L'ex attaccante del Napoli ha annunciato il ritiro dalla nazionale belga dopo la vittoria contro l'Italia e l'accesso ai quarti di Nations League: il retroscena

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Romelu Lukaku chiude con il Belgio, e lo fa a modo suo. L’annuncio è arrivato lunedì mattina con un post su Instagram. Dietro l’addio del miglior marcatore della storia dei Diavoli Rossi, però, c’è una storia molto più complicata di quanto lasciasse intendere il messaggio social. Stando a quanto riportato dai media belgi, le ultime settimane sono state ad altissima tensione con il commissario tecnico Mark van Bommel. Un copione che ai tifosi del Napoli ricorderà qualcosa, visto come era finita pochi mesi fa con Antonio Conte.

Lukaku e il no a Van Bommel contro l’Italia

L’episodio più clamoroso riguarda la sfida contro l’Italia, vinta dal Belgio per 4-1, dopo la quale Lukaku ha annunciato il ritiro dalla nazionale. Secondo la ricostruzione belga, Van Bommel aveva deciso di mandare in campo Lukaku negli ultimi minuti, ma l’attaccante si sarebbe rifiutato, preferendo che a entrare fosse Hugo Cuypers. A fine gara il ct, ai microfoni di VTM, aveva parlato di una scelta presa di comune accordo con il giocatore. Stando al portale belga HLN, questa versione non corrisponde affatto a quanto accaduto. Già nella gara casalinga contro la Francia Lukaku era rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è però arrivata prima della trasferta in Turchia. Quando Van Bommel gli ha comunicato che non sarebbe partito titolare, Lukaku non ha chiesto spiegazioni. Ha segnalato un leggero problema fisico, che gli ha permesso di restare in Belgio con la famiglia invece di volare a Smirne, senza neanche avvisare direttamente il ct.

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La crisi con Van Bommel e la scomparsa del padre

Al Mondiale Lukaku aveva comunque lasciato il segno partendo dalla panchina, ma considerava quella condizione soltanto temporanea. Ad agosto, dopo l’addio al Napoli, si è trasferito al Fenerbahçe. Con il nuovo club e con il nuovo ct, il suo obiettivo era tornare titolare. Van Bommel, invece, non lo considera più né un intoccabile né un cambio fisso, e il 33enne si sarebbe sentito svalutato. Del resto il ct aveva già fatto capire in conferenza stampa di non potergli garantire minuti, motivando alcune scelte con la ricerca di maggiore velocità nel reparto offensivo. Sullo sfondo c’è anche un aspetto personale delicato. Lukaku sta ancora elaborando la scomparsa del padre Roger, sepolto a Kinshasa senza che lui e il fratello Jordan potessero dargli l’ultimo saluto. L’esperienza mondiale gli aveva restituito energie, ma a quattro mesi di distanza lo status di riserva era diventato un peso mentale troppo grande.

Il precedente con Conte a Napoli

La dinamica dell’addio ha inevitabilmente riportato alla mente la fine del rapporto con Antonio Conte. Lo scorso 24 aprile, dopo il 4-0 del Napoli alla Cremonese, il tecnico salentino aveva raccontato a DAZN di non aver più parlato con l’attaccante. Lukaku era passato dal centro sportivo e aveva incontrato un dirigente del club, ma non si era presentato nell’ufficio dell’allenatore. Conte si era detto amareggiato: si sarebbe aspettato “un saluto, un messaggio, qualcosina”. Pochi mesi dopo il belga non si sarebbe presentato al ritiro estivo del Napoli e avrebbe chiuso il trasferimento in Turchia. Con il Belgio, almeno, il congedo è stato pubblico.