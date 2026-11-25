In Transcarpazia, ovest Ucraina, dove vive una minoranza ungherese

Berehove (Ucraina), 25 nov. (askanews) – Il premier ungherese Peter Magyar e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky giocano a pallavolo con gli studenti e le studentesse del liceo Lajos Kossuth di Berehove, un istituto scolastico della minoranza ungherese nella regione della Transcarpazia, la più occidentale dell’Ucraina, durante la prima visita ufficiale di Magyar nel Paese. La visita arriva in un momento in cui i due paesi confinanti stanno lavorando per ricucire i rapporti che si erano logorati sotto l’ex primo ministro Viktor Orban, da quando Magyar è entrato in carica nel maggio 2026.