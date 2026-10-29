Due rigori parati e qualificazione ai quarti: l'argentino conquista i tifosi del City. Ma il tecnico campano si schiera a difesa di Gigio e scatena nuove polemiche

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Se il Manchester City ha staccato il pass per i quarti di finale della Carabao Cup, lo deve soprattutto al portiere argentino Geronimo Rulli, che ha parato due rigori consentendo alla sua squadra di eliminare il Brighton. Al termine dell’incontro, Enzo Maresca ha confermato che sabato, sempre contro il Brighton ma in Premier League, tra i pali tornerà Gigio Donnarumma. Sui social, però, piovono critiche sui due italiani. Questa volta anche l’allenatore che ha ereditato la panchina da Guardiola finisce sotto accusa.

Manchester City, Rulli insidia Donnarumma? Il parere dei tifosi

Come accaduto la scorsa stagione con Trafford, anche con Maresca Donnarumma cede il posto tra i pali al suo vice nelle partite delle coppe nazionali. Ciò che forse il portierone di Castellammare di Stabia non immaginava, però, è che ora una parte dei tifosi del Manchester City spera che l’argentino, ex Olympique Marsiglia, possa soffiargli il posto. Gigio paga le prestazioni incerte dell’ultimo periodo, in particolare quelle contro PSG e Aston Villa. Al contrario, il sudamericano ha sfruttato nel migliore dei modi la chance concessagli, regalando la qualificazione agli Sky Blues, che nei quarti di finale della Carabao Cup affronteranno il Bradford di Kayode.

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Sui social il dibattito è aperto. “Maresca deve aprire gli occhi e capire che Rulli si adatta meglio al suo stile di gioco rispetto a Donnarumma”, scrive un tifoso su X. “Persino Guardiola, che era testardo come un mulo, aveva capito il momento e dato una chance a Ortega quando Ederson non era in forma”, commenta James. “Se Donnarumma continua a deludere e a farci perdere le partite e se Rulli resta in panchina, tornerai al Chelsea”, sostiene Papito, riferendosi a Maresca.

Le parole di Maresca che hanno infastidito i tifosi

Al termine dell’incontro con il Brighton, Maresca ha messo le cose in chiaro sulla concorrenza tra i due portieri: “Rulli sta lavorando bene, ma conosce esattamente il suo ruolo”. Per rimarcare il concetto, il tecnico di Pontecagnano ha dichiarato che sabato, nella nuova sfida contro la squadra di Hurzeler, valevole per la nona giornata di Premier League, giocheranno “Gigio più altri dieci”. Dunque, fiducia totale nel connazionale, anche se la sua presa di posizione non ha raccolto particolari consensi tra i tifosi. Anzi, si è rivelata un boomerang sul web.

Perché anche l’allenatore italiano è stato criticato

Il tweet di Valmer sintetizza in maniera perfetta il pensiero di numerosi tifosi: “Far sentire Donnarumma intoccabile finirà solo per farlo sentire troppo sicuro del posto. Ha bisogno di una vera concorrenza per restare sempre concentrato e sul pezzo. Ogni ruolo deve avere concorrenza”. Per un altro utente, “la parzialità di Maresca sarà la nostra rovina”.

Sulla stessa lunghezza d’onda ‘20’: “Non capisco perché Maresca abbia questo debole per Gigio. Non è adatto alla sua idea di calcio: non sa giocare con i piedi, non aiuta in fase di costruzione. Ha un punto debole che gli avversari sfruttano ogni volta che li affrontiamo: o spazza via il pallone oppure commette un errore”. Insomma, il clima è incandescente: sono tempi duri per i due italiani di Manchester.