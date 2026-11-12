Manchester City, a gennaio la sentenza: i top player pronti alla fuga, il retroscena su Haaland

La squadra di Maresca rischia addirittura la retrocessione in Championship, i big andrebbero tutti via: secondo Paul Scholes il bomber norvegese potrebbe finire a Barcellona

Il futuro del Manchester City rischia di essere condizionato pesantemente dalla vicenda giudiziaria che da tempo tiene sotto pressione il club inglese. La sentenza relativa alle presunte violazioni delle regole economico-finanziarie della Premier League potrebbe infatti rappresentare uno spartiacque per il progetto sportivo della società di proprietà dello sceicco Mansour. I Citizens sono accusati di aver infranto in 114 occasioni su 115 le norme del campionato inglese, nell’ambito di un procedimento che potrebbe avere conseguenze molto serie, anche sul piano sportivo.

Manchester City, si aspetta il verdetto

L’attesa per il verdetto, indicata per il prossimo gennaio, alimenta inevitabilmente le preoccupazioni intorno alla squadra. Tra gli scenari più discussi c’è quello di una penalizzazione particolarmente severa, fino alla possibile retrocessione in Championship. Un’ipotesi che, qualora dovesse concretizzarsi, metterebbe inevitabilmente in discussione la permanenza dei principali protagonisti della rosa. Giocare nella seconda divisione inglese, lontano dalla Champions League e dai massimi palcoscenici europei, sarebbe infatti difficilmente conciliabile con le ambizioni di calciatori abituati a competere per i trofei più importanti.

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Haaland, futuro incerto

Il nome più esposto è naturalmente quello di Erling Haaland. L’attaccante norvegese rappresenta uno dei patrimoni tecnici ed economici più importanti del Manchester City e difficilmente accetterebbe di trascorrere gli anni migliori della propria carriera lontano dalla massima competizione europea. Il suo contratto e il peso economico di un’eventuale operazione rendono comunque qualsiasi trasferimento complesso, ma davanti a uno scenario di forte ridimensionamento sportivo le pretendenti non mancherebbero. Real Madrid e Barcellona sono due destinazioni che inevitabilmente alimenterebbero le indiscrezioni, senza dimenticare la possibilità di un inserimento di altri grandi club europei.

I big del City pronti alla fuga

A rendere ancora più incerto il quadro è il fatto che il rischio non riguarderebbe soltanto il centravanti norvegese. Una sanzione particolarmente pesante potrebbe innescare un vero e proprio effetto domino, coinvolgendo diversi protagonisti della squadra. Giocatori come Phil Foden, Rodri e gli altri elementi di primo piano della rosa potrebbero cominciare a valutare alternative, soprattutto nel caso in cui il Manchester City dovesse perdere la possibilità di disputare la Champions League. Per una squadra costruita negli anni per dominare in Inghilterra e in Europa, l’eventuale esclusione dalle competizioni continentali rappresenterebbe un problema enorme anche nella gestione dei contratti e delle ambizioni individuali.

Manchester City, le possibili sanzioni

La retrocessione in Championship non è peraltro l’unica conseguenza contemplata dal procedimento. Tra le possibili sanzioni figurano anche pesanti penalizzazioni in classifica, multe, restrizioni sul mercato e, nello scenario più estremo, l’esclusione dalla Premier League. Quest’ultima eventualità avrebbe conseguenze ancora più complesse, perché costringerebbe il club a confrontarsi con le procedure previste per un eventuale reinserimento nel sistema calcistico inglese. Un’ipotesi che, al di là delle conseguenze immediate, potrebbe compromettere la competitività del progetto per diverse stagioni.

Le tappe della vicenda

La vicenda, intanto, ha già superato una prima fase decisiva. Il 29 settembre 2026 la Premier League ha reso pubbliche le conclusioni della commissione indipendente, che ha riconosciuto il Manchester City responsabile di 114 delle 115 contestazioni. Il club ha presentato ricorso il 1° ottobre, contestando la decisione e ribadendo la propria intenzione di difendersi in tutte le sedi competenti. La fase di appello e il successivo procedimento relativo alle sanzioni rappresentano quindi i passaggi fondamentali prima di conoscere le conseguenze definitive.

Haaland, la clamorosa indiscrezione

In questo clima si inseriscono anche le indiscrezioni sul futuro di Haaland. L’ex centrocampista del Manchester United Paul Scholes, intervenuto nel podcast The Good, The Bad & The Football, ha ipotizzato un trasferimento al Barcellona, pur riconoscendo nel Real Madrid una destinazione che sembrerebbe particolarmente adatta al profilo del norvegese: «Ha la faccia da Real Madrid, ma andrà al Barça». Per il momento, tuttavia, dall’entourage del calciatore non arrivano indicazioni concrete sulla volontà di lasciare Manchester. Molto dipenderà dall’esito del procedimento e soprattutto dall’entità delle eventuali sanzioni.