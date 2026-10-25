La Juventus ritrova la vittoria e prova a lasciarsi alle spalle la crisi con un successo per 2-0 sul campo del Lecce. Al Via del Mare sono McKennie, con un inserimento perfetto su punizione, e Douglas Luiz, autore anche del raddoppio con una conclusione dal limite, a indirizzare la partita già nel primo tempo. Il brasiliano è il grande protagonista della serata, mentre l’americano ritrova il gol in campionato e offre segnali incoraggianti a Spalletti, alle prese con numerose assenze.
La squadra bianconera mostra maggiore concretezza, ma non cancella tutti i dubbi sulla qualità della manovra e sulla continuità di alcuni interpreti. Kolo Muani spreca una buona occasione e fatica a incidere, mentre Cambiaso non riesce a sfruttare pienamente la chance da titolare. Tra i promossi spiccano anche Koopmeiners e Kalulu, mentre il Lecce paga la scarsa incisività offensiva e una fase difensiva vulnerabile sulle iniziative decisive. Ecco le pagelle della sfida, con Douglas Luiz migliore in campo e diversi bianconeri ancora chiamati a dare risposte.