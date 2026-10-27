Il portiere azzurro è finito nel mirino dopo le ultime incertezze, ma l’allenatore lo protegge dalle critiche. Contro il Brighton toccherà a Rulli: il motivo della decisione

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Non è un buon momento per Gigio Donnarumma. Il portiere del Manchester City, finito nel mirino dei tifosi dopo i recenti errori in Champions League contro il PSG e in campionato contro l’Aston Villa, ha incassato la difesa dell’allenatore Enzo Maresca. Contro il Brighton, però, non giocherà.

Manchester City, il momento delicato di Donnarumma

L’ex vincitore del Trofeo Yashin, che ieri ha ceduto il testimone al portiere della Spagna Unai Simon, premiato durante la cerimonia del Pallone d’Oro 2026, sta attraversando un periodo complicato. I tifosi lo hanno criticato per la prestazione nella sfida di Champions League persa 4-2 in casa contro il PSG, ma soprattutto per l’errore sul gol di Nicolas Jackson nella sconfitta per 2-1 contro l’Aston Villa, che ha interrotto la striscia di vittorie del Manchester City in Premier League. Dopo il ko contro la squadra di Unai Emery, i Citizens sono stati raggiunti in vetta dall’Arsenal campione in carica.

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Maresca difende il capitano della Nazionale

Il tecnico dei Citizens ha preso le difese di Donnarumma, sottolineando come gli errori facciano parte del gioco. “Gigio sta facendo bene. Come per qualsiasi allenatore o giocatore, capita commettere degli errori nel corso della stagione. Si giocano così tante partite che a volte è impossibile non sbagliare”, ha detto Maresca alla vigilia della sfida di Carabao Cup contro il Brighton.

La reazione di Donnarumma dopo gli ultimi errori

Maresca è convinto che Donnarumma riuscirà a lasciarsi alle spalle questo momento. L’allenatore ha spiegato anche come il capitano della Nazionale italiana sta reagendo alle critiche: “Ha un carattere forte. Sa quando sbaglia, non c’è bisogno che glielo diciamo noi. Lo riconosce e fa parte del gioco”.

Il tecnico ha affrontato anche il caso di Marc Guehi, travolto dalle critiche dopo una serie di errori. “Sono assolutamente soddisfatto di Marc. Il modo in cui reagisce è fantastico, è un ragazzo eccezionale. È uno dei capitani, un leader: lo adoro”, ha aggiunto Maresca, che ha raccolto l’eredità di Pep Guardiola dopo aver lavorato al suo fianco nella storica stagione del triplete.

Donnarumma salta il Brighton: il motivo del riposo

Mercoledì 28 ottobre Donnarumma non sarà a disposizione per la sfida degli ottavi di finale di EFL Cup contro il Brighton, in programma all’Etihad Stadium. La sua assenza non è una punizione per gli errori delle ultime partite: Maresca ha concesso tre giorni di riposo a cinque big per permettere loro di recuperare le energie. Oltre a Gigio, resteranno fuori Haaland, Ruben Dias, Elliot Anderson e Gvardiol.

In porta toccherà quindi all’argentino Geronimo Rulli, già impiegato nel turno precedente di Carabao Cup contro il Norwich. Maresca ha spiegato che il gruppo tornerà a disposizione per la prossima partita di Premier League, sabato, ancora contro il Brighton e sempre all’Etihad.