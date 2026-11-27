- Nome: Losail international circuit
- Località: Losail (Qatar)
- Coordinate geografiche: 25°29′24″N 51°27′15.01″E
- Lunghezza del circuito: 5,38 km
- Giri previsti: 57
- Lunghezza gran premio 2026: 306,66 km
- Curve totali: 16
- Curve a destra: 11
- Curve a sinistra: 5
- Senso di marcia: orario
- Anno di costruzione: 2004
- Record della pista: 1’22″384 stabilito da Lando Norris (McLaren) nel 2024
- Competizioni per cui è usato: F1, Motomondiale
- Note: il circuito ha una perfetta illuminazione, che consente di correre anche di notte
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Losail?
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5,38 km
- Quanti giri sono previsti al Gp di Losail?
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57
- Quanti km è lungo il Gp del Qatar di F1?
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306,66 km