Con l'esonero di Franck Haise dallo Stade Rennais di ieri sera il tecnico spagnolo diventa il solo superstite rispetto alla passata stagione, escludendo le due neopromosse

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha vinto tutto, ha rivinto tutto e vuol rivincere ancora il Psg che da quando è arrivato in panchina Luis Enrique ha smesso di essere un fenomeno solo francese per conquistare l’Europa. Normale che il tecnico spagnolo sia il più pagato e il più elogiato ma stupisce una statistica che può sembrare incredibile, ma è vera.

Il record di Luis Enrique

Di tutti gli allenatori che guidavano una delle 18 squadre della Championship francese alla fine della scorsa stagione, solo lui, Luis Enrique ha mantenuto il suo posto. La statistica – come si legge su L’Equipe – esclude Patrick Videira (Le Mans) e Stéphane Dumont (Troyes), che militavano in Ligue 2 nel 2025-2026 e sono appena stati promossi nella massima serie.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutti i cambi di panchina

Numerosi allenatori sono stati esonerati dall’inizio della stagione, come Didier Digard, recentemente licenziato dal suo club Le Havre prima di approdare al Lens durante l’ultima pausa per le nazionali. Altri hanno deciso di andarsene, come Bruno Genesio, che ha cambiato squadra passando dal LOSC all’OM la scorsa estate, o Pierre Sage, che ha lasciato il Lens a giugno per firmare con il Crystal Palace.

Haise del Rennes l’ultimo esonerato

Oltre a Luis Enrique (che non è però riuscito a sfatare il tabù Roma), nominato allenatore del PSG 1.242 giorni fa (il 5 luglio 2023), Franck Haise era, fino a questo venerdì, l’unico allenatore di Ligue 1 ad aver lavorato al club la scorsa stagione e a ricoprire ancora il suo ruolo all’inizio di quella attuale. Ma dopo 280 giorni e un’umiliante sconfitta in Europa League contro il Nijmegen (1-3) , lo Stade Rennais ha deciso di interrompere la collaborazione con l’ex allenatore del Lens , lasciando Luis Enrique come unico tecnico rimasto.