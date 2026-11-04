Con il terzo posto conquistato nell’ultimo Gran Premio del Messico, il nostro Kimi Andrea Antonelli ha conquistato il primo titolo di campione del Mondo di Formula 1. Dopo 73 anni, l’ultimo fu Ascari nel 1953, un italiano è nuovamente davanti a tutti, un’attesa lunghissima. Ad appena 20 anni e 68 giorni, il bolognese è diventato il più giovane pilota nella storia a vincere il titolo: record su record frantumati soltanto alla seconda stagione in Formula 1 alla guida della Mercedes.
Un successo di tutto il team, magistralmente guidato da Toto Wolff, ma che porta impresso il marchio del talento di casa nostra, celebrato da tutti i piloti del paddock che hanno riservato parole al miele dopo la conquista matematica del titolo. E non potevamo che chiedere a uno dei massimi esperti del settore, il giornalista Leo Turrini, un commento su questo storico traguardo raggiunto da Antonelli.
“Posso prenderla da un punto di vista personale, dato che non sono più un ragazzo, scrivo e racconto storie di sport da mezzo secolo e quindi ne ho viste di cotte e di crude, ma non avevo mai avuto la gioia di poter narrare un italiano campione del mondo di Formula 1. Quindi se devo dare un aggettivo direi francamente commovente, proprio per quello che ho appena premesso. Sono nato pochi chilometri da Maranello, a mezz’ora di macchina da casa mia vive il mio Harry Potter personale, quindi c’è un coinvolgimento vorrei dire anche privato, intimo”.
“E ti dico un’altra cosa, proprio perché appartiene alla terra dei motori, credo che Kimi avrebbe reso orgogliosi due suoi conterranei che sono Enzo Ferrari e Alex Zanardi. Ferrari perché immaginava i sogni, li costruiva e poi chiedeva ai suoi piloti di realizzarli. Zanardi perché era di Bologna e lo cito come simbolo di tutti quei ragazzi italiani che per decenni hanno provato a imitare Ciccio Ascari del 1953 e non ci sono mai riusciti. Zanardi avrebbe compiuto 60 anni il 23 ottobre e penso che se fosse stato qui si sarebbe veramente emozionato di fronte all’impresa di Kimi”.
Iconica e suggestiva anche la foto che ritrae Antonelli sulle spalle di Max Verstappen e Lewis Hamilton sul podio del Messico. Una sorta di passaggio di consegne?
“Avere dodici titoli mondiali sullo stesso podio, quattro Verstappen, sette Hamilton, uno il nostro ragazzino, non succede spesso. Poi, ammirare due giganti come Max e Lewis che hanno la cortesia, ma vorrei dire anche l’affetto che si manifesta in quel gesto, quando se lo caricano sulle spalle, vuol dire che si riconoscono nel talento di Antonelli e questo è anche un messaggio per il futuro”.
Dicevamo del futuro. Antonelli, in questo momento, è stato fino a domenica il ragazzo simpatico e talentuoso del paddock. Adesso sarà l’uomo da battere.
“La sua vita quando ha tagliato il traguardo domenica è completamente cambiata. L’anno prossimo, pur rispettandolo e anche ammirandolo, sia Verstappen che Hamilton, ma anche tutti gli altri, avranno come obiettivo quello di lasciarselo dietro in pista. Questo fa parte della natura dello sport, se sei un campione del mondo in qualunque disciplina, in qualunque contesto, sei uno stimolo per i tuoi avversari. Io mi aspetto un 2027 sicuramente molto più difficile per Kimi, anche se ovviamente ho una tale fiducia nel suo talento che spero proprio che questo titolo mondiale non sia destinato a restare l’unico nel suo albo d’oro personale”.
Infine, molti addetti ai lavori paragonano Antonelli ad Ayrton Senna. Condivide questo pensiero?
“Lo dicono in tanti, anche perché Kimi ha sempre detto che, pur essendo naturalmente nato anni dopo la morte di Senna, tramite i racconti del suo papà Marco ha sempre visto nel brasiliano il suo punto di riferimento ideale. Io ho conosciuto Senna, conosco Kimi: posso dirti che sul piano della passione e dell’istinto per la competizione si somigliano molto. Poi è chiaro che dobbiamo avere, comunque, tutti il senso della misura. Antonelli è nel suo secondo anno in Formula 1, è bello che lui abbia in Senna il suo idolo e io mi auguro che dall’esempio di Ayrton possa continuare a produrre risultati all’altezza delle sue capacità”, ha concluso Turrini a Virgilio Sport.