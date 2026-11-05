Lipsia-City, moviola: Donnarumma che combini? Haaland assente per 80’, per Guida e Chiffi vacanza

La prova dell’arbitro Guida alla Red Bull Arena di Lipsia nella quarta giornata della phase di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto campano ha ammonito 5 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata senza patemi per Marco Guida che tiene in pugno la gara con autorità: cinque ammoniti, nessuna contestazione speciale, nessun intervento del Var Chiffi. Vediamo cosa è successo alla Red Bull Arena di Lipsia nella quarta giornata della phase di Champions League.

Lipsia-City, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 14′ Lipsia vicino al gol. Dopo che il tiro di Baumgartner è stato respinto da Guehi, Nusa si è lanciato in una progressione solitaria e ha poi scagliato un tiro da circa 18 metri, in posizione centrale davanti alla porta. Donnarumma si è lasciato sfuggire la conclusione centrale ed è stato fortunato che il pallone sia finito sulla parte superiore della rete. Primo giallo al 17′, è per Baumgartner per fallo su su Anderson. Al 33′ secondo cartellino giallo per un giocatore del Lipsia: Baku commette fallo su O’Reilly.

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Le papere di Donnarumma

Gol del City al 37′: autogol di Lukeba. Al 48′ ammonito El Ayanoui per un fallo su Fernandez. Al 49′ altra papera di Donnarumma ma stavolta costa cara: Baku calcia rasoterra verso il primo palo, dove Donnarumma non riesce a intervenire in tempo. Il portiere si aspettava chiaramente un cross. Al 55′ Baku ha l’occasione di raddoppiare il vantaggio, ma il suo tiro rasoterra viene parato da Donnarumma. L’azzurro è di nuovo incerto e devia la palla in avanti, anticipando Romulo. Valido al 58′ il gol di Fernandez così come il gol di Nusa al 61′. Al 77′ giallo per Raum per fallo su Ndiaye. Valido al 78′ il gol di Haaland che fino a quel momento era stato praticamente invisibile. Al 94′ ammonito Khusanov. Dopo il recupero finisce 2-3.

Chi è l’arbitro Guida

Marco Guida, la scelta per Lipsia-City, dopo un brillante Europeo in Germania era diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato ma ora con il neo-designatore è dietro Mariani. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. Ultima uscita in A nel derby di Milano dove ha lasciato assai a desiderare.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perotti con Marcenaro IV uomo, Chiffi al Var e Di Bello all’Avar , l’arbitro del match ha ammonito 5 giocatori: Baumgartner, Baku, El Ayanoui, Raum, Khusanov.