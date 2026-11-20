Alla vigilia della trasferta contro il Nizza, il tecnico spagnolo lancia un messaggio durissimo alla squadra e mette in guardia i suoi: nessuno può permettersi di risparmiarsi

È un Luis Enrique a dir poco scatenato, quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà il suo PSG fare visita al Nizza in Ligue 1. Il tecnico spagnolo mette nel mirino i propri giocatori lanciando loro un avvertimento forte e chiaro. Una situazione che tratteggia un clima ovviamente non completamente sereno in riva alla Senna dove, mercoledì prossimo, sarà impegnata la Roma nel fondamentale scontro per la quinta giornata di Champions League.

Luis Enrique scatenato alla vigilia della gara col Nizza

In sala stampa, l’ex tecnico proprio dei giallorossi, si è espresso in modo schietto e deciso, senza fare prigionieri. Il punto focale dell’intervento di Luis Enrique è la necessità di non sottovalutare l’impegno in Costa Azzurra contro il Nizza. A scatenare il clamoroso sfogo – ipotizziamo – l’atteggiamento non proprio ottimale in allenamento da parte di qualche giocatore, magari già con la testa alla sfida europea con la Roma.

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Gara fondamentale in Costa Azzurra

“Che una partita di campionato possa essere meno eccitante di una gara di Champions lo sappiamo tutti. Io cerco solo giocatori che vogliano giocare la prossima partita come se fosse l’ultima o la più importante della loro carriera. Detto questo, è sempre difficile, se non impossibile, perché occorre fare delle scelte. Però, se sabato vogliamo vincere ho bisogno di giocatori che considerino la partita con il Nizza una partita cruciale. Se pensi di poter giocare solo 50% delle tue possibilità sei morto in partenza e perderemo”, ha spiegato Luis Enrique, che contro i rossoneri di Francia cerca i tre punti per conservare il primato.

L’accusa ai calciatori

Poi, l’affondo: “Quello che mi preme prima della gara con il Nizza è capire chi è davvero motivato e chi invece no. Però, non è facile, perché i calciatori sono tutti bugiardi. Tu gli chiedi se sono pronti e ti rispondono sempre di sì. La verità, però, poi la scopri in campo. Ci rido su perché il calcio non è Football Manager, che schieri i migliori e vinci. Nel calcio reale la difficoltà sta nel capire chi ha voglia di giocare contro il Nizza”, ha concluso il tecnico del PSG.