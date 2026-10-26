Lecce-Juventus, moviola: Maresca dimentica tutti i cartellini ma ne conserva due per Gaspar

La prova dell’arbitro Maresca al via del Mare nell’ottava giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto napoletano ha espulso un giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Lascia giocare troppo e non ammonisce praticamente mai (c’è solo il doppio giallo a Gaspar) l’arbitro napoletano Fabio Maresca che non convince appieno al via del Mare nell’ottava giornata di serie A.

Lecce-Juventus, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 29′ il gol di McKennie che sorprende l’immobile difesa leccese: il check in sala VAR esclude qualche posizione di fuorigioco. Fino a quel momento non c’era stato neanche un tiro in porta. Al 41′ il raddoppio firmato da Douglas Luiz. Nella ripresa graziato McKennie che interviene in maniera scomposta e pericolosa. Al 76′ ammonito Gaspar per fallo su Woltemade.

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Il rosso al 94′

Manca un giallo per Douglas Luiz per imprudenza dopo un intervento in tackle su Esteban. All’82’ Paco Esteban rimane a terra, la Juve ferma il gioco. Contatto duro con Douglas Luiz, ma niente di irregolare, al 94′ secondo giallo per proteste per Gaspar e dopo il recupero finisce 0-2.

Chi è l’arbitro Maresca

Fabio Maresca, la scelta per Lecce-Juve, è stato il primo arbitro italiano ad assegnare un calcio di rigore in Serie A grazie all’utilizzo del VAR nella gara tra Juventus e Cagliari. Nato a Napoli il 12 aprile 1981 comincia ad arbitrare il 10 aprile del 1997 in una partita degli Esordienti a Napoli. Nel 2010 raggiunge la Lega Pro e prosegue la trafila delle serie minori fino a raggiungere la Serie B nell’estate del 2013 con l’esordio nella gara tra Virtus Lanciano e Reggina. In quella stessa stagione arriverà a dirigere la sua prima gara di Serie A. Maresca è un vigile del fuoco e ha prestato servizio presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania. Due anni fa ha diretto la finale di Supercoppa Italiana 2022 a Riad tra Milan ed Inter e aveva esordito come arbitro internazionale in Irlanda-Finlandia 0-1 il 6 settembre 2020. Due anni fa è stato tra gli arbitri di maggior rendimento ma l’anno scorso dopo l’esordio alla prima giornata in stagione (Milan-Torino 2-2) è stato sospeso dalla Fifa per presunte minacce di morte a un giocatore. Rocchi lo aveva utilizzato spesso all’Avar e in B. E’ tornato a dirigere in A dopo 5 mesi e mezzo in Roma-Monza. Ultima uscita in Genoa-Fiorentina,

I precedenti tra le due squadre

4 vittorie dei pugliesi, 12 pareggi e 31 successi dei bianconeri.

L’arbitro ha espulso Gaspar

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Barone con Feliciani IV uomo, Paterna al Var e Baroni all’Avar, l’arbitro del match ha espulso al 94’ Gaspar per doppia ammonizione, nessun altro giallo.