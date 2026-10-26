I punti di forza del tennista azzurro sono da ricondurre alla sua famiglia, alle persone care e anche al cognato che è entrato di recente nel suo staff

Non se n’è mai andato, si è solo preso il tempo che serviva per ritrovare quel tennis che lo aveva proiettato nella Top 10. Lorenzo Musetti, il rovescio più elegante del circuito, ha impiegato quattro anni (quasi) a vincere e qualche mese a ricostruire i presupposti della sua risalita, complice il terzo titolo ATP messo via battendo Taylor Fritz nella finale del 250 di Lione. Per approdare al risultato, insperato e inatteso stando alla classifica, Musetti ha ricostruito le sue certezze tennistiche allargando il suo cerchio magico alle persone a lui comunque più vicine e che lo hanno accompagnato nella sua inarrestabile ascesa. Deve tanto al suo coach, Simone Tartarini e non lo smette mai di ribadire ma ha difeso, anche, la scelta di affiancargli il cognato Gianluca Mager, figura nota ai più attenti e al quale è legato da un rapporto di affetto e di amicizia.

La famiglia di Lorenzo Musetti: i genitori

La famiglia, per Lorenzo, ha sempre generato una motivazione aggiuntiva nella sua carriera. Anzi, l’ha innescata. Veronica Confalonieri e Musetti sono legati da diversi anni, ormai, e hanno due bambini: Ludovico, nato nel 2024 che segue il padre appena possibile come il fratello minore, Leandro. Il primogenito lo abbiamo ammirato, tenerissimo, durante l’allenamento in braccio al papà e, poi, al nonno che ha salutato Carlos Alcaraz il quale si è prestato a intrattenere il piccolo a Torino durante le Finals. Presenza costante, compatibilmente con i suoi impegni, anche quella di Veronica, fidanzata e compagna che lo affianca da tempo e che lo segue appena possibile in campo.

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Entrambi molto giovani, sono già decisi a dare seguito alla loro voglia di famiglia diventando madre e padre di due bambini. Per sua stessa ammissione, la loro unione è stata rinvigorita dalla nascita dei due bimbi, pur non avendo mai pianificato nei minimi dettagli la loro famiglia, cresciuta spontaneamente in un intreccio di sport e affetto che ha esteso anche agli altri componenti della loro cerchia. I genitori di Lorenzo, ad esempio, come anche i cognati.

Chi è Veronica Confalonieri

La stessa fidanzata di Musetti aveva confermato che la nascita del primogenito non era stata pianificata, ma la notizia dell’arrivo di un figlio ha suscitato in entrambi felicità. Nata nel 2002, Veronica Confalonieri ha completato i suoi studi all’Istituto Europeo di Design di Milano e lavora come grafica televisiva e quando le è consentito segue Musetti, il quale si è trasferito a vivere dalla natia Carrara a Monte Carlo, dove anche Jannik Sinner ha da tempo la sua residenza.

Veronica Confalonieri è la compagna di Musetti dal 2021 circa, quando i due si conobbero grazie a un legame importante con il tennis: pur non avendo mai intrapreso una carriera sportiva in senso proprio, l’attuale compagna del tennista è però assidua frequentatrice dell’ambiente, per via della sorella Valentine la quale ha fatto della racchetta il suo mestiere.

ANSA

Il rapporto con Gianluca Mager

Tennista di buon livello e allenatrice, Valentine Confalonieri ricopre questo ruolo presso il centro sportivo di Sanremo ed è a sua volta legata al tennista Gianluca Mager, pro dal 2013 e entrato da poco nello staff di Lorenzo, che aveva incrociato il cognato proprio grazie allo sport. Nel loro passato, la carriera agonistica ha costituito un collante poderoso. la sua è ancora in essere mentre il cognato si sta dedicando al consolidamento del suo percorso da coach da poco nello staff di Musetti.

Sui social sono assai frequenti le foto che le ritraggono insieme, in momenti di serenità familiare che testimonia il clima di accordo e di affiatamento tra le due famiglie costruite dalle sorelle.

IPA

Chi è Gianluca Mager e il suo ruolo

Spesso la coppia viene indicata come autentico esempio di equilibrio tra carriera, famiglia e sport soprattutto in senso positivo, tant’è che i migliori risultati per Musetti da giocatore pro sono arrivati dopo la nascita di Ludovico.

Ora che la famiglia si è allargata e anche Mager è entrato nel team al fianco di Tartarini, storico coach e scopritore di Lorenzo, il trionfo in Francia è un indicatore importante di quanto la serenità e la stabilità affettiva abbiano un peso nella costruzione di un risultato.

Alle critiche si è preparato, forse abituato non proprio. Eppure la compresenza tra Gianluca e l’incrollabile Tartarini potrebbero agevolare la scalata che promette di fare al ranking, ora che si sente più fiducioso nelle sue qualità e anche i problemi fisici paiono superati. Il suo cerchio magico si prepara a proteggerlo dalle ipocrisie e a rinforzarlo verso la prossima stagione. Come attendiamo accada anche per Jannik Sinner.