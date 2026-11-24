Gli azzurri sfiorano il colpaccio all'Etihad Stadium. Ecco i top e flop del match tra i Citizens e i partenopei.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Napoli esce dall’Etihad Stadium con un pareggio prestigioso, ma anche con qualche rimpianto per una vittoria che sembrava davvero alla portata. La squadra di Allegri interpreta la sfida con personalità, organizzazione e capacità di sfruttare gli spazi concessi dal Manchester City. Dopo un primo tempo equilibrato, gli azzurri trovano il vantaggio al 56′ con Hojlund, bravo a finalizzare l’assist illuminante di Gilmour. La reazione inglese porta al pareggio di Bouaddi, che sfrutta un pallone arrivato in area per battere Milinkovic-Savic. Il Napoli non si lascia abbattere e al 75′ torna avanti con Lang, autore di una splendida conclusione dopo il contropiede avviato da Spinazzola. La formazione di Maresca aumenta però la pressione e va vicinissima al pareggio con Gvardiol, che colpisce un palo clamoroso. Pochi istanti dopo arriva il 2-2 firmato da Cherki, protagonista di una grande giocata individuale conclusa con un destro che sorprende il portiere azzurro. Il Napoli paga soprattutto le difficoltà incontrate nel contenere l’assalto finale dei Citizens, dopo aver accarezzato a lungo il colpo esterno. Restano comunque le ottime indicazioni offerte da diversi singoli, a cominciare da Gilmour, Hojlund e Lang. Un pareggio di valore europeo, ma che lascia agli azzurri la sensazione di aver perso un’occasione importante.