Il nigeriano non è più titolare con Simeone e potrebbe valutare l’addio a gennaio. Gasperini pensa alla reunion dopo i successi vissuti insieme all’Atalanta

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Dopo poco meno di un anno la storia d’amore tra Lookman e l’Atletico Madrid potrebbe essere giunta già ai titoli di coda. Gasperini è in agguato, pronto ad approfittarne per portarlo alla Roma e tentare di soffiare lo scudetto all’Inter. Il ricordo delle notti magiche di Europa League con l’Atalanta fa sognare i tifosi giallorossi: con il nigeriano, Malen, Mora e Dybala, l’attacco dei capitolini farebbe paura a tutti. Ma è già pronta l’alternativa, ed è proprio vicino a casa.

Atletico Madrid, Lookman: numeri deludenti e possibile addio a gennaio

Lo scorso gennaio l’Atletico Madrid ha acquistato Lookman dall’Atalanta in cambio di 35 milioni più 5 di bonus e l’ex Pallone d’Oro africano ha ripagato la fiducia di Simeone con una seconda parte di stagione da urlo. Ma in quest’annata Ademola sta facendo fatica non solo a segnare, ma anche a trovare spazio. Lo dicono i numeri, inconfutabili: due soli gol in 15 presenze totali.

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Inoltre solo cinque volte è rimasto in campo per più di un’ora, non è mai stato schierato titolare in Champions League, dove ha accumulato solo 126 minuti sui 360 (più recupero) a disposizione, e, in occasione del big match di campionato perso in casa contro il Barcellona, il tecnico argentino neppure lo ha fatto entrare. Insomma, sono tempi duri per Lookman. E non è da escludere che i colchoneros a gennaio possano decidere di metterlo sul mercato per puntare su altri calciatori più utili alla causa del Cholo.

Calciomercato Roma, Gasperini vuole riabbracciare Lookman dopo l’Atalanta

La Roma guarda alla Liga con crescente interesse. Nella lista della spesa di Gasperini figurano il terzino sinistro del Barcellona, Alejandro Balde, e l’attaccante brasiliano del Real Madrid, Endrick, che sta trovando pochissimo spazio alla corte di Mourinho. Il giovane brasiliano, però, ha già lasciato il segno all’Olimpico, firmando il gol del momentaneo pareggio nella clamorosa rimonta dei blancos in Champions League, poi completata dalla rete di Rudiger.

Ma ora spunta anche il nome del 29enne attaccante dell’Atletico Madrid. Del resto, al netto di qualche screzio, la coppia Gasperini-Lookman ha fatto le fortune dell’Atalanta con la conquista di una storica Europa League propiziata dalla tripletta del nigeriano. Dopo 11 giornate di Serie A, la Roma si trova a 2 punti dalla vetta, è ancora imbattuta e con 31 gol vanta il miglior attacco del torneo: uno sforzo sul mercato potrebbe davvero valere il tricolore.

Roma, Kvernadze del Frosinone tra le possibili alternative al nigeriano

Lookman è l’obiettivo numero uno della Roma, ma poi bisogna fare anche i conti con le richieste dell’Atletico Madrid, che deve tutelare l’investimento sostenuto un anno fa. Se dovesse risultare impossibile raggiungere un accordo con i colchoneros, Tony D’Amico potrebbe bussare alla porta de Frosinone per Kvernadze.

Il 23enne esterno offensivo georgiano ha già realizzato cinque gol e confezionato sei assist tra campionato e Coppa Italia: perfetto per il gioco di Gasperini, si punta a bruciare la concorrenza degli altri top club che strizzano l’occhio al gioiello di Alvini.