Lorenzo mette Marquez davanti ad Agostini e sbeffeggia Valentino Rossi: l’ultima provocazione al Dottore

Il pilota spagnolo ha celebrato il connazionale, vicino alla vittoria del decimo Mondiale in carriera, ed è tornato ad attaccare l’italiano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’elogio fatto da Jorge Lorenzo a Marc Marquez, prossimo alla vittoria del decimo Mondiale della sua carriera, non poteva non passare da una provocazione nei confronti del rivale di sempre Valentino Rossi: per lo spagnolo ha indicato il connazionale come il migliore pilota di sempre davanti a Giacomo Agostini per poi snobbare il Dottore.

Lorenzo: “Marquez il migliore di sempre”

La stima profonda verso Marc Marquez, ma anche la storica antipatia verso Valentino Rossi hanno fatto capolino nell’intervista che Jorge Lorenzo ha concesso a TNT Sports 2, che ha chiesto all’ex pilota spagnolo un parere sui più grandi piloti di sempre. Per Lorenzo la risposta è stata quasi ovvia: “Credo che presto si aprirà un vero dibattito su chi tra Marquez e Giacomo Agostini sia il più grande di tutti i tempi”, ha dichiarato Lorenzo, aggiungendo però che il connazionale è ormai davvero a un passo dall’indossare la corona di miglior pilota di sempre: nel prossimo GP del Portogallo Marquez potrebbe conquistare il decimo titolo della sua carriera. “Se vincerà questo decimo titolo, Marc sarà senza dubbio il più grande pilota dell’era moderna”, ha detto Lorenzo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lorenzo e la provocazione a Valentino Rossi

E Valentino Rossi? Lorenzo, che con il Dottore ha avuto trascorsi a dir poco burrascosi, non poteva di certo dimenticarlo in una discussione del genere. Il suo commento su Rossi, però, ha più il sapore di una provocazione che di un parere onesto. “Rossi? Neanche c’è in questo gruppo”, ha dichiarato l’ex pilota spagnola snobbando i nove titoli mondiali conquistati dall’italiano nell’arco della sua carriera. “Credo che Marc fosse più forte l’anno scorso, prima dell’infortunio di Mandalika – ha poi concluso Lorenzo – Quella caduta lo ha indebolito fisicamente, ma ha compensato con la tecnica: in termini di tecnica e di guida, Marquez è il migliore di sempre”.

Valentino e la sconfitta del 2015

Chissà come reagirà Valentino, che solo due giorni fa ha presentato il suo libro “La mia storia” partecipando come ospite a “Che Tempo Che Fa”. Anche perché nel corso dell’intervista con Fabio Fazio il Dottore ha chiarito di non aver ancora accettato la sconfitta del Mondiale 2015, vinto da Lorenzo anche grazie – secondo la tesi di Rossi – all’aiuto di Marquez, che si scontrò con Valentino accusandolo di averlo fatto cadere e provocando la penalizzazione dell’italiano.

“Brucia ancora – ha detto Rossi in tv – Ma lo sport è così, fa più male quello che perdi”. E brucia ancora di più se poi il tuo acerrimo rivale, di quando in quando, si diverte a versare un po’ di sale sulla ferita…