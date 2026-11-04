Leclerc è diventato papà: è nata la piccola Bianca. In Brasile nella FP1 con Hamilton in pista ci sarà Beganovic

Un viaggio lampo in Europa, ma per un motivo più che valido: Leclerc e sua moglie Alexandra sono diventati genitori. A Interlagos nelle FP1 Ferrari in pista con Beganovic

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La risposta alle bordate di Lewis Hamilton può aspettare, almeno per qualche ora: Charles Leclerc ha infatti altro a cui pensare, dal momento che nella mattinata odierna è nata la piccola Bianca, primogenita del pilota monegasco e della compagna Alexandra Saint-Mleux. Proprio per assistere al lieto evento Leclerc aveva lasciato il Brasile, dove si era diretto appena terminato il week-end di Città del Messico, e dove nel prossime fine settimana si terrà il quartultimo appuntamento stagionale a Interlagos.

Il messaggio condiviso e gli auguri social

Leclerc e la moglie hanno annunciato il lieto evento con discrezione, pubblicando un semplice post sui propri canali social riportando il nome scelto (cioè Bianca) e aggiungendo accanto un piccolo cuore bianco, con una foto che ritrae i piedini della neonata. Tra i primi a congratularsi con la coppia ci sono stati la Scuderia Ferrari, Mercedes AGM F1 MotorSport, Alain Prost e Oscar Piastri.

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Nei mesi scorsi la coppia, che è convolata a giuste nozze alla fine di febbraio, non era più riuscita a nascondere quello a inizio estate che agli occhi dei più attenti era già sembrata una gravidanza in pieno corso di svolgimento, come poi s’è rivelata essere con la notizia arrivata poche ore fa della nascita della piccola Bianca.

Beganovic nella FP1. Camara confermato dalla Haas

La Ferrari ha concesso chiaramente al pilota monegasco di fare rientro in Europa per assistere al parto, e per questo momento nella FP1 in programma nella giornata di domani ci sarà Dino Beganovic al volante di una delle due vetture (l’altra naturalmente la guiderà Lewis Hamilton), con Leclerc atteso nel pomeriggio brasiliano per prendere parte alla FP2.

Non è la prima volta che il terzo pilota e collaudatore Ferrari, da anni parte integrante del Ferrari Driver Academy, scenderà in pista in un week-end di gara: Beganovic era salito al volante della Rossa già nella FP1 di Barcellona e in quella di Spielberg, adesso però si ritrova ad avere un’opportunità un po’ più casuale, dettata appunto dal lieto evento che ha avuto per protagonista la famiglia Leclerc.

Peraltro a Interlagos correrà anche un altro pilota dell’Academy della Rossa: Rafael Camara è stato ufficialmente promosso a seconda guida del Team Haas al posto di Esteban Ocon fino a fine stagione, anticipando quanto sarebbe accaduto a partire dalla prossima primavera.

Salta il confronto tra Charles e Hamilton?

Chissà se l’arrivo della piccola Bianca non possa in qualche modo aiutare a stemperare il clima di tensione che s’è innescato negli ultimi giorni in casa Ferrari, con Hamilton che ha avuto parole decisamente poco concilianti riferite al suo compagno di box dopo la collisione avvenuta alla partenza della tappa di Mexico City.

In queste ore era previsto un confronto tra i due (presente anche Fred Vasseur, finito a sua volta sul banco degli imputati perché considerato non in grado di gestire il dualismo tra i piloti), ma il ritorno improvviso di Leclerc in Europa potrebbe aver cambiato i piani per il fine settimana. È chiaro però che tra Hamilton e il monegasco un qualche confronto prima del gran premio di Interlagos andrà pure consumato.