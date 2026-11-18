L'attaccante dell'Atletico Madrid si è infortunato con la nazionale nigeriana e rischia di tornare solo nel prossimo anno, cambia la strategia di mercato dei giallorossi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Guai grossi per Ademola Lookman. Era stata troppo ottimista la prima diagnosi della federcalcio nigeriana dopo che l’ex Atalanta si era fermato per un infortunio durante la partita Nigeria-Tanzania di venerdì scorso. Si era parlato di semplice distorsione al ginocchio ma la situazione in realtà è più seria.

Per Lookman distorsione di alto grado

Al suo ritorno a Madrid Lookman si è sottoposto a ulteriori accertamenti che hanno confermato la distorsione, sebbene più grave del previsto: una distorsione di alto grado . L’attaccante ha probabilmente detto addio al 2026.

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“Sebbene lo staff medico della nazionale nigeriana avesse inizialmente segnalato una lieve distorsione all’attaccante, lo staff medico del club ha visitato il giocatore al suo ritorno a Madrid, effettuando ulteriori accertamenti e confermando l’esatta entità dell’infortunio”, spiega il club, che nutriva alcune preoccupazioni fin da venerdì, giorno in cui si è verificato il ko del giocatore.

Quante partite salterà

Lookman inizierà immediatamente il suo percorso di recupero, ma salterà diverse partite. In base alla diagnosi iniziale, si prevedeva un suo rientro in 2-3 settimane, ma la gravità dell’infortunio impone un approccio più cauto. Il giocatore si trovava in un momento cruciale dopo aver perso il posto da titolare. Ora sarà costretto a rimanere fuori dal campo e, sebbene il club preferisca non fare previsioni, è improbabile che possa tornare a giocare prima della pausa natalizia. Le prossime partite dell’Atlético sono contro Getafe (domenica 22), Viking (mercoledì 25), Elche (sabato 28), Barcellona (mercoledì 2 dicembre), Betis (domenica 6), PSV (mercoledì 9), Valencia (sabato 12 o domenica 13), il primo turno di Copa del Rey (15, 16 o 17) e Celta Vigo (19 o 20).

L’idea della Roma

Su di lui aveva messo gli occhi la Roma: nonostante un rapporto di odio-amore Gasperini conosce benissimo le qualità dell’attaccante e più di un pensiero era stato fatto per gennaio ma il lungo stop del giocatore cambia tutto ed è probabile che i giallorossi ci ripensino.