Lione, il caso Fonseca-Sporting disgusta l’ex Milan Dugarry: “Lacrime da coccodrillo, ha dimenticato tutto”

L'allenatore portoghese lascia a sorpresa il Lione per tornare allo Sporting. L'ex campione del mondo Dugarry lo attacca duramente per il tradimento al club francese

In Francia sta passando come ‘voltafaccia’, per altri ancora come ‘traditore’ e per un ex campione del mondo Paulo Fonseca è solo un ‘mercenario’. Il tecnico portoghese ha lasciato a sorpresa il Lione per passare allo Sporting Lisbona fino al 2030. Un’operazione che si è concretizzata in tempi rapidissimi – all’insaputa di tutta – e che porterà di conseguenza alla separazione tra Rui Borges e il club di Alvalade. Il tecnico uscente sta infatti completando le procedure per la risoluzione del proprio accordo per far spazio a Fonseca. Ma ricostruiamo quanto accaduto nelle ultime ore.

Fonseca l’addio che nessuno si aspettava

L’ex tecnico rossonero si prepara a cambiare panchina con un trasferimento improvviso, maturato nel giro di poche ore e inserito in un intreccio di mercato piuttosto articolato. Paulo Fonseca ha salutato all’improvviso il Lione per fare ritorno allo Sporting. Ma a rendere ancora più sorprendente la vicenda è quanto accaduto domenica sera: Fonseca era regolarmente in panchina nella vittoria per 2-0 contro l’Angers e, dopo il secondo gol del Lione, si è lasciato andare a un pianto incontenibile. Un momento di forte commozione che ha colto tutti di sorpresa, compresi i suoi stessi giocatori, all’oscuro della decisione ormai imminente di lasciare il club.

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Il tecnico portoghese ha già salutato il gruppo del Lione nella mattinata di lunedì per chiudere la propria esperienza in Francia e per cominciare una nuova avventura nella squadra in cui è cresciuto. Dopo dieci anni trascorsi lontano dal Portogallo, il ritorno a casa è ormai imminente. E tra gli appuntamenti in calendario c’è una sfida dal sapore speciale: l’8 dicembre, allo stadio Olimpico, affronterà la Roma in Champions League, una delle sue precedenti squadre.

Lo staff di Fonseca e il debutto contro il Moreirense

L’arrivo a Lisbona è previsto in giornata, mentre il giorno successivo dovrebbe essere dedicato alla firma e alla presentazione ufficiale. Il nuovo accordo avrà una durata fino al 2030, anno in cui terminerà anche il terzo e ultimo mandato presidenziale di Federico Varandas.

Al fianco del tecnico ci saranno diverse figure di fiducia: l’ex nazionale portoghese Paulo Ferreira, il preparatore atletico Paulo Mourão, l’allenatore dei portieri António Ferreira e l’analista Nélson Duarte. Non farà invece parte del gruppo Jorge Maciel, attualmente impegnato alla guida temporanea del Lione in attesa della scelta del successore di Fonseca.

Per il nuovo allenatore dello Sporting ci sarà subito da mettersi al lavoro. Sabato, alle 20:30, la squadra affronterà il Moreirense all’Alvalade e Fonseca dovrebbe essere già regolarmente in panchina.

Dugarry contro Fonseca: “Mi fa schifo”

Il ritorno in Portogallo dell’allenatore, tuttavia, sta facendo discutere soprattutto in Francia. La sua decisione di lasciare il Lione a stagione in corso ha provocato la durissima reazione di Christophe Dugarry. Durante la trasmissione “Rothen s’enflamme”, in onda su RMC, l’ex campione del mondo del 1998 non ha risparmiato critiche al tecnico portoghese, arrivando a contestare anche le lacrime mostrate dopo la vittoria per 2-0 contro l’Angers.

“Penso che sia terribile per il calcio in generale. Mi disgusta davvero”, ha sbottato il francese. “Per molto tempo abbiamo detto che i giocatori erano mercenari e che pensavano solo ai soldi. Ora tocca agli allenatori. La squadra è stata costruita per voi. Vi preoccupate di otto mesi in più? Di non poter finire la stagione? Non capisco il concetto. Ci sono giovani giocatori che hanno bisogno di voi per raggiungere il loro pieno potenziale. Cos’è un allenatore? Porta un gruppo a maturazione, aiuta i suoi giocatori a crescere, è felice di vederli ogni giorno all’allenamento. C’è uno scambio, una passione. Un allenatore è un leader, un guru, un profeta, qualcuno di importante in una carriera, in un club. È diverso da un giocatore.”

L’ingratitudine dopo la sospensione e il sostegno del Lione

Nel suo intervento, l’ex attaccante ha ricordato anche il periodo complicato vissuto da Fonseca sulla panchina francese, in particolare la squalifica di sei mesi e il sostegno ricevuto dalla società durante la sua assenza dal campo.

“Sei stato squalificato per sei mesiper qualcosa di più che discutibile, il club ha comunque continuato a sostenerti quando eri in tribuna, è andato tutto bene, tutti si sono rimboccati le maniche. Hai dimostrato di voler partecipare e tutto questo è falso. È tutta una farsa, davvero, e questo calcio sta diventando una farsa.”

Dugarry ha poi rincarato la dose, soffermandosi sulla reazione emotiva di Fonseca dopo la partita: “Sono scioccato. Dovremo sicuramente abituarci. È terribile per il calcio e terribile per i tifosi del Lione”, ha continuato l’opinionista su RMC. “Non è giusto da parte di Fonseca. Lo trovo scioccante, mi turba profondamente. Avrebbe potuto restare. Non credo assolutamente alle sue lacrime di coccodrillo. Perché se ti fa così male, resti. Nessuno ti ha costretto ad andartene.”

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