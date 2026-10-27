La dj e influencer e il calciatore diventeranno genitori a breve: il loro post ha generato subito entusiasmo e partecipazione da parte del loro 10 milioni di followers

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Sono trascorsi pochi mesi dal loro giorno, il 27 maggio 2026, quando hanno deciso di unirsi in matrimonio in una delle romantiche chiese romane e celebrare un legame che ha superato stereotipi e cliché ormai obsoleti. Nell’era digitale, una figura come quella di Ludovica Pagani, è protagonista inusuale e sui generis di questa epoca per stile e scelte. Compare come e quando desidera per ragioni professionali – dj e influencer – pur mantenendo una certa discrezione sulla sua vita privata, sulla sua relazione con uno dei calciatori più celebri del nostro campionato, Stephan El Shaarawy.

Ludovica Pagani è la moglie dell’attaccante, talento purissimo che oggi è tornato al Genoa dopo stagioni alla Roma e aver conosciuto un’esplosione proprio in rossoblu per passare al Milan. Oggi annunciano l’arrivo del loro primo figlio (o figlia?) attraverso le piattaforme digitali. In un post congiunto.

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L’annuncio della dolce attesa

Nelle foto allegate al comune accordo di rendere pubblica la gravidanza, si vedono Ludovica e Stephan sorridenti e distesi. L’attaccante le accarezza il pancione, che incomincia a notarsi mentre il loro cagnolino fa la sua comparsa.

“Il compleanno migliore che potessi vivere, perché quest’anno il regalo più grande non è qualcosa che posso scartare ma qualcuno che non vediamo l’ora di abbracciare”, hanno scritto. “Ti aspettiamo amore della nostra vita!”. L’ondata di affetto, social, è stata di affetto ed entusiasmo immediato nei confronti della coppia che si era vista di recente alla Milano Fashion Week.

Amici, conoscenti, followers hanno manifestato il loro affetto nei confronti della coppia, che presto vedrà aggiungersi alla loro famiglia anche un bimbo o una bimba.

Tra le reazioni quelle di Elettra Lamborghini a Elisabetta Gregoraci, da Paola Di Benedetto a Melissa Satta e Chiara Nasti, in tantissimi sono corsi a condividere cuori e messaggi di affetto per questa bella notizia, inclusi anche calciatori come l’ex compagno di squadra Matias Soulé, Edoardo Goldaniga, Alessandro Florenzi e Vitinha.

I social e il no a foto e video insieme

I 10 milioni di followers (e passa) sono un patrimonio di non poco conto. Vanno informati, ma per il resto massima privacy. Il suo quotidiano è davvero riservato a pochi. Parca per quel che riguarda i dettagli del suo incontro con Stephan El Shaarawy, Ludovica ha spiegato che si tratta di una scelta che ha pianificato in perfetta sintonia con il calciatore.

Entrambi hanno maturato la convinzione di tenere la loro relazione lontana dai social e dai media, in generale, come ha spiegato con una risposta secca in una delle ultime interviste rilasciate sul tema condivisione: “Non mi piace farlo. Lui è riservato, qualità che apprezzo tantissimo. E io anche, di conseguenza. Per tutelare qualcosa di bello, la cosa migliore è non esporla”.

Per seguire El Shaarawy, ingaggiato dal Genoa dove ha ritrovato l’amico ed ex compagno di squadra Daniele De Rossi, si è trasferita in Liguria dove sta riscoprendo una vita quotidiana differente rispetto a Roma. Apparsi alle recenti sfilate della Milano Fashion Week, hanno annunciato poco dopo nel loro futuro l’inizio del percorso da genitori che hanno appena incominciato con l’attesa.