Ad Anfield si gioca per gli ottavi di Carabao Cup, ma per i due azzurri la posta in palio è anche personale: trovare spazio, continuità e magari un posto in Nazionale

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Tra le partite più attese di Carabao Cup in programma oggi spicca Liverpool-Chelsea. Ad Anfield si gioca per garantirsi un posto nei quarti di finale, ma gli occhi sono puntati anche su due italiani a caccia di riscatto: Federico Chiesa e Marco Palestra. Entrambi sono dati titolari, per cui avranno finalmente l’occasione di mettersi in mostra agli occhi di Iraola e Xabi Alonso.

Liverpool-Chelsea: derby tra Chiesa e Palestra

Da una parte uno dei grandi protagonisti dell’Europeo vinto nel 2021, dall’altra un giocatore che punta a diventare protagonista in Nazionale, dopo essere stato costretto a saltare per infortunio i primi impegni della nuova Italia di Mancini. Chiesa e Palestra hanno storie diverse, ma sono accomunati dalla stessa enorme voglia di rivalsa. Sì, perché l’ex Fiorentina e Juventus, tormentato da continui fastidi fisici, non è mai riuscito a brillare in Inghilterra nonostante sia amatissimo dai tifosi.

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Il terzino di Buccinasco, invece, sembrava destinato a diventare subito un tassello chiave dello scacchiere di Xabi Alonso, dopo i 60 milioni versati nelle casse dell’Atalanta. Nel corso del precampionato aveva convinto tutti, giocando con risultati eccellenti sia a destra sia sul versante opposto del campo, ma un infortunio rimediato alla vigilia dell’inizio della Premier League lo ha costretto a restare fermo ai box per più di un mese.

I due italiani a caccia di riscatto

Chiesa sperava di trovare più spazio in seguito all’addio di Arne Slot. Ma con Iraola va anche peggio. In questa stagione il figlio d’arte ha giocato solo 2 minuti, nell’unico spezzone collezionato nel recupero della sfida di Premier League persa 3-0 in casa contro il Manchester City di Mancini e Donnarumma.

Ma stasera (fischio d’inizio alle 21:00) l’allenatore spagnolo è intenzionato a schierarlo titolare nell’inedito tridente completato da Koumas e Ngumoha. Ristabilitosi dall’infortunio, Palestra si è fin qui dovuto accontentare di 44’ distribuiti nelle tre partite disputate contro Bournemouth, Everton e Tottenham. Poco, troppo poco. Xabi Alonso dovrebbe schierarlo come esterno destro a tutta fascia.

Chiesa e Palestra in campo pensando a Mancini

Chiesa manca in Nazionale dal flop a Euro 2024. Gattuso era riuscito a riportarlo in azzurro per le due sfide dei playoff Mondiali, ma il ligure ha poi lasciato il ritiro di Coverciano dopo pochi giorni per un non meglio precisato problema di natura fisica, che ha fatto storcere il naso a molti tifosi.

Palestra, invece, c’era ed è stato tra i pochi a salvarsi nella drammatica finale persa ai rigori contro la Bosnia ed Erzegovina. Entrambi puntano l’azzurro, ma hanno bisogno di giocare. Ecco perché quella in EFL Cup è un’occasione da sfruttare a ogni costo.