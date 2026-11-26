Poche sbavature per l’arbitro italiano Guida, supportato al Var da Chiffi, anche se un solo giallo appare poco per una gara così intensa. Vediamo cosa è successo allo Stade Pierre Mauroy di Villeneuve d’Ascq in Champions League.
- Lilla-Bayern, i casi da moviola
- Il gol annullato
- Chi è l’arbitro Guida
- I precedenti tra le due squadre
- L’arbitro ha ammonito un sol giocatore
Lilla-Bayern, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 14′ Upamecano si insinua nell’area di rigore del Lille, poi cade ma per l’arbitro non c’è nulla. Si rifà al 15′ segnando il gol del vantaggio del Bayern: rete regolare. Al 19′ Stanisic perde palla sulla fascia destra ma insiste per una rimessa laterale. Quando il guardalinee assegna comunque il possesso al Lille, il croato si infuria e grida forte “No, no, no!”. Il tutto è stato chiaramente udito dai microfoni a bordo campo.
Il gol annullato
Al 47′ Bentaleb serve Upamecano che non riesce a controllare il pallone nella mischia e lo indirizza goffamente di testa verso la propria porta. Ueda interviene e segna ma c’è un dubbio per un fallo su Kimmich. Guida viene richiamato dal Var Chiffi all’OFR ed annulla la rete. Al 53′ ammonito Laimer per gioco falloso. Al 60′ Ancelotti protesta a bordo campo e riceve un cartellino giallo. Regolare al 62′ il pari di Ueda, il Lilla completa la rimonta al 65′ grazie ad un clamoroso autogol di Pavlovic. Dopo 4′ di recupero finisce 2-1.
Chi è l’arbitro Guida
Marco Guida, la scelta per Lilla-Bayern, dopo un brillante Europeo in Germania era diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato ma ora con il neo-designatore è dietro Mariani. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. In stagione aveva già debuttato in Champions.
I precedenti tra le due squadre
Due successi tedeschi nei precedenti.
L’arbitro ha ammonito un sol giocatore
Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti con Maresca IV uomo, Chiffi al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Laimer.