Manchester City, prima crisi per Maresca: il Brighton fa piangere Donnarumma e soci, l’Arsenal ha l’occasione per scappare

I Seagulls si vendicano dopo l’eliminazione di mercoledì in Coppa di Lega e i Citizens incassano la seconda sconfitta di fila in Premier: la leadership è a rischio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È arrivato il tempo della prima crisi per il Manchester City di Enzo Maresca: il Brighton, che i Citizens avevano eliminato mercoledì dalla Coppa di Lega, passano per 1-0 all’Etihad Stadium e infliggono a Gigio Donnarumma e compagni la seconda sconfitta di fila in Premier League. Il primato è ora a rischio: l’Arsenal domani può scappare.

Maresca, il Brighton apre la prima crisi del City

Finora Enzo Maresca aveva fatto il pieno di elogi per essere riuscito a mantenere il Manchester City al vertice della Premier League dopo la rivoluzione dettata dall’addio di Pep Guardiola e nonostante le voci riguardanti la pesante penalizzazione in arrivo. I tempi difficili, però, arrivano per tutti, soprattutto in un campionato iper-competitivo come quello inglese, e oggi i Citizens hanno incassato la seconda sconfitta di fila in campionato, battuti per 1-0 all’Etihad Stadium dal Brighton: i Seagulls si sono presi una bella vendetta, dopo la rocambolesca eliminazione dalla Coppa di Lega proprio da parte del City, avvenuta mercoledì.

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Nunes sbaglia, Donnarumma battuto

Anche in coppa il City aveva rischiato grosso, rimediando per due volte – prima nei tempi regolamentari, poi ai supplementari – al vantaggio del Brighton e imponendosi poi ai rigori grazie alle parate di Geronimo Rulli, riserva di Gigio Donnarumma. Oggi, invece, i Citizens non sono riusciti a reagire al gol di Ayari, a segno all’11’ con un tap-in facile facile dopo un clamoroso liscio in area di rigore di Matheus Nunes: completamente incolpevole Donnarumma, spiazzato dall’errore del compagno e dalla prontezza del centrocampista svedese, in gol anche nel match di Coppa di Lega.

Vano l’assalto nei minuti successivi della squadra di Maresca, che ha chiuso col 62% di possesso palla e uno score di 21-7 nelle conclusioni complessive: la vittoria è andata ai Seagulls di Fabian Hürzeler, rivelazione di questa prima parte della stagione e ora al terzo posto con 19 punti.

Occasione per l’Arsenal

La sconfitta di misura col Brighton arriva dopo il 2-1 subito in casa dell’Aston Villa sabato scorso e potrebbe costare la vetta della Premier League al City. Dopo essere stata agganciata dall’Arsenal la scorsa settimana a quota 21 punti, i Citizens rischiano ora di assistere alla fuga dei Gunners, impegnati però in una gara non facile ad Anfield Road contro il Liverpool. A Maresca non resta che fare il tifo per i Reds di Andoni Iraola, in ritardo in classifica (sono al 5° posto con 15 punti) ma in serie positiva dopo i quattro successi consecutivi tra Champions League e Premier.