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Lusail, le caratteristiche del circuito Internazionale dove si corre il Gp di Qatar del Motomondiale

Video scheda sulla pista di Losail: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia

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Redazione

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  • Nome: Losail International Circuit
  • Località: Losail (Qatar)
  • Coordinate geografiche: 25°29′24″N 51°27′15.01″E
  • Lunghezza del circuito: 5,38 km
  • Giri previsti MotoGP 2026: 22
  • Lunghezza gran premio 2026: 112,98 km
  • Curve totali: 16
  • Curve a destra: 10
  • Curve a sinistra: 6
  • Senso di marcia: orario
  • Anno di costruzione: 2004
  • Record della pista: 1’52″561 stabilito da Marc Marquez nel 2025
  • Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3; F1
  • Il tracciato è circondato di erba artificiale per limitare l’afflusso di sabbia dal deserto

FAQ

Quanti giri sono previsti per il Gp di Qatar di MotoGP?

22

Quanto è lungo il circuito di Losail?

5,38 km

Quanti km è lungo il Gp di Qatar del Motomondiale?

118,36 km

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