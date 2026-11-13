Lookman, l’incubo continua: infortunio con la Nigeria e Atletico Madrid in allarme. La Roma e Gasperini preparano la cura

Un avvio di campionato lontano dalle aspettative e ora anche un infortunio con la maglia della nazionale: l’ex giocatore dell’Atalanta è finito anche nel mirino della Roma e di Gasperini

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un avvio di stagione decisamente lontano dalle premesse. Ademola Lookman nella scorsa stagione era diventato uno dei punti saldi di Diego Simeone, ora invece sta vivendo un molto molto delicato che rischia di mettere in difficoltà il suo futuro all’Atletico Madrid e a complicare la situazione ci pensa l’infortunio rimediato con la maglia della Nigeria.

Lookman, l’infortunio con la Nigeria

La nazionale a volte può servire per cancellare delle brutte sensazioni. Nel caso di Ademola Lookman poteva essere il momento in cui mettere da parte un brutto avvio di stagione, provare a riguadagnare fiducia e consapevolezza da portare anche nel club. Invece non è andata così. L’attaccante dell’Atletico Madrid, infatti, si è infortunato con la maglia della Nigeria nel corso del match contro la Tanzania. Un infortunio che sembra anche piuttosto preoccupante avvenuto poco prima dell’intervallo. L’ex Atalanta si stava apprestando a battere un calcio d’angolo quando si è steso al suolo chiamando l’attenzione dello staff medico e ha chiesto immediatamente il cambio. E’ riuscito a rialzarsi e a lasciare il terreno di gioco sulle sue gambe ma zoppicando in maniera piuttosto evidente.

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L’allarme in casa Real Madrid

Già prima della partenza per gli impegni con la nazionale per la Coppa d’Africa, l’Atletico Madrid era a conoscenza di qualche problema di natura fisica dell’attaccante. Ora però scatta un vero e proprio allarme. Solo al rientro in Spagna, una volta che verranno effettuati tutti gli esami strumentali, si conoscerà la natura del suo infortunio ma il modo in cui Lookman ha lasciato il campo già sta creando forte preoccupazione. Una battuta d’arresto che arriva in un momento molto difficile per il nigeriano, Lookman ha avuto subito impatto dal suo arrivo a Madrid e nella scorsa metà di stagione è stato uno dei giocatori più positivi. Quest’anno invece le cose non sono andate allo stesso modo con i zero minuti giocati contro il Barcellona che sono sembrati una mezza bocciatura da parte di Simeone.

Gasperini e la Roma preparano la cura

Un momento negativo che potrebbe rappresentare anche un’opportunità, almeno per la Roma. Sotto la spinta di Gasperini, il club giallorosso si sarebbe messo sulle tracce proprio di Lookman. Dopo una prima parte di stagione di ottimo livello, la Roma si prepara a un mercato invernale per provare a trarre il massimo da questo momento positivo. Le grandi manovre di mercato sono già cominciate con i giallorossi che hanno messo nel mirino l’esterno Alejandro Balde del Barcellona e il giovanissimo Endrick del Real Madrid. Ma tra le possibili soluzioni ci potrebbe essere proprio Lookman che sotto la guida di Gasperini ha giocato le sue migliori partite con la maglia dell’Atalanta. Una soluzione che potrebbe far contenti tutti, Atletico permettendo.