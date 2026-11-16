Il portiere rossonero avrebbe riportato un problema all'anca durante il match di Nations League, la risonanza a Milano e l'ipotesi del tecnico portoghese

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’esasperato comportamento di Mike Maignan nel recente passato non cancella o annulla l’innegabile stato di dipendenza che il Mila di Ruben Amorim ha dal suo portiere. Titolare nella Francia di Didier Deschamps e di Zinedine Zidane, ha dimostrato di essere un giocatore difficilmente sostituibile. Chi piò sostenere quel peso, la medesima pressione esercitata nei suoi riguardi senza versare l’obolo delle conseguenze? Non certo il giovane Torriani. E neanche l’opzione post infortunio nel mezzo di Francia-Turchia, Guillaume Restes, numero uno del Tolosa ma non certo tra i pali della Nazionale.

Maignan, problema all’anca

Che cosa affligge Maignan, stavolta? Il portiere della Francia e del Milan si sarebbe fermato per un problema all’anca, nella zona dell’adduttore, in seguito ad un contrasto: in queste ore l’ex Lille verrà sottoposto a degli accertamenti medici per capire la reale entità del problema. Secondo i media francesi, si è trattato di un cambio a scopo precauzionale e non vi sarebbero impatti davvero preoccupanti per il club di Gerry Cardinale.

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ANSA

Rientro a Milano e risonanza magnetica

Ma Amorim attende un responso, nella piena consapevolezza che Maignan già alla ripresa del campionato contro il Frosinone a San Siro (domenica 22 novembre alle ore 18) è decisivo, quando vuole.

Il giocatore, stando a quanto riportato in Francia, dovrebbe rientrare questa sera a Milano e martedì mattina si sottoporrà a una risonanza per approfondire le sue condizioni chiuso questo capitolo Nations League.

Il Milan B con Torriani in porta

Se dovesse preferire la cautela, Amorim sarà obbligato a ricorrere al secondo disponibile, Torriani il quale rischia di essere bruciato in una simile situazione. Non teme le critiche, Amorim abituato alla schiettezza ai limiti dell’aggressività dei media britannici che tutto sono tranne che moderati nell’esprimere dissenso. Di certo la sua presenza a San Siro non evoca ricordi positivi. In Serie A, comunque, sarebbe il suo esordio pur avendo già la medaglietta Champions, a studiare la sua scheda.

La tenuta di Maignan e la risonanza prevista saranno determinanti, decisive a questo punto del girone d’andata. Sono previsti intanto a Londra nuovi controlli per Tomori e Loftus-Cheek, in modo da valutare l’evoluzione delle rispettive condizioni e restituire una sentenza al tecnico portoghese, il quale sarà chiamata a risolvere l’ennesimo problema di una squadra che stenta a trovare soluzioni con una panchina troppo, troppo corta.