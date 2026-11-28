Maresca ha chiesto tempo per completare la trasformazione della squadra e in vista di Arsenal-City ha messo subito a confronto una differenza sostanziale tra lui e Arteta

Una frase, quella di Enzo Maresca in conferenza stampa, che suona come una risposta alle critiche, ma anche come la fotografia di un problema più grande: raccogliere l’eredità di Guardiola significa convivere con aspettative costruite in un decennio di successi e mentre il City cerca una nuova identità, l’Arsenal si presenta all’appuntamento da capolista, con sei punti di vantaggio e un progetto ormai consolidato.

Maresca mette le mani avanti

“Per me sono sette anni insieme contro quattro mesi insieme, quindi non si può fare un paragone”. Maresca ha scelto questa frase per spiegare perché, a suo giudizio, il Manchester City non possa essere valutato con gli stessi parametri dell’Arsenal. Il riferimento è al percorso di Arteta, arrivato a Londra nel dicembre 2019 e rimasto alla guida dei Gunners per sette anni, contro i pochi mesi di lavoro del nuovo allenatore dei Citizens.

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Il tecnico italiano, che domenica affronterà proprio l’Arsenal in campionato, ha ricordato che la sua squadra era rimasta in testa alla Premier League per due mesi e mezzo, fino al primo novembre, prima di perdere terreno. L’avvio aveva forse illuso tutti sulla velocità della ricostruzione: sette vittorie consecutive in campionato, otto considerando anche la Champions League. Poi la frenata, con un solo punto raccolto nelle ultime quattro giornate di Premier e appena due successi nelle ultime sette partite in tutte le competizioni.

“La transizione richiede tempo. Non sono un mago”, ha aggiunto Maresca, ricordando che in estate sono arrivati otto o nove nuovi giocatori e che anche l’allenatore è cambiato. Un messaggio rivolto a chi si aspettava che il City continuasse a funzionare come durante il decennio di Guardiola. Ma proprio qui si nasconde il peso dell’eredità: dopo aver vinto sei Premier League in sette stagioni e aver costruito una delle squadre più dominanti d’Europa, ogni passo indietro viene inevitabilmente letto come un problema.

Guardiola, il filo che lega Maresca e Arteta

C’è un dettaglio che rende il confronto ancora più interessante: sia Maresca sia Arteta conoscono da vicino il metodo Guardiola. Lo spagnolo è stato il suo assistente al Manchester City dal 2016 al 2019, prima di raccogliere la sfida dell’Arsenal. L’italiano ha invece lavorato con Pep nella stagione 2022/23, quella del Treble, dopo aver già guidato la squadra Under 23 del club.

Due allenatori cresciuti nella stessa scuola calcistica, ma arrivati a un punto diverso del proprio percorso. Arteta ha avuto il tempo di costruire un gruppo, attraversare stagioni complicate, intervenire sul mercato e trasformare progressivamente l’Arsenal in una squadra da titolo. Il lavoro ha prodotto la Premier League e una finale di Champions League, traguardi che Maresca stesso ha citato per riconoscere la superiorità attuale dei londinesi.

Il City, invece, deve capire come conservare una parte dell’identità lasciata da Guardiola senza limitarsi a replicarne il modello. Maresca ha spiegato di voler lavorare sulla solidità difensiva, sulla qualità della manovra e sulla concretezza sotto porta. La sua priorità, almeno pubblicamente, è costruire qualcosa che possa durare, senza fissare già adesso obiettivi definitivi per la fine della stagione.

Arteta non raccoglie la provocazione

Dall’altra parte, Mikel Arteta non ha trasformato le parole del collega in un duello a distanza. Il tecnico dell’Arsenal ha riconosciuto il valore della partita, soprattutto perché giocata all’Emirates contro una rivale diretta, ma ha evitato di considerarla decisiva per la corsa al titolo. “Quando giochiamo in casa contro le grandi squadre, queste partite diventano cruciali”, ha spiegato, aggiungendo però che siamo ancora a novembre e che resta molto da giocare.

Arteta ha anche difeso, almeno sul piano delle prestazioni, il Manchester City: ha osservato che in diverse partite la squadra di Maresca avrebbe meritato più degli avversari, ricordando che nel calcio non sempre il risultato premia quanto si produce. Una presa di posizione interessante, soprattutto mentre le difficoltà dei Citizens alimentano il dibattito sulla successione a Guardiola.

Non è arrivata, invece, una risposta diretta al paragone tra i sette anni dell’Arsenal e i quattro mesi del City. Arteta ha preferito riportare l’attenzione sulla propria squadra: l’obiettivo, ha detto, è offrire la miglior versione possibile e sfruttare l’atmosfera dell’Emirates. Nessuna polemica, almeno per ora.

Il City cerca risposte: la sfida di Maresca

A rendere il momento ancora più delicato ci sono anche le parole di Erling Haaland. Dopo il pareggio in Champions League contro il Napoli, l’attaccante norvegese aveva ammesso che la squadra avrebbe dovuto “mettere tutto in discussione”, lasciando emergere la frustrazione per i risultati. Maresca ha ridimensionato il caso, spiegando che è normale che un vincente non sia soddisfatto quando non arrivano le vittorie. Ha anche ricordato che, appena poche settimane prima, Haaland festeggiava in campo.

Il problema, però, non riguarda soltanto l’umore del centravanti. Il City ha perso continuità, ha smesso di vincere in campionato e deve fare i conti con una fase di transizione che coincide con una pressione enorme, anche per il contesto extracalcistico legato al procedimento sulle violazioni finanziarie della Premier League, che il club continua a contestare in appello.

La trasferta all’Emirates arriva dunque nel momento più scomodo: l’Arsenal può allungare a nove punti, mentre una vittoria permetterebbe al Manchester City di riaprire immediatamente la corsa. Maresca ha ragione quando dice che quattro mesi non possono essere paragonati a sette anni. Resta da capire quanto tempo gli verrà concesso per dimostrarlo. Perché l’eredità di Guardiola non si misura soltanto con il gioco, ma anche con l’abitudine a vincere.