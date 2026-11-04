Con il terzo posto conquistato nell’ultimo Gran Premio del Messico, il nostro Kimi Andrea Antonelli ha conquistato il primo titolo di campione del Mondo di Formula 1. Dopo 73 anni, l’ultimo fu Ascari nel 1953, un italiano è nuovamente davanti a tutti, un’attesa lunghissima. Ad appena 20 anni e 68 giorni, il bolognese è diventato il più giovane pilota nella storia a vincere il titolo: record su record frantumati soltanto alla seconda stagione in Formula 1 alla guida della Mercedes.

Un successo di tutto il team, magistralmente guidato da Toto Wolff, ma che porta impresso il marchio del talento di casa nostra, celebrato da tutti i piloti del paddock che hanno riservato parole al miele dopo la conquista matematica del titolo. E non potevamo che chiedere a uno dei massimi esperti del settore, il giornalista Leo Turrini, un commento su questo storico traguardo raggiunto da Antonelli.

“Posso prenderla da un punto di vista personale, dato che non sono più un ragazzo, scrivo e racconto storie di sport da mezzo secolo e quindi ne ho viste di cotte e di crude, ma non avevo mai avuto la gioia di poter narrare un italiano campione del mondo di Formula 1. Quindi se devo dare un aggettivo direi francamente commovente, proprio per quello che ho appena premesso. Sono nato pochi chilometri da Maranello, a mezz’ora di macchina da casa mia vive il mio Harry Potter personale, quindi c’è un coinvolgimento vorrei dire anche privato, intimo”.

“E ti dico un’altra cosa, proprio perché appartiene alla terra dei motori, credo che Kimi avrebbe reso orgogliosi due suoi conterranei che sono Enzo Ferrari e Alex Zanardi. Ferrari perché immaginava i sogni, li costruiva e poi chiedeva ai suoi piloti di realizzarli. Zanardi perché era di Bologna e lo cito come simbolo di tutti quei ragazzi italiani che per decenni hanno provato a imitare Ciccio Ascari del 1953 e non ci sono mai riusciti. Zanardi avrebbe compiuto 60 anni il 23 ottobre e penso che se fosse stato qui si sarebbe veramente emozionato di fronte all’impresa di Kimi”.