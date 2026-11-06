- Nome: Losail International Circuit
- Località: Losail (Qatar)
- Coordinate geografiche: 25°29′24″N 51°27′15.01″E
- Lunghezza del circuito: 5,38 km
- Giri previsti MotoGP 2026: 22
- Lunghezza gran premio 2026: 112,98 km
- Curve totali: 16
- Curve a destra: 10
- Curve a sinistra: 6
- Senso di marcia: orario
- Anno di costruzione: 2004
- Record della pista: 1’52″561 stabilito da Marc Marquez nel 2025
- Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3; F1
- Il tracciato è circondato di erba artificiale per limitare l’afflusso di sabbia dal deserto
FAQ
- Quanti giri sono previsti per il Gp di Qatar di MotoGP?
-
22
- Quanto è lungo il circuito di Losail?
-
5,38 km
- Quanti km è lungo il Gp di Qatar del Motomondiale?
-
118,36 km