attaccanti. Dall’altra parte, Eusebio Di Francesco riparte dalle certezze della squadra che ha travolto l’Udinese per 3-0. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori.

Lecce-Juventus: le formazioni ufficiali

Il Lecce si affida al 4-3-3 e cerca continuità dopo il convincente successo ottenuto a Udine. Tra i pali c’è Falcone, protetto da Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo tocca a Kaba, Ngom e Maleh, chiamati a garantire equilibrio e intensità in una zona del campo condizionata dalle assenze di Berisha, Ilic e Coulibaly. In attacco spazio a N’Dri, Geubbels e Fatah, con velocità e capacità di attaccare gli spazi come armi per mettere in difficoltà la difesa bianconera. Di Francesco punta sulla continuità tattica per provare a sfruttare il fattore campo.

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Woltemade e Kolo Muani, le scelte di Spalletti

La Juventus risponde con il 3-5-2, un assetto pensato per dare maggiore presenza offensiva alla squadra. Vicario difende la porta, con Gatti, Bremer e Lucumi a comporre il reparto arretrato. Sulle corsie esterne agiscono Kalulu e Cambiaso, mentre Douglas Luiz e Koopmeiners sono chiamati a gestire il gioco in mezzo al campo. Solo panchina per Sarr, ancora non al meglio della condizione. Davanti, Woltemade e Kolo Muani formano la coppia offensiva su cui Spalletti punta per ritrovare incisività e tornare alla vittoria in campionato.

Lecce-Juventus, emergenza e obiettivo riscatto

Le assenze pesano soprattutto sulle scelte del tecnico bianconero, che deve rinunciare a diversi elementi tra centrocampo e attacco. La soluzione con due punte permette di sfruttare le caratteristiche complementari di Woltemade e Kolo Muani. Il Lecce, invece, vuole confermare i progressi mostrati contro l’Udinese, facendo leva sull’organizzazione e sulla rapidità del tridente. La sfida si annuncia importante per entrambe le squadre, con la Juventus chiamata a reagire dopo le difficoltà delle ultime uscite e i salentini intenzionati a sfruttare il proprio momento positivo.

Lecce-Juventus: formazioni ufficiali