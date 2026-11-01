Il direttore di gara basco è stato il primo a commentare gli episodi arbitrali a Movistar dopo Levante-Atlético. I Colchoneros centrano la 7a vittoria consecutiva

Se in Italia il ritorno del format televisivo ‘Open VAR’ – che faceva riascoltare gli audio degli arbitri nelle decisioni controverse di gara – sembra ormai tramontato e l’utilizzo della moviola in campo è diventato sempre più raro, c’è chi invece cambia tutto. In Spagna è nata una novità destinata a modificare il rapporto tra arbitri, pubblico e trasmissioni televisive. La Liga ha infatti introdotto una nuova iniziativa che prevede la presenza dei direttori di gara davanti alle telecamere anche al termine delle partite, con l’obiettivo di chiarire gli episodi più discussi e spiegare le decisioni prese durante i novanta minuti. Per l’occasione, il primo è stato l’arbitro basco per il commento di Levante-Atletico, gara vinta da Simeone anche senza gli ex italiani David e Lookman.

I due gol annullati: la spiegazione di De Burgos

Tra i primi protagonisti di questa sperimentazione c’è stato De Burgos Bengoetxea, che al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Movistar+ per fare il punto sulle situazioni arbitrali più significative dell’incontro. Una partita sostanzialmente priva di grandi controversie, ma che ha comunque offerto diversi spunti di analisi.

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Il primo episodio affrontato dall’arbitro basco riguarda le reti non convalidate a Hjulmand e Hancko. In entrambi i casi, il fuorigioco è stato determinante per la decisione finale. Sul gol del centrocampista, De Burgos ha spiegato: “Ci sono stati questi due episodi. Il primo, un fuorigioco che abbiamo lasciato proseguire sul campo, ma la sala VAR ha confermato la posizione di fuorigioco e abbiamo annullato il gol per fuorigioco. Nel caso di Hancko, il sistema ha confermato che avevamo ragione sul campo e che c’era effettivamente un fuorigioco.”

Spazio anche all’ammonizione di Castro, sanzionato per le proteste successive al primo cartellino giallo. Il direttore di gara ha motivato così la scelta: “I miei colleghi mi dicono che si spinge troppo oltre nelle sue osservazioni e crediamo che debba essere rimproverato.”

Un altro momento analizzato riguarda il contatto denunciato da Iván Romero, che aveva lamentato di aver ricevuto una gomitata. De Burgos ha chiarito che l’episodio si era verificato alle sue spalle e che, dopo il controllo, non erano emersi elementi per intervenire: “Succede alle mie spalle. Per noi in campo è un episodio normale. L’azione finisce e controllano, come sempre, soprattutto perché c’è un giocatore a terra. Mi dicono che è un episodio normale.”

Infine, il cartellino rosso mostrato a un magazziniere del Levante. Anche in questo caso l’arbitro ha difeso la propria decisione: “Durante la partita ci sono state diverse lamentele. Riteniamo che l’ultima meritasse un cartellino rosso, come previsto dal regolamento.”

Atlético, settima vittoria consecutiva

Mentre De Burgos inaugurava il nuovo corso delle interviste arbitrali, l’Atlético Madrid festeggiava un altro successo pesante. La squadra di Diego Simeone ha superato il Levante al Ciudad de Valencia, conquistando la settima vittoria consecutiva e confermando un momento di forma particolarmente positivo. Un risultato che permette ai Colchoneros di portarsi momentaneamente al comando della Liga, in attesa della partita del Barcellona.

Grimaldo sblocca la partita dopo il gol annullato a Hjulmand

L’inizio della gara aveva raccontato un Levante intraprendente. La prima occasione importante è arrivata proprio dai padroni di casa, con una bella combinazione offensiva sviluppata attraverso Brugué e Requena. Il pallone è arrivato sulla fascia a Toljan, bravo a mettere un cross arretrato verso il centro dell’area. Il tentativo di destro di Requena sembrava destinato a finire sotto l’incrocio, ma Oblak ha risposto con un intervento decisivo.

Nei primi quindici minuti l’Atlético ha faticato a trovare le giuste distanze, soprattutto nella zona centrale del campo. Kang-in e Julián Álvarez non sono riusciti inizialmente a incidere come avrebbero voluto, ma la squadra di Simeone ha saputo reagire sfruttando una delle proprie qualità migliori: la capacità di trasformare un recupero palla in un’occasione pericolosa.

È stato Baena a inventare l’azione che ha portato al vantaggio, servendo Hjulmand con un pallonetto dopo aver fatto pensare a una conclusione dalla distanza. Il danese ha controllato e battuto Ryan, ma la gioia è durata poco. Dal VAR è arrivata la segnalazione di fuorigioco, comunicata da Cuadra Fernández a De Burgos, che ha portato all’annullamento della rete.

L’episodio, tuttavia, non ha frenato l’Atlético. Al contrario, i madrileni hanno aumentato la pressione, andando vicini al gol prima con Kang-in e poi con Llorente, il cui potente tiro rasoterra è stato respinto da un ottimo intervento di Ryan.

Il portiere australiano non ha potuto fare altrettanto poco dopo. Un errore in fase di rinvio di Olasagasti ha favorito l’inserimento di Baena, che ha trovato Grimaldo alle spalle della difesa. L’esterno ha lasciato partire un sinistro violento, infilando il pallone sul primo palo e portando avanti i suoi. Per lui si tratta del quarto gol stagionale, a conferma di un rendimento offensivo sempre più importante.

Il Levante ha provato a reagire con una conclusione dalla distanza di Brugué e un tentativo di Etta Eyong, ma in entrambe le circostanze Oblak ha mantenuto il controllo della situazione.

Giuliano firma il raddoppio: un’azione da manuale

La ripresa si è aperta con un Atlético ancora alla ricerca del colpo del definitivo ko. I Colchoneros hanno continuato a spingere, trovando anche il momentaneo raddoppio con Hancko sugli sviluppi di una punizione calciata da Julián Álvarez. Anche questa rete, però, è stata cancellata per posizione irregolare.

Nel frattempo il Levante ha provato a rimanere aggrappato alla partita. Un tentativo di Kang-in ha fatto tremare la traversa, mentre Grimaldo e Giuliano hanno avuto altre opportunità per aumentare il vantaggio. La sensazione era che il secondo gol dell’Atlético fosse soltanto questione di tempo.

A trovarlo è stato proprio Giuliano, al termine di una splendida azione collettiva. Tutto è partito da Oblak, con la squadra capace di risalire il campo attraverso una serie di passaggi precisi e rapidi. La giocata decisiva è arrivata dai piedi di Baena, autore di un assist perfetto per l’attaccante argentino. Giuliano ha superato Ryan con grande freddezza, accompagnando il pallone in rete e firmando lo 0-2.

Una rete che ha confermato la qualità del gioco offensivo della formazione di Simeone, sempre più capace di coinvolgere diversi interpreti nella costruzione delle proprie occasioni.

Lookman e David entrano solo a gara in corso

Con il doppio vantaggio acquisito e gli impegni contro Bayern Monaco in Champions League e Barcellona in campionato ormai alle porte, Simeone ha deciso di gestire le energie. In campo sono entrati inizialmente Sorloth e Jonathan David, seguiti poco dopo da Le Normand e Lookman ancora bocciato.

Anche il Levante ha provato a cambiare volto alla partita, ricorrendo a quattro sostituzioni contemporaneamente per cercare di riaprire il risultato. Le occasioni non sono mancate, soprattutto dopo un errore di Llorente che ha spalancato una possibilità importante agli avversari. Ancora una volta, però, è stato Oblak a mettersi in evidenza. Il portiere sloveno ha compiuto un intervento straordinario, opponendosi con il piede a una conclusione ravvicinata di Etta Eyong. Una parata che ha spento le ultime speranze dei padroni di casa.

Il Levante ha continuato a cercare il gol fino al fischio finale, senza però riuscire a superare la difesa madrilena. L’Atlético ha amministrato il vantaggio con ordine e maturità, portando a casa tre punti preziosi. Per Simeone arriva così un’altra conferma: la sua squadra è in crescita, ha ritrovato continuità e adesso può guardare alla vetta della Liga con ambizioni sempre più concrete.

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