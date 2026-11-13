Dopo la notte di Zenica, la Nazionale è tornata a vincere e a convincere. Anche l’Under 21 di Baldini vola: il commissario si presenta al voto con risultati importanti

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Bisogna riconoscerlo: il 3-1 dell’Italia alla Francia è stata anche la vittoria di Giovanni Malagò. Torniamo indietro alla notte infausta di Zenica: chi avrebbe immaginato che, a distanza di pochi mesi dal terremoto che ha azzerato il calcio italiano (e che è ancora in corso, a onor del vero), la Nazionale sarebbe stata capace di offuscare le stelle transalpine a San Siro, dopo aver già dimostrato a Parigi di poter reggere il confronto? Guardiola a parte (chi ci ha mai creduto davvero?), oggi l’Italia avrebbe potuto avere in panchina Andrea Pirlo, se l’ex presidente della Figc, oggi commissario (e domani chissà), avesse assecondato le richieste di Maldini e Leonardo. Invece, con un coup de théâtre non gradito da tutti, ha scelto Mancini. E a meno di un mese dalle elezioni che lo vedranno opposto ad Adriano Galliani per occupare la poltrona di via Allegri, Malagò ha ottenuto una vittoria pesantissima. Senza dimenticare che, nel frattempo, la Nazionale Under 21 di Silvio Baldini ha staccato il pass diretto per l’Europeo.

Malagò, la scelta vincente di Mancini. Con buona pace di Maldini

La decisione di affidare la Nazionale a Mancini è stata una scelta precisa di Malagò, che aveva dovuto fare i conti con la rottura improvvisa del rapporto con Maldini e Leonardo. L’ex numero uno del Coni aveva affidato loro il compito di salvare il calcio italiano: la leggenda del Milan come direttore tecnico e presidente del Club Italia, il brasiliano nel ruolo di advisor. Ma sono durati 16 giorni.

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Dopo il “no grazie” di Guardiola, Maldini aveva indicato il nome di Pirlo, andando incontro allo stop di Malagò per via del contratto dell’ex centrocampista con una società di scommesse russa. Da lì il ritorno di Mancini, affiancato da Claudio Ranieri come direttore tecnico. Oggi i risultati gli danno ragione: dopo il pareggio di Parigi, il 3-1 alla Francia a San Siro ha restituito entusiasmo e credibilità alla Nazionale. E anche il lavoro sui giovani sta producendo risultati, con diversi talenti valorizzati nelle prime partite della seconda era targato Mancio.

Il doppio successo di Malagò: l’esultanza è social

Il commissario straordinario della Figc si è goduto la serata di San Siro. Su Instagram ha celebrato il tris alla Francia, facendo i complimenti a Mancini e ai suoi ragazzi, ma soprattutto sottolineando il ritrovato legame tra la Nazionale e il pubblico. “In pochi mesi questi ragazzi sono riusciti a riaccendere un sentimento, a ritrovare un’identità e a far battere nuovamente il cuore degli italiani per questa maglia”, ha scritto Malagò, ricevendo consensi e apprezzamenti dagli utenti che lo seguono.

Le sue parole fotografano la soddisfazione per il percorso intrapreso dopo la notte di Zenica. E il successo della maggiore non è l’unico motivo per sorridere: l’Under 21 di Silvio Baldini ha conquistato la qualificazione diretta all’Europeo 2027, trascinata da una generazione di talenti che sta trovando spazio anche con Mancini. Risultati che rafforzano il bilancio del nuovo corso federale, proprio mentre si avvicina il voto.

Elezioni Figc: il testa a testa con Galliani, gli schieramenti

La partita più importante per Malagò si giocherà però il 14 dicembre, quando l’assemblea elettiva della Figc sceglierà il nuovo presidente all’Hilton Rome Airport di Fiumicino. La sfida con Adriano Galliani è già entrata nel vivo: il commissario ha depositato la candidatura sostenuta da undici società di Serie A, tra cui Fiorentina, Bologna, Napoli, Roma, Torino e Udinese.

Dall’altra parte, l’ex amministratore delegato del Milan può contare sull’appoggio di AIC e AIAC, che rappresentano complessivamente il 30% del peso elettorale, oltre che su Inter, Atalanta e Como. Risulteranno decisive le componenti che non hanno ancora sciolto le riserve, soprattutto la Lega Nazionale Dilettanti, che vale il 34%. Le candidature dovranno essere validate e pubblicate entro domani, sabato 14 novembre.