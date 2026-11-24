Il Napoli esce dall’Etihad Stadium con un pareggio prestigioso, ma anche con qualche rimpianto per una vittoria che sembrava davvero alla portata. La squadra di Allegri interpreta la sfida con personalità, organizzazione e capacità di sfruttare gli spazi concessi dal Manchester City. Dopo un primo tempo equilibrato, gli azzurri trovano il vantaggio al 56′ con Hojlund, bravo a finalizzare l’assist illuminante di Gilmour. La reazione inglese porta al pareggio di Bouaddi, che sfrutta un pallone arrivato in area per battere Milinkovic-Savic. Il Napoli non si lascia abbattere e al 75′ torna avanti con Lang, autore di una splendida conclusione dopo il contropiede avviato da Spinazzola. La formazione di Maresca aumenta però la pressione e va vicinissima al pareggio con Gvardiol, che colpisce un palo clamoroso. Pochi istanti dopo arriva il 2-2 firmato da Cherki, protagonista di una grande giocata individuale conclusa con un destro che sorprende il portiere azzurro. Il Napoli paga soprattutto le difficoltà incontrate nel contenere l’assalto finale dei Citizens, dopo aver accarezzato a lungo il colpo esterno. Restano comunque le ottime indicazioni offerte da diversi singoli, a cominciare da Gilmour, Hojlund e Lang. Un pareggio di valore europeo, ma che lascia agli azzurri la sensazione di aver perso un’occasione importante.
Pagelle Manchester City-Napoli 2-2: Hojlund e Lang non bastano (7), Gilmour sugli scudi (7). Cherki (7) salva Maresca
Gli azzurri sfiorano il colpaccio all'Etihad Stadium. Ecco i top e flop del match tra i Citizens e i partenopei.
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Le pagelle del Napoli: Hojlund e Lang, segnali importanti
- Milinkovic-Savic 5,5 Attento sulle conclusioni di Anderson e Haaland, non può nulla sul gol ravvicinato di Bouaddi. Sul destro di Cherki viene sorpreso sul primo palo e avrebbe potuto fare meglio. Il palo di Gvardiol lo salva da un'altra capitolazione.
- Beukema 6,5 Prestazione di grande solidità contro Haaland. Sempre attento nelle letture difensive, anticipa il norvegese in più occasioni e sfiora il vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa sul quale serve un miracolo di Donnarumma.
- Rrahmani 6,5 Guida il reparto con esperienza e attenzione. Provvidenziale nell'anticipo in spaccata su Haaland nel primo tempo, limita a lungo il centravanti norvegese. Nel finale soffre come tutto il reparto la pressione inglese.
- Olivera 6 Schierato da centrale nella difesa a tre, interpreta il ruolo con applicazione e attenzione. Tiene testa alla fisicità di Haaland, ma non sempre riesce a contenere le iniziative offensive del City.
- Politano 6 Generoso sulla corsia destra, si sacrifica molto in fase difensiva e prova ad accompagnare le ripartenze. Qualche imprecisione di troppo negli ultimi metri, ma garantisce un contributo importante negli equilibri della squadra.
- De Bruyne 6 Il ritorno all'Etihad è inevitabilmente speciale, ma la prestazione non raggiunge livelli particolarmente brillanti. Si mette a disposizione della squadra, senza riuscire a trovare la giocata decisiva. Esce nella ripresa. (Dal 76' Anguissa ng).
- McTominay 6,5 Parte fortissimo, sfiora il gol nei primi minuti e garantisce fisicità nei duelli a centrocampo. Prezioso nel lavoro di interdizione, anche se nella ripresa perde progressivamente incisività.
- Spinazzola 7 Attento in fase difensiva e prezioso quando può sfruttare gli spazi. Splendida la conduzione che porta al contropiede del secondo gol azzurro, finalizzato da Lang. Uno dei protagonisti della serata.
- Lang 7 Alterna qualche imprecisione a buone iniziative personali, ma trova il modo di lasciare il segno nel momento più importante. Perfetto il coordinamento sul servizio di Spinazzola e grande precisione nella conclusione che vale l'1-2.
- Hojlund 7 Primo tempo complicato, con pochi palloni giocabili e una conclusione troppo debole per impensierire Donnarumma. Nella ripresa cambia marcia, sfrutta alla perfezione l'imbucata di Gilmour e firma un gol di grande importanza. Prezioso anche nel dialogo con Lang. (Dal 76' Giovane ng).
Top e flop del City: Cherki si sveglia nel finale
- Cherki 7 Il protagonista della rimonta inglese. Si inventa una giocata individuale di grande qualità, entra in area e trova un destro da posizione defilata che sorprende Milinkovic-Savic. Decisivo.
- Doku 6,5 Il suo ingresso in campo mette in difficoltà gli azzurri.
- Donnarumma 6,5 Tiene in partita il City soprattutto nel primo tempo, quando si supera sul colpo di testa ravvicinato di Beukema. Attento anche sulla conclusione di Hojlund, non ha particolari responsabilità sui gol subiti.
- Gvardiol 6,5 Solido in fase difensiva e pericoloso quando accompagna l'azione. Sfiora anche il gol nel finale con una conclusione che si stampa sul palo. Tra i migliori dei Citizens.
- Bouaddi 6 Ha il merito di trovare il gol del momentaneo pareggio con un inserimento efficace, ma nel complesso fatica a imporsi nella zona centrale del campo. La rete migliora il giudizio, senza cancellare le difficoltà incontrate.
- Haaland 5 Serata complicata per il centravanti norvegese, ben controllato da Beukema e Rrahmani. Non riesce a trovare gli spazi per incidere e manca anche un'occasione interessante sul cross di Cherki.
- Allan 5 Poco incisivo sulla corsia offensiva, fatica a superare la copertura degli azzurri e non riesce a creare pericoli con continuità. Viene sostituito nella ripresa.
Il migliore in campo: Gilmour fa girare il Napoli
- Gilmour 7 La qualità dell'assist per Hojlund, la personalità nella gestione del pallone e il lavoro di equilibrio in mezzo al campo gli valgono il riconoscimento di migliore tra gli azzurri.
Il giudizio sull'arbitro: Kovacs senza difficoltà
- Kovacs 6 Gestisce una partita intensa senza particolari difficoltà. Corretta la decisione sul contatto tra Olivera e Haaland in area: i due si trattengono reciprocamente e non ci sono gli estremi per assegnare il calcio di rigore. Complessivamente lascia giocare e mantiene il controllo della gara.
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